Về đích trong nắng sớm, runner thăng hoa tại Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Trong tiết trời dễ chịu những ngày cuối năm, hàng nghìn runner đã bùng nổ cảm xúc khi cán đích Tiền Phong Half Marathon 2025. Thành tích ấn tượng, kỷ lục cá nhân được xô đổ cùng những lời khen dành cho công tác tổ chức đã tạo nên dấu ấn khó quên của mùa giải đầu tiên được báo Tiền Phong tổ chức tại TPHCM.

Thời tiết thuận lợi, phong độ ổn định

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - người đầu tiên hoàn thành cự ly 10km nữ cho biết bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đạt phong độ tốt tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Nữ runner cho rằng thời tiết mát mẻ, đường chạy bằng phẳng là yếu tố giúp chị về đích sớm. “Thời tiết hôm nay khá đẹp nên chạy cự ly 10km thì ít quá. Tôi quyết định chạy thêm cự ly 5km nữa và vẫn cảm thấy khỏe. Trong thời gian tới, tôi sẽ đăng ký tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 tại Khánh Hòa”, chị Lan nói.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan về nhất cự ly 10km nữ.

Nhận xét về công tác tổ chức giải, chị Lan cho hay, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo ở tất cả các khâu. Các runner được chăm sóc chu đáo từ lúc phát race-kit, tiếp nước đến dinh dưỡng sau khi chạy.

Trở thành người đầu tiên về đích ở nội dung nữ cự ly 21,1km, runner Lê Thu Hà (Đồng Nai) không giấu được niềm vui. “Thành tích lần này gần như phá kỷ lục cá nhân mà tôi vừa lập tại Quảng Ninh. Cảm xúc thật tuyệt vời”, chị Hà hào hứng nói.

Nhận xét về giải đấu, chị Thu Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban tổ chức. Với kết quả ấn tượng tại Tiền Phong Half Marathon 2025, nữ runner đến từ Đồng Nai kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ và cải thiện thành tích ở những giải đấu tiếp theo.

“Đây là năm đầu tiên báo Tiền Phong tổ chức tại khu đô thị Vạn Phúc. Tôi thấy ý nghĩa và đúng với tên gọi ‘Hành trình xanh’. Đô thị rất xanh, đẹp, thời tiết thoáng mát nên vận động viên chạy rất dễ chịu. Ban tổ chức tận tình và chu đáo trong mọi khâu nên tôi khá hài lòng”, chị Hà nói thêm.

Runner Lê Thị Hà cán đích đầu tiên cự ly 21,1km nữ.

Trong không khí sôi động của Tiền Phong Half Marathon 2025, vận động viên Nguyễn Văn Long - thường được cộng đồng chạy bộ biết đến với biệt danh “Long marathon” hay “Long dị nhân” gây ấn tượng khi cán đích cự ly 21,1 km với thành tích 1 giờ 18 phút, đứng thứ 7 chung cuộc ở cự ly này.

Anh Long nói rằng niềm vui của mình không chỉ đến từ kết quả vượt mục tiêu, mà còn từ tinh thần đồng đội. “Tôi rất là vui khi hôm nay hoàn thành vượt mục tiêu mình đề ra”, anh Long nói.

Đánh giá về giải đấu, nam runner cho rằng Tiền Phong Half Marathon dù lần đầu tổ chức tại TPHCM nhưng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong hệ thống các giải của báo Tiền Phong. Dù thời gian chuẩn bị ngắn, song kinh nghiệm lâu năm của Ban tổ chức là nền tảng quan trọng.

“Giải này là ‘đứa con thứ hai’, bên cạnh Tiền Phong Marathon quốc gia đã trải qua 66 mùa giải. Giải năm nay chỉ là thí điểm, nhưng là sân chơi mới dành riêng cho runner, không phân biệt chuyên nghiệp hay phong trào”, anh Long nói.

Mong giải được mở rộng

Ở nội dung nam 10km, anh Lê Thanh Tùng là một trong những người về sớm với thành tích 45 phút 26 giây - tốt nhất từ trước đến nay của anh. “Lần này mình rút ngắn được 45 giây so với giải trước. Đây là thành tích tốt nhất nếu tính ở cự ly 10km”, anh Tùng phấn khởi cho biết.

Anh đánh giá cao cung đường và cách vận hành giải: “Công tác tổ chức rất tốt. Đường chạy mượt, nhiều photographer, khu vực tiếp nước cực kỳ đầy đủ”. Đây là lần đầu anh Tùng tham gia giải chạy của báo Tiền Phong, nhưng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành nếu có cơ hội. Về các dự định tương lai, anh cho biết: “Nếu Tiền Phong tổ chức cự ly 42km ở TPHCM thì chắc chắn tôi sẽ tham gia”.

Anh Lê Thanh Tùng (bên phải) là một trong những người về sớm ở cự ly 10km nam

Runner này cũng chia sẻ chạy bộ đã giúp anh thay đổi lối sống. “Cái gì cũng lợi, giảm cân, khỏe hơn”, anh cười. Anh cũng kỳ vọng quy mô giải tại TPHCM trong tương lai sẽ được mở rộng hơn để đáp ứng nhu cầu lớn của cộng đồng chạy bộ: “TPHCM có rất nhiều nhóm chạy muốn tham gia nhưng giới hạn không gian khiến số lượng runner bị giới hạn. Mong giải được mở rộng trong những lần tới".



Với anh, điểm đặc biệt của giải Tiền Phong là tinh thần hướng đến sức khỏe cộng đồng: “Tiền Phong chú trọng sức khỏe cộng đồng hơn là thành tích cá nhân – đó là điều khác biệt.”

Nhà báo - runner Ngô Công Quang hoàn thành cự ly 21 km với thời gian 1 giờ 36 phút. Thành tích khiến anh Quang khá hài lòng khi gần chạm mốc tốt nhất từng đạt được. Theo anh, kết quả này đến từ quá trình chuẩn bị nghiêm túc, duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày cùng Cộng đồng 5h30.

Không chỉ nhờ sự nỗ lực cá nhân, runner này đánh giá thành tích còn được “tiếp sức” bởi hào khí, đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của Tiền Phong Half Marathon. Dù là mùa giải đầu tiên, nhưng công tác tổ chức được anh nhận xét rất chu đáo, từ khâu điều phối đến không gian thi đấu.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang (thứ hai từ phải qua) cùng Cộng đồng 5h30.

“Việc giải được tổ chức ngay khu đô thị Vạn Phúc là một lợi thế lớn, với cung đường đẹp, giàu cảm hứng, không gian xanh, sạch, thoáng đãng. Đây cũng là cung đường quen thuộc với tôi đến mức nhắm mắt chạy cũng được”, anh Quang nói.

Về điều kiện thời tiết, runner Ngô Công Quang cho rằng thời tiết năm nay rất ủng hộ. Cơn mưa nhẹ chiều hôm trước được xem như chất xúc tác khiến đường chạy mát mẻ, trong khi sáng ngày thi đấu, tiết trời đẹp, dễ chịu, tạo cảm giác hưng phấn, đặc biệt trong những ngày cuối năm.

Là thành viên của Cộng đồng 5h30, anh Quang cho biết cộng đồng đã tham gia giải Tiền Phong Half Marathon với vài chục vận động viên, quy tụ runner đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, cùng đông đảo anh em tại TPHCM. Theo anh, dù sinh hoạt ở nhiều địa điểm khác nhau, nhưng Vạn Phúc luôn là nơi tập trung đông đủ và sôi động nhất, vì vậy các giải chạy tổ chức tại đây luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ Cộng đồng 5h30.