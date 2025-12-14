Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan gửi thư xin lỗi Việt Nam về những sai sót tại SEA Games 33

Tiểu Phùng
Thanh Hải
TPO - Ngày 12/12, Ban tổ chức Thể thao Thái Lan (Thailand Sports Organizing Committee – THASOC) đã có thư chính thức gửi Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, bày tỏ lời xin lỗi về những sai sót xảy ra trong quá trình tổ chức và truyền hình một số nội dung tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 2025).

anh-chup-man-hinh-2025-12-09-luc-113425.png
SEA Games 33 xảy ra nhiều sự cố khiến các đoàn tham dự phàn nàn

Trong thư do Tiến sĩ Gongsak Yodmani – Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký THASOC ký, Ban tổ chức nước chủ nhà thừa nhận và làm rõ hai sai sót đáng tiếc đã xảy ra, đồng thời khẳng định tinh thần cầu thị, trách nhiệm và cam kết không để tái diễn những sự việc tương tự.

Cụ thể, THASOC thừa nhận việc thể hiện không chính xác bản đồ lãnh thổ Việt Nam trong tiết mục biểu diễn thứ ba mang tên “We Are One – Connected by the SEA” tại Lễ Khai mạc SEA Games 33, diễn ra tối 9.12 tại sân vận động Quốc gia Rajamangala.

Theo đó, bản đồ Việt Nam trong tiết mục biểu diễn đã không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc. Ban tổ chức SEA Games 33 nhìn nhận đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và đã gây sự không thoải mái cho phía Việt Nam.

Bên cạnh đó, THASOC cũng xin lỗi về sự cố kỹ thuật trong quá trình truyền hình trực tiếp môn bóng rổ 3x3, khi tổ kỹ thuật đã hiển thị nhầm quốc kỳ của các đội tuyển tham gia thi đấu, liên quan đến Malaysia, Lào, Philippines và Việt Nam, gây quan ngại và bức xúc cho các quốc gia dự Đại hội.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-084630.png
Sự cố nhầm lẫn quốc kỳ Singapore thành Indonesia

Trong thư, THASOC khẳng định không xem nhẹ các sai sót nêu trên và sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khắc phục, đồng thời tăng cường rà soát, kiểm soát kỹ thuật nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những sự việc tương tự trong thời gian tới.

Ban tổ chức nước chủ nhà cam kết chú trọng đến từng chi tiết trong công tác tổ chức, bảo đảm sự tôn trọng, chuẩn mực và đúng đắn đối với tất cả các quốc gia tham dự Đại hội.

THASOC một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và các bên liên quan vì những phiền lòng đã gây ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong việc gìn giữ hình ảnh, uy tín của một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tiểu Phùng
Thanh Hải
