Thể thao

Báo Thái Lan: Phải thừa nhận Việt Nam rất mạnh, còn chúng ta thì sao?

Hương Ly
TPO - Truyền thông Thái Lan chưa nuốt trôi thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

thai-lan-1.jpg

Gần một ngày sau trận chung kết SEA Games 33, Siam Sport viết bài dài để phân tích thực trạng bóng đá nước nhà. Trang thể thao số 1 Thái Lan mở đầu bài viết bằng việc nhắc lại trận thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 vào đầu năm. Đến cuối năm, Thái Lan lại thua Việt Nam ở trận chung kết SEA Games.

"Ngày 19/12 lẽ ra là dịp ăn mừng chiến thắng của bóng đá Thái Lan trên sân nhà, song thay vào đó là đánh dấu cột mốc buồn. Thất bại trước U22 Việt Nam không chỉ đơn giản là mất đi một tấm HCV. Mà nghiêm trọng hơn, nó tiếp tục củng cố cho cuộc khủng hoảng niềm tin của chúng ta", những câu chữ não nề từ Siam Sport.

Trang thể thao Thái Lan thừa nhận dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam tiếp tục tiến bộ mạnh mẽ. Siam Sport nhấn mạnh phải thừa nhận bóng đá Việt Nam đang rất mạnh. Và điều đáng lo ngại với bóng đá Thái Lan là họ đang bị bỏ lại phía sau?

"Cái cách U22 Thái Lan dẫn Việt Nam 2-0 chỉ là ảo ảnh, càng củng cố cho việc chúng ta đang ngủ quên với thành công trong quá khứ. Trong khi sự thật là những người xung quanh đang vượt trội lên hẳn Thái Lan. Đến lúc rồi, chúng ta nên ngừng viện cớ và hãy hỏi rằng, chúng ta thì sao, vẫn là những chú Voi chiến hùng mạnh hay chỉ còn là cái tên cũ dần bị lãng quên?", Siam Sport viết.

Siam Sport kêu gọi làng bóng đá Thái Lan hãy ngừng lừa dối bản thân, chấp nhận sự thật để xây dựng từ đống đổ nát sau SEA Games 33. Chỉ có vậy, danh xưng "Vua Đông Nam Á" của bóng đá Thái Lan mới được duy trì để kể lại cho thế hệ con cháu sau này.

img-7660.jpg
U22 Việt Nam gieo ác mộng cho Thái Lan ngay trên đất khách.

Tối nay (19/12), Chủ tịch Madam Pang của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sẽ trả lời báo chí để tổng kết hành trình của U22 Thái Lan tại SEA Games 33. Truyền thông Thái Lan và CĐV bóng đá nước này đang chờ đợi từng lời chia sẻ của Madam Pang để làm rõ các vấn đề ở đội U22 sau thất bại. Trước đó, Madam Pang gặp gỡ truyền thông Thái Lan sau trận, chỉ nói 3 từ: "Tôi rất buồn".

Thất bại trước U22 Việt Nam khiến bóng đá Thái Lan sụp đổ. 3 trong 4 tấm HCV của bóng đá và futsal đã trôi khỏi tay Thái Lan.

Hương Ly
