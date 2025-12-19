Bóng bàn: Anh Tú lại không thắng được Quek Izaac ở SEA Games 33

TPO - Trong cuộc đối đầu ở bán kết SEA Games 33 diễn ra trưa nay, Nguyễn Anh Tú đã không thắng được Quek Izaac, chấp nhận tấm HCĐ đơn nam.

Nguyễn Anh Tú giành HCĐ SEA Games 33 sau khi thua 1-4 Quek Izaac tại bán kết (ảnh M.D)

Nội dung đơn nam môn bóng bàn SEA Games 33 diễn ra trưa nay thu hút sự chú ý với màn đối đầu giữa Nguyễn Anh Tú (Việt Nam) và Quek Izaac (Singapore). Hai bên từng gặp nhau ở SEA Games 32 và Izaac đã đánh bại Anh Tú để giành HCV.

Trước đó ở chung kết nội dung đồng đội nam, Quek Izaac cũng toả sáng đem về chiến thắng cho Singapore trước Việt Nam. Ở trận đấu hôm nay, thêm một lần nữa Izaac áp đảo về phong độ và đẳng cấp khi giành chiến thắng 4-1.

Anh Tú chỉ thắng được set 3 với tỷ số 11-7 và thua 4 set còn lại với các tỷ số 5-11; 7-11; 7-11 và 4-11. Khép lại SEA Games 33, Anh Tú giành HCĐ và 1 tấm HCV nội dung đồng đội nam.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết ở SEA Games 33, các đối thủ như Singapore, Indonesia hay cả Thái Lan đều sử dụng nhiều tay vợt trẻ. Bóng bàn Việt Nam phía trước cũng cần xây dựng chiến lược để tạo cơ hội cho các VĐV trẻ phát triển.

