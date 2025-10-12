Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Hoàng Đức trở lại sân tập, tuyển Việt Nam chờ thắng Nepal trận lượt về

Vĩnh Xuân
TPO - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ra sân ở buổi tập chiều nay của đội tuyển Việt Nam, 2 ngày trước trận lượt về với Nepal ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nguyễn Hoàng Đức trở nên quan trọng với tuyến giữa đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng

Hoàng Đức và Bùi Tiến Dũng trước đó vắng mặt ở buổi tập chiều 11/10. Thông tin từ BHL đội tuyển Việt Nam cho biết cả 2 không gặp chấn thương nhưng cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.

Ở trận đấu với Nepal, Hoàng Đức chơi không thực sự nổi bật dù gánh vác vai trò quan ở tuyến giữa. Cùng với sự vắng mặt của Nguyễn Quang Hải vì chấn thương, các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên thiếu sự sắc bén. Đội bóng của ông Kim Sang-sik chỉ giành chiến thắng với 2 bàn trong hiệp đấu thứ 2 khi Nepal rơi vào thế mất người.

Chiều nay, Hoàng Đức đã trở lại sân tập trong khi Bùi Tiến Dũng vẫn tập hồi phục tại khách sạn. Trong bối cảnh các gương mặt kỳ cựu không còn ở đỉnh cao phong độ, tuyển Việt Nam buộc phải sử dụng nhiều gương mặt trẻ hơn. Hàng thủ cũng là vấn đề với ông Kim Sang-sik khi cả Nguyễn Filip và Đình Triệu đều có dấu hiệu sa sút, buộc ông triệu tập lại Đặng Văn Lâm.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Nepal ở trận lượt về ngày 14/10 trên sân Thống Nhất. Thầy trò ông Kim Sang-sik buộc phải thắng để tạo đà cho cuộc đối đầu Malaysia vào năm 2026, mang tính chất quyết định tới tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Vĩnh Xuân
#Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức #đội tuyển Việt Nam #Đặng Văn Lâm #Kim Sang-sik #Asian Cup 2027 #Nepal

