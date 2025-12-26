Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thái Lan tới VCK U23 châu Á với lực lượng mất 10 á quân SEA Games 33

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong danh sách U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2026 vừa công bố, HLV Wang Thawatchai sẽ không có sự phục vụ của 10 cầu thủ vừa tham dự SEA Games 33.

1000042156.jpg

Sau khi giành vị trí á quân tại SEA Games 33 với thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam ở trận chung kết, HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul vẫn được tin tưởng giao nhiệm vụ tìm kiếm thành công ở VCK U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận giữa Ông Thawatchai và Hiệp hội bóng đá Thái Lan với các CLB Thai League đã không có kết quả. Theo đó, vì VCK U23 châu Á không diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days, các CLB sẽ không có nghĩa vụ nhả người. Họ đã cố gắng tạo điều kiện cho U22 Thái Lan tại SEA Games 33 vì giải đấu diễn ra ngay tại Thái Lan và nhiều cầu thủ có thể thi đấu song song, nhưng VCK U23 thì khác.

Do đó, U23 Thái Lan sắp tới sẽ thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt từng tham dự SEA Games 33, bao gồm Yosakorn Burapha (người đã ghi 6 bàn thắng tại đại hội thể thao Đông Nam Á vừa rồi), Sarawat Phoosaman, Thawatchai Inprakon, Chanaphat Buaphan, Waris Chuthong, Chanon Thamma, Chaiyapol Adthana, Kakana Khamyok, Thanakrit Chotimueangpak và Seksan Ratree. Để bổ sung, HLV Thawatchai đã triệu tập nhiều gương mặt còn rất trẻ như Ikhlas Sanharn, Sittha Boonla và Vision Inoram.

Theo lịch trình, những người có tên trong danh sách sẽ tập trung tại khu nghỉ dưỡng Tara Park Resotel vào ngày 29/12, trước khi lên đường tới Saudi Arabia ngày 3/1/2026. U23 Thái Lan sẽ chơi trận ra quân gặp Australia vào ngày 8/1, sau đó đối đầu với Iraq ngày 11/1 và Trung Quốc vào ngày 14/1.

Thanh Hải
#Thất bại tại SEA Games 33 #Đội tuyển U23 Thái Lan #VCK U23 châu Á 2026 #Thiếu cầu thủ chủ chốt #Chiến lược tuyển chọn trẻ #Khó khăn trong chuẩn bị #Ảnh hưởng từ CLB Thai League #Chương trình thi đấu quốc tế #Tinh thần thi đấu và mục tiêu #So sánh bóng đá Việt Nam và Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục