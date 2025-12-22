Truyền thông Thái Lan điểm mặt sự kiện bê bối nhất của chủ nhà ở SEA Games 33

TPO - Mới đây, tờ Siamsport đã chỉ ra những sự kiện đáng quên nhất SEA Games 33 liên quan tới nước chủ nhà Thái Lan…

Vụ gian lận của game thủ Naphat Warasin được Siamsport “bầu” là sự kiện bê bối nhất SEA Games 33. Ấn phẩm này viết: “Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Naphat Warasin đã bị phát hiện gian lận bằng cách sử dụng phần mềm thứ ba trái phép. Hành động của cô vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Liên đoàn thể thao điện tử thế giới, cấu thành hành vi gian lận.

Sau đó, ông Santi Lohthong, chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan, đã nhận trách nhiệm bằng cách rút đội tuyển khỏi cuộc thi và ông sẽ có các hành động pháp lý chống lại Naphat Warasin đến cùng. Đây là vụ bê bối lớn nhất SEA Games 33. Nó đã và đang gây thiệt hại cho các vận động viên, ngành thể thao Thái Lan và cho thể diện quốc gia”.

Siamsport, giống như nhiều ấn phẩm lớn khác của Thái Lan, đều coi việc nước chủ nhà hụt cả 4 HCV bóng đá là nỗi thất vọng lớn nhất SEA Games 33. “Trước khi giải đấu bắt đầu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu giành cả 4 HCV (bóng đá nam và nữ, futsal nam và nữ). Nhưng trên thực tế, họ không đạt được mục tiêu ở tất cả các nội dung”, Siamsport viết.

Truyền thông xứ chùa vàng rất sốc khi U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam﻿ ở chung kết

“Nếu như bóng đá nữ và futsal nữ khiến NHM hụt hẫng thì bóng đá nam và futsal nam mang tới nỗi thất vọng tràn trề. Đội tuyển U22 thua Việt Nam khi đã dẫn tới 2 bàn trong khi đội tuyển futsal thua Indonesia tới 1-6. Đây là lần đầu tiên đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á mà Thái Lan không giành được HCV bóng đá nào”.

Một sự kiện cũng sốc không kém với thể thao xứ chùa vàng là thất bại toàn diện ở môn cầu mây. Vì năm nay, quốc gia vốn là số 1 cầu mây Đông Nam Á cũng không có HCV nào.

“Thật khó tin khi đội tuyển cầu mây nam Thái Lan, vốn luôn thống trị bảng xếp hạng lại không giành được bất kỳ HCV nào tại SEA Games lần này. Đội tuyển 4 người nam thua Việt Nam ở bán kết, và nội dung đơn nam bất ngờ để thua Việt Nam ở vòng loại trực tiếp. Thái Lan vừa trải qua lần đầu tiên sau 34 năm không thể vô địch cầu mây. Đây là một cơn ác mộng với đội tuyển”, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết.

Ngoài những điểm tối trên, Siamsport không thể bỏ qua những điểm sáng của thể thao nước nhà ở SEA Games 33 là sự kiện VĐV Chankao Udomphen giành HCV môn trượt ván ở tuổi 10, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thắng sít sao 3-2 trước Việt Nam để bảo vệ HCV hay màn tỏa sáng của “ông vua” điền kinh Thái Lan Puripol Boonsorn. Tại SEA Games 33, anh đã giành được 3 HCV ở cả 3 nội dung chạy cự ly ngắn: 100m, 200m và tiếp sức 4x100m.