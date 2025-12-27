Nhận định Nottingham vs Man City, 19h30 ngày 27/12: Độc chiếm ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Man City, vòng 18 Premier League mùa giải 2025/26, lúc 19h30 ngày 27/12. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Man City đứng trước cơ hội chiếm ngôi đầu của Arsenal nếu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Nottingham Forest.

Nhận định trước trận đấu

Nottingham Forest có sự chuẩn bị không tồi khi thắng 6 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đáng chú ý là chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Tottenham Hotspur. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Sean Dyche đã không thể duy trì đà hưng phấn khi để thua nhạt nhòa 0-1 trên sân Fulham, qua đó tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng.

City Ground vẫn là điểm tựa quan trọng của Forest. Đội bóng áo đỏ thắng 4/6 trận sân nhà gần nhất và chỉ để thua một lần kể từ khi Dyche nắm quyền. Đáng chú ý, ở lần gần nhất Man City hành quân tới đây, Forest đã tạo nên cú sốc với chiến thắng 1-0, lần đầu họ đánh bại đối thủ này tại giải VĐQG kể từ năm 1995.

Forest đang đứng trước cơ hội hiếm hoi để thắng Man City hai trận liên tiếp tại Premier League lần đầu sau 30 năm. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò Dyche sẽ tạo ra khoảng cách an toàn lên tới 8 điểm so với nhóm xuống hạng trước loạt trận cùng giờ.

Trong khi đó, Man City thu hút sự chú ý lớn trong tuần qua khi Pep Guardiola tuyên bố sẽ “cân trọng lượng cầu thủ” trước chuyến làm khách tới Nottingham, thậm chí sẵn sàng gạch tên những ai không đảm bảo thể trạng sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Phát biểu đó phần nào phản ánh mức độ tập trung tối đa của Man City trong cuộc đua vô địch. Đội bóng áo xanh đang có phong độ hủy diệt với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trong tháng 12.

Tại Premier League, Man City thắng ba trận gần nhất cùng tỷ số 3-0. Nếu tiếp tục xu hướng này, họ sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên ở hạng đấu cao nhất nước Anh thắng bốn trận liên tiếp với cách biệt từ ba bàn trở lên và đều giữ sạch lưới.

Hàng thủ của Man City cũng đạt trạng thái gần như hoàn hảo khi chỉ để lọt lưới một bàn trong năm trận gần nhất, bàn thua duy nhất đến trong chiến thắng 2-1 trước Real Madrid tại Champions League.

Với năm trận thắng liên tiếp ở Premier League, Man City chỉ còn kém Arsenal đúng hai điểm. Một chiến thắng tại City Ground sẽ giúp họ tạm thời chiếm ngôi đầu bảng, gia tăng áp lực lên Arsenal trước trận gặp Brighton.

Không ít lần trong những mùa giải gần đây, Man City tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về để vượt mặt Arsenal. Viễn cảnh khép lại năm dương lịch ở vị trí số một có thể tiếp tục mang đến những ký ức không mấy dễ chịu cho đội bóng thành London.

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest đón sự trở lại của Nicolas Dominguez, Matz Sels và Taiwo Awoniyi trong trận thua Fulham gần nhất, giúp HLV Sean Dyche có thêm phương án xoay tua đội hình. Tuy nhiên, Chris Wood vẫn chưa thể góp mặt khi đang tập luyện riêng để hồi phục chấn thương đầu gối. Ola Aina đã trở lại tập cùng đội một nhưng chưa đạt thể trạng thi đấu tối ưu.

Bên cạnh đó, Ryan Yates và Dan Ndoye vẫn cần được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn. Forest cũng chịu tổn thất không nhỏ khi Ibrahim Sangare và Willy Boly vắng mặt do đang làm nhiệm vụ tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Phía Man City cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Rayan Ait-Nouri và Omar Marmoush vắng mặt vì AFCON. Jeremy Doku bỏ ngỏ khả năng ra sân, khi Pep Guardiola cho biết cầu thủ này nhiều khả năng chỉ kịp trở lại ở trận gặp Sunderland đầu tháng 1. John Stones và Oscar Bobb cũng có nguy cơ ngồi ngoài.

Trong khi đó, Rodri đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo và vẫn chưa chắc đủ thể lực để ra sân. Mateo Kovacic tiếp tục vắng mặt dài hạn, với thời gian nghỉ dự kiến kéo dài thêm khoảng ba tháng.