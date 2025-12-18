Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 18/12: Chờ 'cú đúp vàng' từ bóng đá

TPO - Ngày thi đấu 18/12 của SEA Games 33 tại Thái Lan mở ra cơ hội lớn để thể thao Việt Nam gia tăng thành tích, với tâm điểm là hai trận chung kết bóng đá và futsal nữ. Bên cạnh đó, các “mỏ vàng” truyền thống như vật và đấu kiếm cũng được kỳ vọng tiếp tục mang về HCV.

Khép lại ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 64 HCV, 69 HCB và 94 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Khoảng cách với đoàn đứng thứ hai Indonesia hiện là 8 HCV, trong khi chủ nhà Thái Lan vẫn dẫn đầu tuyệt đối.

Dù vừa lỡ hẹn với HCV bóng đá nữ sau thất bại đầy tiếc nuối trước Philippines trên chấm luân lưu, trận đấu để lại nhiều tranh cãi về công tác trọng tài, bóng đá Việt Nam vẫn còn cơ hội “gỡ điểm” trong ngày thi đấu hôm nay.

Tối 18/12, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết bóng đá nam gặp chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala (19h30). Đây được xem là trận cầu đinh của SEA Games 33, không chỉ quyết định tấm HCV danh giá mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Trước đó, lúc 16h30, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tranh HCV với Indonesia. Với phong độ ổn định và bản lĩnh đã được kiểm chứng, futsal nữ được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV quan trọng cho đoàn.

Song song với bóng đá, môn vật tiếp tục là điểm tựa lớn khi Việt Nam có tới 4 đô vật nữ tranh tài ở các hạng cân 50kg, 53kg, 57kg và 62kg. Sau ngày ra quân ấn tượng, môn vật được chờ đợi sẽ tiếp tục “gom vàng”.

Ở đấu kiếm, Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu, đồng đội nữ kiếm ba cạnh và đồng đội nữ kiếm chém, những nội dung từng mang về thành tích cao trong khu vực.

Ngoài ra, các môn như cầu mây (chung kết 4 người nam, 4 người nữ), bắn cung, esports, cờ, đua thuyền rồng, bowling, bóng chuyền bãi biển… cũng đồng loạt tranh tài, hứa hẹn mang đến thêm huy chương và bất ngờ cho thể thao Việt Nam.