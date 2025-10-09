'Đội tuyển Việt Nam sút còn nhiều hơn số đường chuyền qua vạch giữa sân của Nepal'

TPO - Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, người hâm mộ bóng đá Nepal không giấu nổi sự bực bội. Không phải vì kết quả, mà bởi thứ bóng đá thiếu tích cực mà đội quân của HLV Matt Ross mang tới sân Gò Đậu.

Như đã nói, bóng đá đang mất dần sự hấp dẫn ở Nepal. Trong buổi tối 9/10, rất ít trang web của Nepal đưa tin về cuộc chạm trán giữa ĐT bóng đá Nepal và ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-3 nghiêng về đội quân của HLV Kim Sang-sik, ngoại trừ trang Ekantipur (và 1 tiếng nữa có thêm trang Hamrakura), hầu hết đều đăng tin liên quan đến đội tuyển cricket Nepal đang chơi ở T20 World Cup, hoặc đội U16 cricket tại giải vô địch U16 ACC khu vực phía Đông.

Trên trang mạng xã hội của LĐBĐ Nepal, người hâm mộ Ganesh Paudyal viết rằng anh đang xem trận cricket giữa Nhật Bản và Kuwait, chỉ vô tình biết đến trận bóng đá giữa ĐT Nepal và Việt Nam. "Có vẻ như bóng đá không còn được quan tâm nữa", Paudyal bình luận.

Theo những người khác, việc bóng đá không còn là môn thể thao yêu thích hàng đầu ở Nepal có nhiều lý do, và màn trình diễn của đội tuyển trên sân Gò Đậu ở TP.HCM, nơi cách họ hơn 2.000 cây số là một trong những lời giải thích.

Thầy trò HLV Matt Ross mất điểm trước người hâm mộ Nepal bởi lối chơi thiếu tích cực.

"Lối chơi quan trọng hơn kết quả, nhưng đây là lối chơi gì khi các cầu thủ liên tục chuyền ngược về phía sau, thay vì tiến lên phía trước", một fan có tên Rajiv Shrestha than thở. "Số cú sút của ĐT Việt Nam còn nhiều hơn số đường chuyền qua vạch giữa sân của Nepal", một người tên Hangkhim Roshan Rai mỉa mai.

Ở bình luận khác, Jeewan Khaniya đặt câu hỏi, "tại sao các cầu thủ Nepal lại liên tục thực hiện những đường chuyền về không cần thiết, sau đó gây áp lực lên hàng phòng ngự và mắc lỗi? "Đội bóng này sẽ không bao giờ tốt lên", anh nhận xét.

Shubh Acharya thì cáo buộc thầy trò HLV Matt Ross "đang chơi thứ bóng đá Haramball (phong cách phản bóng đá, phòng ngự tiêu cực) mà không thu lại kết quả gì, hoặc đơn giản là họ thậm chí còn không biết chuyền bóng đúng cách". Nhớ lại trước trận đấu, HLV của Nepal cũng công khai chơi phòng ngự với mục tiêu kiếm 1 điểm, bởi ông nói, "đây là lối chơi sở trường".

Sau khi mục tiêu giành điểm thất bại, ĐT Nepal vẫn mắc kẹt ở vị trí cuối bảng F. Ngay cả khi viễn cảnh được xử thắng 3-0, đảo ngược kết quả trận thua 0-2 trước Malaysia, thành sự thật, cơ hội để giành vé tới Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử cũng rất mong manh. Vì vậy không ngạc nhiên nếu trận tới gặp lại Việt Nam, người hâm mộ Nepal sẽ chuyển sang xem cricket nhiều hơn hôm nay.