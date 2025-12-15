Quek Izaac, thần đồng Singapore khiến 2 tay vợt bậc nhất của bóng bàn Việt Nam thúc thủ

TPO - Mới 19 tuổi nhưng Quek Izaac sở hữu bảng thành tích đáng nể, hứa hẹn sẽ là tên tuổi lớn của bóng bàn Singapore. Izaac chính là rào cản khiến Đinh Anh Hoàng và các đồng đội ở đội tuyển bóng bàn Việt Nam lỡ cơ hội giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 33 (Thái Lan).

Quek Izaac đã đánh bại cả 2 tay vợt hay bậc nhất của bóng bàn Việt Nam (ảnh Minh Dân)

Tối 14/12, trận chung kết nội dung bóng bàn đồng đội nam SEA Games 33 đã chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở giữa đội tuyển bóng bàn Việt Nam và Singapore. Đây là nội dung thế mạnh của Singapore.

Tuy nhiên đội tuyển bóng bàn nam của Đinh Anh Hoàng và các đồng đội cũng tràn khí thế khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết sau 8 năm. Đôi bên so kè từng điểm số và séc đấu, nhưng rốt cuộc Singapore vẫn là bên chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-2.

Cái tên ngăn cản cơ hội bóng bàn nam Việt Nam làm nên lịch sử không ai khác là Quek Yong Izaac. Tay vợt 19 tuổi đã đánh bại Đinh Anh Hoàng 3-0 ở séc thứ 2 và thắng Anh Tú 3-1 ở séc 4. Hai năm trước trên đất Campuchia, cũng chính Quek Izaac đánh bại Anh Tú nội dung đơn nam SEA Games 32.

Đinh Anh Hoàng chưa thể đánh bại được Quek Izaac trong các cuộc đối đầu tại SEA Games 33 (ảnh M.D)

Một thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam thừa nhận, Izaac sở hữu lối đánh toàn diện, nhanh, hiện đại, khả năng chiếm lĩnh trận đấu tốt. Tấm HCB nội dung đồng đội là thành tích tốt của đội tuyển bóng bàn nam.

"Có chút tiếc nuối khi chúng ta cũng có cơ hội để chiến thắng. Tuy nhiên phải thừa nhận về thực lực, Singapore vẫn mạnh hơn. Bóng bàn Việt Nam sẽ cần đầu tư mạnh và có trọng điểm hơn để tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, đủ khả năng cạnh tranh"-vị này cho biết, thêm rằng Quek Izaac sẽ còn là cái tên khó đánh bại ở khu vực Đông Nam Á.

Dù mới 19 tuổi, Quek Izaac sở hữu bảng thành tích đáng nể. Tại SEA Games 32, Quek Izaac giành HCV nội dung đơn nam khi đánh bại Anh Tú của Việt Nam. Tay vợt sinh năm 2006 sau đó tiếp tục giành HCV đồng đội nam và đôi nam.

Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh và Chủ tịch LĐBB Nguyễn Xuân Vũ động viên đội tuyển bóng bàn nam ở trận chung kết với Singapore (ảnh M.D)

Bảng thành tích của Quek Izaac không dừng lại ở đấu trường khu vực. Anh từng giành HCB đồng đội nam tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2022, HCĐ đơn nam U15 và đôi nam U15 tại Giải vô địch trẻ thế giới ITTF 2021. Đặc biệt, Quek Izaac từng vươn lên vị trí số 1 thế giới lứa U15, cột mốc lịch sử của bóng bàn Singapore.

Cũng cần nói thêm, cha Quek Izaac, ông David Quek là một HLV bóng bàn, dẫn dắt một đội bóng bàn ở châu Âu. Có lẽ chính nhờ thừa hưởng gen của cha, Izaac đã tiến bộ rất nhanh.

Năm 2024, Quek Izaac giành vé dự Olympic Paris (Pháp), trở thành một trong những VĐV trẻ nhất đại diện Singapore dự Thế vận hội. Tháng 6/2025, thông qua việc ký hợp đồng với Anhui Zhongcheng, Quek Izaac trở thành tay vợt Singapore đầu tiên được thi đấu ở China Table Tennis Super League (CTTSL), giải đấu chất lượng bậc nhất thế giới.

Bóng bàn Việt Nam rõ ràng cần một cuộc cách mạng mạnh mẽ hơn để có thể nâng sức cạnh tranh trong khu vực.