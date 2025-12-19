Trực tiếp: Hà Nội nồng nhiệt chào đón những nhà vô địch SEA Games 33 về nước

Khoảng 18h chiều 19/12, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam (TDTT VN), Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng rất đông người hâm mộ, người thân của các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện có mặt ở Nhà ga T2 của sân bay Nội Bài. Nhiều người chuẩn bị hoa, băng rôn để chúc mừng thành tích của Đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Chiều 19/12, U22 Việt Nam rời thủ đô Bangkok (Thái Lan) trên chuyến bay VN614, khởi hành lúc 15h55 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 17h50. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mang theo tấm HCV SEA Games 33, phần thưởng xứng đáng cho một hành trình quả cảm.
Trước giờ lên máy bay, các cầu thủ cùng ban huấn luyện tranh thủ giao lưu, chụp hình cùng người hâm mộ ở sân bay Thái Lan. Trên chuyến bay về nước, nhiều cầu thủ đem theo cờ Tổ quốc, hào hứng chụp ảnh bên chiếc huy chương vàng.
Ngọc Ánh
Sáng 19/12, các cầu thủ U22 Việt Nam rời khách sạn để lên đường về nước, khép lại hành trình không thể nào quên tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.