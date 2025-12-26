Quả bóng vàng 2025: Hào quang SEA Games xoá nhoà đẳng cấp?

TPO - Lần đầu tiên danh sách rút gọn 5 ứng viên danh hiệu Quả bóng vàng có tới 2 ứng viên là tuyển thủ ở đội trẻ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên. Cả 2 vừa cùng U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 (Thái Lan).

Đình Bắc có lợi thế khi toả sáng ở giai đoạn cuối bầu chọn QBV Việt Nam 2025 (ảnh Hữu Phạm)

Đây là điểm nhấn lớn nhất trong bảng thành tích của Đình Bắc và Trung Kiên năm nay. Cuộc bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025 cũng khép lại vừa sát thời điểm SEA Games 33 kết thúc.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết diễn ra trên sân Rajamangala tối 18/12. Đình Bắc là gương mặt gây ấn tượng nhất xuyên suốt hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Ở cấp độ ĐTQG, cả Đình Bắc và Trung Kiên đều chỉ là các cầu thủ dự bị cho lứa đàn anh. Tuy nhiên, tấm HCV SEA Games trở thành điểm nhấn giúp Đình Bắc và Trung Kiên ghi điểm với người bầu chọn.

Nguyễn Hoàng Đức đang là tiền vệ công bậc nhất bóng đá Việt Nam

Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn giải phóng tổ chức sẽ diễn ra tối nay tại Tp Hồ Chí Minh. Danh sách rút gọn 5 ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2025 còn 3 tên tuổi khác của bóng đá Việt Nam gồm tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Quang Hải (Công an Hà Nội) và Tiến Linh (CA TPHCM).

Trong số này tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là trụ cột ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Anh cũng đóng vai trò dẫn dắt đưa Ninh Bình thăng hạng V.League mùa giải trước, và hiện đang thăng hoa dẫn đầu bảng xếp hạng cuộc đua giải đấu cao nhất cấp quốc nội mùa giải năm nay.

Xét về đẳng cấp, cả 2 gương mặt trẻ của đội U22 Việt Nam còn cần nhiều thời gian để đạt tầm lứa đàn anh, nhưng trong 1 năm SEA Games 33 là giải đấu lớn nhất, điều bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở cuộc đua Quả bóng vàng nữ, Bích Thuỳ đang nổi lên như ứng viên lớn nhất, trong khi Quả bóng vàng futsal dự báo là cạnh tranh giữ Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải và Châu Đoàn Phát.