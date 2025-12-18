Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Có thể với Huỳnh Như, đây sẽ là kỳ SEA Games cuối

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi rời Chonburi Stadium với tấm huy chương Bạc, Huỳnh Như nói rằng có thể hai năm tới cô sẽ không còn góp mặt ở SEA Games.

1000041362-9109.jpg

Trong nỗi buồn vì không thể kéo dài mạch chiến thắng liên tiếp ở các kỳ SEA Games, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ "khó nói trước điều gì về tương lai".

"Mỗi khi có cơ hội khoác áo ĐT nữ quốc gia, tôi luôn cố gắng từng giây phút để đạt được kết quả tốt nhất với đội tuyển, mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Hiện khó nói trước điều gì, nhưng biết đâu, có thể hai năm nữa tôi không còn góp mặt ở SEA Games 34", tiền đạo 34 tuổi chia sẻ.

Khoác áo ĐT nữ Việt Nam từ năm 2011, Huỳnh Như hiện nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển với 69 pha lập công. Cô đứng thứ ba trong danh sách những người ra sân nhiều nhất với 116 trận, kém kỷ lục của Nguyễn Thị Tuyết Dung 15 trận. Tuyết Dung cũng ra mắt đội tuyển cùng năm với Huỳnh Như và chia tay đội tuyển ngay trước thềm SEA Games 33.

Tại đại hội lần này, Huỳnh Như ghi 1 bàn thắng, là pha lập công ấn định chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở bán kết. Cô không đá chính trận nào và chỉ ra sân từ ghế dự bị.

Nói về chung kết SEA Games 33, trận đấu Huỳnh Như vào sân phút 78, cô cho biết ĐT nữ Việt Nam "đã không may mắn". "Nếu bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên được công nhận thì mọi thứ đã rất khác", cô nói đầy tiếc nuối, "Xuyên suốt giải đấu này, chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của cổ động viên, ở quê nhà và tại Thái Lan. Đáng tiếc là đội không đạt được kết quả như người hâm mộ bóng đợi. Phía trước bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều giải đấu. Tôi mong CĐV tiếp tục ủng hộ ĐT nữ Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games tới sẽ là một thế hệ mới, và tôi tin lứa cầu thủ trẻ sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam giành lại tấm huy chương Vàng”.

Thanh Hải
#ĐT nữ thua Philipppines #chung kết ĐT nữ Việt Nam vs Philippines #ĐT nữ việt nam SEA Games 33 #SEA Games 33 #lịch SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam SEA Games 33 #lịch thi đấu U22 Việt Nam #HLV Kim Sang-sik #BXH bảng B bóng đá nam SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục