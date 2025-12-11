SEA Games 33 bước sang ngày thi đấu chính thức thứ hai, và những lời phàn nàn vẫn tiếp tục

TPO - Chủ nhà Thái Lan đã hứa sẽ giải quyết kịp thời mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình diễn ra SEA Games 33, nhưng trên thực tế, những lời phàn nàn từ các đoàn thể thao tiếp tục được gửi đến.

Trong cuộc họp các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 diễn ra cuối ngày 10/12, tức ngày thi đấu đầu tiên, liên tiếp những cáo cáo không hài lòng được gửi đến nước chủ nhà Thái Lan.

Ông Thana Chaiyaprasit - Trưởng đoàn Thái Lan cho biết đã nhận được phản ánh của đoàn thể thao Việt Nam về việc quốc kỳ không được treo đúng cách trong lễ trao huy chương vàng. Như tại Island Hall, nơi diễn ra môn taekwondo, quốc kỳ Việt Nam bị treo ngược. Sau quá nhiều sai sót liên quan đến việc in nhầm cờ trong lịch thi đấu, hiển thị bản đồ Việt Nam không có Phú Quốc và hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, đoàn Việt Nam nhấn mạnh không muốn vấn đề này tái diễn.

Đại diện của đoàn Malaysia phàn nàn rằng, nước chủ nhà đã hứa chỉ cung cấp thực đơn halal (đồ ăn Hồi giáo), nhưng khẩu phần ăn không đủ cho nhu cầu hàng ngày. Nó quá ít.

Về giao thông, các xe bus chở vận động viên từ sân bay Suvarnabhumi đến nơi lưu trú vẫn phải chờ đợi từ 2 đến 3 tiếng. Hơn nữa, về chỗ ở, đại diện từ nhiều quốc gia phàn nàn về những sai sót và nhầm lẫn liên quan đến việc phân bổ phòng tại các khách sạn ở Chiang Mai.

Tiến sĩ Meechai Inwood, Phó Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), thừa nhận tất cả các vấn đề và hứa sẽ giải quyết chúng một cách khẩn trương. Ông Thana cũng khẳng định SAT, với tư cách là chủ tịch ủy ban tổ chức và đơn vị cung cấp địa điểm, sẽ chỉ định một người có trách nhiệm để giám sát tình hình một cách kỹ lưỡng, tránh lặp lại sai sót khiến ảnh hưởng tiêu cực đến giải đấu cũng như hình ảnh chủ nhà.