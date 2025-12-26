Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Đình Bắc được vinh danh, Tuyết Dung nhận giải cống hiến

TPO - Tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Nguyễn Đình Bắc được vinh danh là nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tuyết Dung nhận giải cống hiến sau khi quyết định treo giày.

Nguyễn Đình Bắc vắng mặt vì bận tham dự giải U23 châu Á 2025

Bên cạnh giải thưởng chính, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam cũng ghi dấu ấn với nhiều hạng mục đặc biệt. Một trong những giải thưởng nổi bật nhất là danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025 đã được trao cho Nguyễn Đình Bắc. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Sau năm 2024 đáng quên vì lùm xùm chuyển nhượng, Nguyễn Đình Bắc đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2025. Không chỉ trở thành “ngòi nổ” yêu thích của HLV Mano Polking ở CLB,cầu thủ người xứ Nghệ còn tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường quốc tế. Anh là ngôi sao trong đội hình U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á, và sau đó là đội trưởng giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 ngay tại Thái Lan.

Màn trình diễn ấn tượng trên giúp Nguyễn Đình Bắc vượt trội các ứng cử viên khác là Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn và Hiểu Minh. Đình Bắc thậm chí lọt vào tốp 3 Quả bóng vàng nam, cạnh tranh danh hiệu cao quý này với hai đàn anh là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tuyết Dung được nhận giải Cống hiến. Tuyết Dung vừa treo giày vào tháng 10 vừa qua để chuyển sang công tác huấn luyện. Cựu cầu thủ 32 tuổi này giữ kỷ lục khoác áo tuyển nữ Việt Nam 131 lần, ghi 53 bàn thắng. Cô giành tổng cộng 4 HCV SEA Games và 2 chức vô địch AFF Cup nữ.

Tuyết Dung nhận giải Cống hiến

Ngoài ra, Tuyết Dung cũng là trụ cột cùng đội bóng áo đỏ tham dự World Cup nữ 2023. Ở cấp CLB, chơi 163 trận khoác áo CLB Phong Phú Hà Nam, ghi 74 bàn, giúp đội bóng quê hương một lần vô địch, một lần về nhì ở giải vô địch quốc gia, giành một Cúp Quốc gia và HCV Đại hội TDTT toàn quốc. Tuyết Dung cũng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2014 và 2018.