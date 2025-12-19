Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp: Hà Nội nồng nhiệt chào đón những nhà vô địch SEA Games 33 về nước

Nhóm PV

TPO - Một ngày sau cuộc ngược dòng kỳ vĩ ở Rajamangala để giành tấm HCV quý giá, HLV Kim Sang-sik và các học trò Văn Khang, Đình Bắc ở đội tuyển U22 cùng các cô gái đội tuyển futsal Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, kết thúc chiến dịch SEA Games 33 rực rỡ. Chào đón họ ngay tại sân bay là người thân, bạn bè, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, VFF và hàng ngàn người hâm mộ với những biểu ngữ, bó hoa tươi thắm.

report Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam đón đoàn.

Khoảng 18h chiều 19/12, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam (TDTT VN), Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng rất đông người hâm mộ, người thân của các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện có mặt ở Nhà ga T2 của sân bay Nội Bài. Nhiều người chuẩn bị hoa, băng rôn để chúc mừng thành tích của Đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

tp-111.jpg
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục TDTT VN đón đoàn.
Không khí náo nhiệt chờ đón các tuyển thủ.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
tp-5.jpg
tp-4.jpg

report Đội tuyển U22 mang huy chương vàng về tới Việt Nam

Chiều 19/12, U22 Việt Nam rời thủ đô Bangkok (Thái Lan) trên chuyến bay VN614, khởi hành lúc 15h55 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 17h50. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mang theo tấm HCV SEA Games 33, phần thưởng xứng đáng cho một hành trình quả cảm.

img-8206.jpg
img-8204.jpg
HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ giao lưu với người hâm mộ ở sân bay Thái Lan. Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

Trước giờ lên máy bay, các cầu thủ cùng ban huấn luyện tranh thủ giao lưu, chụp hình cùng người hâm mộ ở sân bay Thái Lan. Trên chuyến bay về nước, nhiều cầu thủ đem theo cờ Tổ quốc, hào hứng chụp ảnh bên chiếc huy chương vàng.

snapedit-1766141719344.jpg
Các tuyển thủ trên chuyến bay VN614 trở về Việt Nam. Ảnh: VNA.

Ngọc Ánh

report Các cầu thủ U22 Việt Nam rời Thái Lan về nước, kết thúc chiến dịch SEA Games 33 thành công

Sáng 19/12, các cầu thủ U22 Việt Nam rời khách sạn để lên đường về nước, khép lại hành trình không thể nào quên tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Nhóm PV
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #huy chương vàng #Nội Bài #bóng đá Việt Nam #HLV Kim Sang-sik #thể thao

