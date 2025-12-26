Thái Lan tới VCK U23 châu Á với lực lượng mất 10 á quân SEA Games 33

TPO - Trong danh sách U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2026 vừa công bố, HLV Wang Thawatchai sẽ không có sự phục vụ của 10 cầu thủ vừa tham dự SEA Games 33.

Sau khi giành vị trí á quân tại SEA Games 33 với thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam ở trận chung kết, HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul vẫn được tin tưởng giao nhiệm vụ tìm kiếm thành công ở VCK U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận giữa Ông Thawatchai và Hiệp hội bóng đá Thái Lan với các CLB Thai League đã không có kết quả. Theo đó, vì VCK U23 châu Á không diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days, các CLB sẽ không có nghĩa vụ nhả người. Họ đã cố gắng tạo điều kiện cho U22 Thái Lan tại SEA Games 33 vì giải đấu diễn ra ngay tại Thái Lan và nhiều cầu thủ có thể thi đấu song song, nhưng VCK U23 thì khác.

Do đó, U23 Thái Lan sắp tới sẽ thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt từng tham dự SEA Games 33, bao gồm Yosakorn Burapha (người đã ghi 6 bàn thắng tại đại hội thể thao Đông Nam Á vừa rồi), Sarawat Phoosaman, Thawatchai Inprakon, Chanaphat Buaphan, Waris Chuthong, Chanon Thamma, Chaiyapol Adthana, Kakana Khamyok, Thanakrit Chotimueangpak và Seksan Ratree. Để bổ sung, HLV Thawatchai đã triệu tập nhiều gương mặt còn rất trẻ như Ikhlas Sanharn, Sittha Boonla và Vision Inoram.

Theo lịch trình, những người có tên trong danh sách sẽ tập trung tại khu nghỉ dưỡng Tara Park Resotel vào ngày 29/12, trước khi lên đường tới Saudi Arabia ngày 3/1/2026. U23 Thái Lan sẽ chơi trận ra quân gặp Australia vào ngày 8/1, sau đó đối đầu với Iraq ngày 11/1 và Trung Quốc vào ngày 14/1.