Có thể với Huỳnh Như, đây sẽ là kỳ SEA Games cuối

TPO - Sau khi rời Chonburi Stadium với tấm huy chương Bạc, Huỳnh Như nói rằng có thể hai năm tới cô sẽ không còn góp mặt ở SEA Games.

Trong nỗi buồn vì không thể kéo dài mạch chiến thắng liên tiếp ở các kỳ SEA Games, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ "khó nói trước điều gì về tương lai".

"Mỗi khi có cơ hội khoác áo ĐT nữ quốc gia, tôi luôn cố gắng từng giây phút để đạt được kết quả tốt nhất với đội tuyển, mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Hiện khó nói trước điều gì, nhưng biết đâu, có thể hai năm nữa tôi không còn góp mặt ở SEA Games 34", tiền đạo 34 tuổi chia sẻ.

Khoác áo ĐT nữ Việt Nam từ năm 2011, Huỳnh Như hiện nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển với 69 pha lập công. Cô đứng thứ ba trong danh sách những người ra sân nhiều nhất với 116 trận, kém kỷ lục của Nguyễn Thị Tuyết Dung 15 trận. Tuyết Dung cũng ra mắt đội tuyển cùng năm với Huỳnh Như và chia tay đội tuyển ngay trước thềm SEA Games 33.

Tại đại hội lần này, Huỳnh Như ghi 1 bàn thắng, là pha lập công ấn định chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở bán kết. Cô không đá chính trận nào và chỉ ra sân từ ghế dự bị.

Nói về chung kết SEA Games 33, trận đấu Huỳnh Như vào sân phút 78, cô cho biết ĐT nữ Việt Nam "đã không may mắn". "Nếu bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên được công nhận thì mọi thứ đã rất khác", cô nói đầy tiếc nuối, "Xuyên suốt giải đấu này, chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của cổ động viên, ở quê nhà và tại Thái Lan. Đáng tiếc là đội không đạt được kết quả như người hâm mộ bóng đợi. Phía trước bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều giải đấu. Tôi mong CĐV tiếp tục ủng hộ ĐT nữ Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games tới sẽ là một thế hệ mới, và tôi tin lứa cầu thủ trẻ sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam giành lại tấm huy chương Vàng”.