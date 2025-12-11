Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

SEA Games 33 bước sang ngày thi đấu chính thức thứ hai, và những lời phàn nàn vẫn tiếp tục

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ nhà Thái Lan đã hứa sẽ giải quyết kịp thời mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình diễn ra SEA Games 33, nhưng trên thực tế, những lời phàn nàn từ các đoàn thể thao tiếp tục được gửi đến.

z7310368302714-adacc817d0f1b765d75ff0fb62df6b77.jpg

Trong cuộc họp các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 diễn ra cuối ngày 10/12, tức ngày thi đấu đầu tiên, liên tiếp những cáo cáo không hài lòng được gửi đến nước chủ nhà Thái Lan.

Ông Thana Chaiyaprasit - Trưởng đoàn Thái Lan cho biết đã nhận được phản ánh của đoàn thể thao Việt Nam về việc quốc kỳ không được treo đúng cách trong lễ trao huy chương vàng. Như tại Island Hall, nơi diễn ra môn taekwondo, quốc kỳ Việt Nam bị treo ngược. Sau quá nhiều sai sót liên quan đến việc in nhầm cờ trong lịch thi đấu, hiển thị bản đồ Việt Nam không có Phú Quốc và hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, đoàn Việt Nam nhấn mạnh không muốn vấn đề này tái diễn.

Đại diện của đoàn Malaysia phàn nàn rằng, nước chủ nhà đã hứa chỉ cung cấp thực đơn halal (đồ ăn Hồi giáo), nhưng khẩu phần ăn không đủ cho nhu cầu hàng ngày. Nó quá ít.

Về giao thông, các xe bus chở vận động viên từ sân bay Suvarnabhumi đến nơi lưu trú vẫn phải chờ đợi từ 2 đến 3 tiếng. Hơn nữa, về chỗ ở, đại diện từ nhiều quốc gia phàn nàn về những sai sót và nhầm lẫn liên quan đến việc phân bổ phòng tại các khách sạn ở Chiang Mai.

Tiến sĩ Meechai Inwood, Phó Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), thừa nhận tất cả các vấn đề và hứa sẽ giải quyết chúng một cách khẩn trương. Ông Thana cũng khẳng định SAT, với tư cách là chủ tịch ủy ban tổ chức và đơn vị cung cấp địa điểm, sẽ chỉ định một người có trách nhiệm để giám sát tình hình một cách kỹ lưỡng, tránh lặp lại sai sót khiến ảnh hưởng tiêu cực đến giải đấu cũng như hình ảnh chủ nhà.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục