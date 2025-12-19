Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Hậu thất bại: Phản ứng của Madam Pang và chiếc ghế của HLV U22 Thái Lan

Thanh Hải
TPO - Mặc dù tạo nên thất bại đầy đau đớn, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ vẫn tiếp tục công việc ở U22 Thái Lan.

1000041764.jpg

Một ngày sau trận thua sốc 2-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, Tiến sĩ Chanwit Pholcheewin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá (FA) Thái Lan, khẳng định sẽ không có trát sa thải nào dành cho HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

"Ông Thawatchai chắc chắn vẫn là HLV trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan và sẽ hướng tới VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia", Phó Chủ tịch Chanwit cho biết, đồng thời giải thích rằng thời gian chuẩn bị cho giải đấu không còn nhiều nên một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo là không cần thiết.

Thêm nữa, FA Thái Lan cũng đánh giá cao phong độ ổn định của U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai, và thất bại ở chung kết SEA Games 33 một phần đến từ thể lực bị ảnh hưởng, điều FA Thái Lan đang lo ngại sẽ tái diễn ở VCK U23 chấu Á 2026. "Có khả năng U23 Thái Lan sẽ thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt vì phải thi đấu cho CLB chủ quản", ông nói.

Trong khi đó, Chủ tịch FA Thái Lan, Madam Pang Nualphan Lamsam từ chối mọi yêu cầu phỏng vấn sau thất bại tại Rajamangala. Thay vào đó, theo trang TNews, chỉ cảm thán một từ ngắn gọn: "Quá đau". Sau đó, Madam Pang đã đăng tải một video chúc mừng Liên đoàn bóng đá Việt Nam trên mạng xã hội vì tấm huy chương Vàng SEA Games 2025 mà U22 Thái Lan đã bỏ lỡ.

Hiện truyền thông Thái Lan đang rất bi quan về triển vọng giải cơn khát huy chương Vàng SEA Games. Theo tính toán của họ, SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia sẽ vô cùng khó khăn bởi nhiều đối thủ cạnh tranh.

"Việc giành huy chương Vàng tại đại hội năm 2027 ở Malaysia có vẻ xa vời vào lúc này, và nếu chúng ta không rút kinh nghiệm từ những thất bại liên tiếp, hai năm nữa chúng ta có thể phải đối mặt với nỗi đau còn lớn hơn", tờ Standard viết.

Thanh Hải
