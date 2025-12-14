Đinh Anh Hoàng ngược dòng ngoạn mục đưa bóng bàn Việt Nam vào bán kết

TPO - Đinh Anh Hoàng có màn lội ngược dòng trước tay vợt Philippines Junindra, qua đó đưa đội tuyển bóng bàn nam vào bán kết SEA Games 33 (Thái Lan).

Việt Nam giành vé vào bán kết bóng bàn nam đồng đội SEA Games 33 (ảnh M.D)

Nhà thi đấu bóng bàn SEA Games 33 tại Nathonburi hôm qua đầy sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam bước vào các nội dung thi đấu với nhiều chờ đợi sẽ gặt hái thành tích mới.

Tuy nhiên, cuộc đua lại diễn ra không thuận lợi với đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam. Đầu giờ chiều, Việt Nam đã phải nhận thất bại nặng nề 1-3 trước đối thủ cực mạnh Singapore. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam buộc phải thắng Indonesia để giành quyền đi tiếp.

Trong trận đấu quyết định, Nguyễn Anh Tú mở điểm cho Việt Nam bằng chiến thắng 3-1 trước Junindra. Cái tên được BHL đặt nhiều kỳ vọng là Đinh Anh Hoàng cũng có chiến thắng chóng vánh 3-0 ở trận 2.

Khó khăn xảy ra với thầy trò HLV Vũ Văn Trung khi Đình Đức để thua 1-3 ở game đấu thứ 3. Trong game 4, Đinh Anh Hoàng đối đầu với Junindra. Tuyển thủ người Indonesia bất ngờ dẫn với tỉ số 2-0 bằng các chiến thắng 11-9 và 11-7. Nếu để thua thêm 1 set nữa, Việt Nam sẽ phải bước vào game 5 sinh tử.

Ở set đấu thứ 3, Đinh Anh Hoàng đã lên tiếng đúng lúc khi tận dụng tốt các quả trái và kết liễu đối thủ bằng các pha đập bóng chéo bàn. Trong set đấu thứ 4, Junindra mới là tay vợt vươn lên dẫn trước. Dù vậy, Anh Hoàng nhanh chóng san bằng cách biệt và vượt lên để kết thúc set đấu với tỉ số 11-5.

Ở set 5, kịch bản rượt đuổi tỉ số tiếp tục diễn ra căng thẳng. Phía ngoài, TTK Nguyễn Nam Hải và các thành viên BHL đội tuyển bóng bàn Việt Nam nín thở theo dõi.

Phải tới cuối set đấu, Đinh Anh Hoàng mới tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để ghi liền 4 điểm đem về chiến thắng 3-1 chung cuộc cho bóng bàn Việt Nam. Chiến thắng này giúp đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp đội đầu bảng Philippines, diễn ra lúc 13h ngày 14/12.

