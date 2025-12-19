Trực tiếp: Hà Nội nồng nhiệt chào đón những nhà vô địch SEA Games 33 về nước

report Đội tuyển U22 mang huy chương vàng về tới Việt Nam

Chiều 19/12, U22 Việt Nam rời thủ đô Bangkok (Thái Lan) trên chuyến bay VN614, khởi hành lúc 15h55 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 17h50. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mang theo tấm HCV SEA Games 33, phần thưởng xứng đáng cho một hành trình quả cảm.

HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ giao lưu với người hâm mộ ở sân bay Thái Lan. Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

Trước giờ lên máy bay, các cầu thủ cùng ban huấn luyện tranh thủ giao lưu, chụp hình cùng người hâm mộ ở sân bay Thái Lan. Trên chuyến bay về nước, nhiều cầu thủ đem theo cờ Tổ quốc, hào hứng chụp ảnh bên chiếc huy chương vàng.

Các tuyển thủ trên chuyến bay VN614 trở về Việt Nam. Ảnh: VNA.

