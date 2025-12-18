Trực tiếp SEA Games 33 ngày 18/12: Đội tuyển Triathlon Việt Nam giành HCV nội dung tiếp sức nam

TPO - HCV đầu tiên trong ngày 18/12 thuộc về tuyển Triathlon. Ở nội dung này, mỗi VĐV phải hoàn thành phần thi gồm Chạy 2km - Đạp 8km - Chạy 1km. Anh Vũ thi đầu tiên, về thứ 4. Sau đó Anh Trí thi đấu xuất sắc giúp đội Việt Nam vượt lên vị trí thứ nhất, trước khi Tiến Sản giữ vị trí này đến lúc về đích.

Xem trực tiếp SEA Games 33 ngày 18/12 report Vật: 3 chị em ruột cùng tranh HCV cho Việt Nam Đội tuyển vật được kỳ vọng sẽ tạo "cơn mưa vàng" cho thể thao Việt Nam. Đáng chú ý, có đến 3 chị em ruột cùng thi đấu vào hôm nay, đó là Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng 53 kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg) đều ở nội dung vật tự do nữ. Ảnh: FBNV report Bắn cung: Việt Nam giành HCĐ đồng đội nam cung 3 dây Ở trận tranh HCĐ vừa kết thúc, các cung thủ Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải, Đặng Công Đức đã vượt qua tuyển Indonesia. report Đội Tuyển Triathlon Việt Nam giành HCV Duathlon nội dung tiếp sức nam HCV đầu tiên trong ngày 18/12 thuộc về tuyển Triathlon. Ở nội dung Duathlon tiếp sức nam, mỗi VĐV phải hoàn thành phần thi gồm Chạy 2km - Đạp 8km - Chạy 1km. Anh Vũ thi đầu tiên, về thứ 4. Sau đó Anh Trí thi đấu xuất sắc giúp đội Việt Nam vượt lên vị trí thứ nhất, trước khi Tiến Sản giữ vị trí này đến lúc về đích. report Cờ vua: Tuyển Việt Nam bắt đầu vòng loại Sáng nay, tuyển cờ vua Việt Nam tham gia thi đấu vòng loại 3 nội dung: cờ nhanh 2 nam, cờ nhanh 2 nữ, cờ Maruk nhanh hỗn hợp.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là niềm hy vọng vàng của Việt Nam

Khép lại ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 64 HCV, 69 HCB và 94 HCĐ, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Hiện tại, chủ nhà Thái Lan xem như cầm chắc ngôi nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội (182 HCV). Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là tranh ngôi nhì với Indonesia, nhưng chúng ta đã bị đối thủ bỏ xa 8 HCV.

Về lý thuyết, đoàn Việt Nam vẫn có thể san lấp khoảng cách 8 HCV với Indonesia khi còn nhiều môn thế mạnh như vật, đấu kiếm, bóng đá nam… Tuy nhiên, với công tác tổ chức và trọng tài gây tranh cãi ở SEA Games 33, mọi trận đấu đều có “biến số” khó lường.

Trong ngày 18/12, đoàn thể thao Việt Nam chủ yếu tranh tài ở khung giờ 10h00 đến 17h00. Sau đó, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào tuyển U22 Việt Nam với trận chung kết bóng đá nam, gặp U22 Thái Lan.