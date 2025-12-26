VFF giải thích lý do chỉ cử đội U21 tham dự Asiad 2026

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua kế hoạch cử lứa U21 tham dự Asiad 2026 tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu dài hạn.

Thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 tạo điều kiện để VFF tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho đào tạo trẻ (ảnh Hữu Phạm)

Kế hoạch trên được đưa ra tại Hội nghị BCH VFF diễn ra chiều 25/12 tại Hà Nội. Trước đó, Thường trực VFF đã có phiên họp vào buổi sáng, hai cuộc họp nhằm chuẩn bị cho đại hội thường niên diễn ra hôm nay, 26/12.

Hội nghị BCH VFF đã trao đổi và thông qua một số vấn đề quan trọng với bóng đá Việt Nam, mục tiêu cũng như kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đáng chú ý, VFF lên kế hoạch chỉ cử lứa U21 tham dự Asiad 2026 tại Nhật Bản.

Đội hình này có thể chỉ được bổ sung một số gương mặt đang thuộc đội U22 Việt Nam hiện nay. Thành phần còn lại sẽ gồm lứa cầu thủ trẻ 19-20 tuổi. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo VFF cho biết khâu đào tạo trẻ sẽ tiếp tục được VFF tập trung sau thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

"Thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả quá trình đầu tư có chiều sâu của bóng đá Việt Nam. Để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn, chúng ta buộc phải tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn từ bây giờ"-vị này cho biết, đồng thời thêm rằng điều này có thể gây áp lực về mặt thành tích trong ngắn hạn.

Liên quan đội tuyển U22 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik hôm nay đã lên đường sang Qatar hướng đến tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2026. Tiền đạo Đình Bắc vì vậy sẽ không tham dự Gala trao thưởng Quả vòng vàng Việt Nam 2025, cuộc đua anh có tên trong danh sách rút gọn.