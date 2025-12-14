Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Indonesia 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Một thắng lợi nhẹ nhàng cho Việt Nam là điều dễ dự đoán ở trận bán kết giữa nữ Việt Nam vs nữ Indonesia. Nhiệm vụ nữa đặt ra cho các tuyển thủ là họ phải giữ chân cho trận chung kết.

report Đội hình ra sân của Việt Nam So với trận trước, đội có vài sự thay đổi người. Một số cầu thủ dự bị như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Mỹ Anh đá chính ở trận này. Xem ra HLV Mai Đức Chung muốn thử nghiệm một số vị trí cho trận chung kết.

Việt Nam đứng đầu bảng B. Các học trò của HLV Mai Đức Chung giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Philippines nhờ hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng bảng, Việt Nam giành được 6 điểm sau 3 trận đấu, thua 1 và thắng 2.

Tuyển nữ Indonesia đã tiến vào bán kết với tư cách là đội xếp nhì bảng A. Đây mới là lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ bóng đá nữ Indonesia vượt qua vòng bảng SEA Games. Từ SEA Games năm 2001 cho tới nay, Indonesia luôn dừng bước từ vòng bảng, có kỳ còn không cử đội tham dự.

Ở SEA Games 33, họ có được tấm vé đi tiếp cũng nhờ rơi vào bảng đấu rất dễ, 3 đội lấy tới 2 cái tên đi tiếp. Tuyển nữ Indonesia chỉ cần thắng 1 trận (trước Singapore) là hoàn tất mục tiêu.

Tương quan 2 đội tuyển là rất chênh lệch. Trên BXH FIFA, Việt Nam xếp hạng 36 thế giới, cao nhất khu vực Đông Nam Á, trong khi Indonesia chỉ xếp hạng 105. Mỗi lần gặp nhau, Việt Nam luôn áp đảo toàn diện đối thủ.

Lần gần nhất đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia là tại Giải vô địch bóng đá nữ ASEAN 2025 vào tháng 8/2025. Khi ấy, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Việt Nam cũng vùi dập Indonesia tới 7-0.

Có lẽ trước trận đấu này, kịch bản thắng thua đã rõ. Vấn đề có lẽ là Việt Nam sẽ thắng bao nhiêu, có bảo toàn quân số cho trận chung kết hay không. Trong khi đó, Indonesia coi như đã hoàn thành mục tiêu nên họ cũng khá thoải mái nếu có thua đậm ở trận này.