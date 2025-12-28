Tại sao Pep Guardiola mê mẩn lối chơi ‘ma mị’ của Rayan Cherki?

TPO - Pep Guardiola đã phải hết lời ca ngợi cậu học trò Rayan Cherki sau màn trình diễn siêu hạng của cầu thủ này trong trận đấu với Nottingham Forest. Hai khoảnh khắc xuất thần của ngôi sao người Pháp giúp Man City rời City Ground với niềm vui chiến thắng.

Cherki dần trở thành nhân tố không thể thiếu của HLV Pep Guardiola.

Pep Guardiola thường bị chỉ trích vì đã tước đi sự hào nhoáng và cá tính của những cầu thủ tấn công tài năng. Họ thường phải thi đấu vì tập thể nhiều hơn là được thực hiện những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Nhưng khi Manchester City đánh bại Nottingham Forest vào thứ Bảy, HLV Pep Guardiola đã phải cảm ơn lối chơi bóng đầy phóng khoáng của tiền vệ tấn công Rayan Cherki.

“Có những lúc tôi chỉ muốn hét vào mặt cậu ấy,” Guardiola nói sau trận đấu với một nụ cười chua chát, “và có những lúc tôi muốn hôn cậu ấy.”

Nếu như những lời tán dương của ông trước giới truyền thông vẫn chưa đủ, thì cách tiếp cận chiến thuật của Guardiola ngày càng cho thấy ngay cả ông đang bị cuốn hút bởi lối chơi bóng đá khéo léo và đầy tự tin của Cherki. Kể từ chiến thắng 3-1 trước Bournemouth hồi đầu tháng 11, khi ông lần đầu tiên cho Cherki thi đấu cùng với Phil Foden, Guardiola hầu như không thay đổi đội hình xuất phát ở Premier League. Ông tập trung vào việc bố trí xung quanh cầu thủ 22 tuổi này những cầu thủ kỹ thuật tốt.

“Tôi phải cho phép cậu ấy thể hiện tài năng phi thường của mình,” chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. “Trong hiệp một, chúng tôi có quá nhiều cầu thủ lùi sâu phòng ngự và ít cầu thủ ở vị trí tấn công.”

Đây có lẽ là lời bày tỏ rõ ràng nhất về sự đánh giá cao của Guardiola đối với khả năng sáng tạo ngẫu hứng của Cherki khi đối đầu với những hàng thủ phòng ngự chặt chẽ, và là dấu hiệu cho thấy HLV đang làm tất cả những gì có thể để nuôi dưỡng lối chơi trực quan, chính xác đến từng milimet đó.

Đây là một sự thay đổi nhỏ đối với Guardiola, người thường rất chú trọng đến những pha phối hợp bài bản ở khu vực tấn công. Nhưng Cherki đang giúp đội bóng của Guardiola giành chiến thắng trong những trận đấu mà ngay cả những phiên bản trước đây của đội hình bất khả chiến bại của ông cũng có thể không thắng được.

Khả năng chuyền bóng sắc bén ở khu vực tấn công của Cherki đến từ kỹ thuật điêu luyện với cả hai chân trái và chân phải. Anh thường xuyên tìm cách làm hậu vệ đối phương mất thăng bằng bằng cách tăng tốc, giảm tốc và chuyển hướng đột ngột với những cú chạm bóng nhỏ từ mọi phần của bàn chân.

Anh ấy đã tạo ra cơ hội đầu tiên cho City ở phút 20, thực hiện một đường chuyền xoáy bằng má ngoài để Erling Haaland có thể tung cú sút ngay lập tức, trước khi suýt chút nữa tạo cơ hội cho cầu thủ người Na Uy ghi bàn hai phút sau đó với một đường chuyền nhẹ nhàng. Pha bóng đó đã bị chặn lại, nhưng Cherki chờ đúng thời điểm Neco Williams dồn trọng lượng cơ thể vào để cản đường chuyền từ bên trong trước khi cố gắng vòng ra ngoài, buộc hậu vệ phải xoay người và thực hiện một pha cản phá ngoạn mục để ngăn bóng đi vào lưới.

Cherki tung ra đường chuyền thuận lợi cho Haaland.

Rất nhiều đường chuyền mang tính đột biến cao của Cherki ở khu vực cuối sân tạo ra khoảng trống cho cú sút một chạm, và điều đó không phải là ngẫu nhiên. Anh luôn cân nhắc kỹ lưỡng về lực và góc độ của những đường chuyền vào vòng cấm, thường khiến các hậu vệ đứng chôn chân khi anh bất ngờ tung ra những đường chuyền nhanh và hiểm hóc.

Cuối hiệp một, anh tìm thấy Tijjani Reijnders ở vị trí trống trải với một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự. Anh đẩy bóng lên phía trước, thu hút các hậu vệ và chờ đợi khoảng trống xuất hiện, trước khi sút bóng qua chân cầu thủ đang vươn ra.

Mặc dù không phải là một đường chuyền khó, nhưng nó cho thấy sự khó khăn trong việc đoán trước ý đồ của Cherki. Kỹ thuật cá nhân cho phép anh thực hiện những đường chuyền chính xác mà không để lộ ý định của mình.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, đội bóng của Guardiola gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống giữa các tuyến trong sơ đồ 4-5-1 chặt chẽ của Forest, khi Morgan Gibbs-White lùi xuống tuyến giữa và đảm bảo các hậu vệ của City không thể chuyền bóng xuyên qua hàng phòng ngự. Nhưng chính những trận đấu như thế này, sự sáng tạo của Cherki mới được phát huy và anh đã có pha kiến ​​tạo thứ bảy của mùa giải ngay đầu hiệp hai.

Cherki kiến tạo cho Reijnders ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thắng xuất phát từ sự bản năng và tư duy nhanh nhạy. Khi Cherki nhận được đường chuyền ở giữa 2 tuyến của Forest, Haaland ngay lập tức tìm cách đột phá vào vòng cấm, kéo trung vệ Murillo về phía cột xa. Điều đó mở ra khoảng trống cho Reijnders tấn công, và cầu thủ người Hà Lan đã có pha chạy chỗ khôn ngoan. Một lần nữa, đường chuyền của Cherki có độ chính xác và góc độ hoàn hảo để Reijnders dứt điểm ngay lập tức.

Cherki khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha lập công ấn định chiến thắng. Việc anh có thể ghi bàn thắng bằng chân phải, cái chân được cho là không thuận của anh ấy, thực sự là một điểm cộng đáng kể.

Không có gì ngạc nhiên khi Cherki dẫn đầu Premier League về số cơ hội tạo ra, số đường chuyền xuyên tuyến, số pha kiến ​​tạo kỳ vọng (xA) và số pha kiến ​​tạo mỗi 90 phút, với bản đồ bên dưới làm nổi bật khả năng sáng tạo của tiền vệ tấn công người Pháp.

Bản đồ về số đường kiến tạo, số cơ hội được tạo ra và số pha kiến ​​tạo kỳ vọng (xA) của Cherki.

Man City đang sở hữu những cầu thủ tấn công siêu hạng với những bộ kỹ năng khác nhau. Từ khả năng rê bóng không ngừng nghỉ của Jeremy Doku đến sức mạnh và sự hủy diệt trong vòng cấm của Erling Haaland. Còn ở Cherki, người ta tìm thấy sự khó đoán và khả năng sáng tạo không ngừng. Đây sẽ là những thứ vũ khí đáng sợ của HLV Pep Guardiola trên con đường chinh phục danh hiệu Premier League thứ 7.