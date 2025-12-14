Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Indonesia 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một thắng lợi nhẹ nhàng cho Việt Nam là điều dễ dự đoán ở trận bán kết giữa nữ Việt Nam vs nữ Indonesia. Nhiệm vụ nữa đặt ra cho các tuyển thủ là họ phải giữ chân cho trận chung kết.

report Đội hình ra sân của Việt Nam

So với trận trước, đội có vài sự thay đổi người. Một số cầu thủ dự bị như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Mỹ Anh đá chính ở trận này. Xem ra HLV Mai Đức Chung muốn thử nghiệm một số vị trí cho trận chung kết.

599468224-1188770630123515-4477523498163912971-n.jpg
img-7513.jpg

Việt Nam đứng đầu bảng B. Các học trò của HLV Mai Đức Chung giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Philippines nhờ hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng bảng, Việt Nam giành được 6 điểm sau 3 trận đấu, thua 1 và thắng 2.

Tuyển nữ Indonesia đã tiến vào bán kết với tư cách là đội xếp nhì bảng A. Đây mới là lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ bóng đá nữ Indonesia vượt qua vòng bảng SEA Games. Từ SEA Games năm 2001 cho tới nay, Indonesia luôn dừng bước từ vòng bảng, có kỳ còn không cử đội tham dự.

SEA Games 33, họ có được tấm vé đi tiếp cũng nhờ rơi vào bảng đấu rất dễ, 3 đội lấy tới 2 cái tên đi tiếp. Tuyển nữ Indonesia chỉ cần thắng 1 trận (trước Singapore) là hoàn tất mục tiêu.

img-7520.jpg

Tương quan 2 đội tuyển là rất chênh lệch. Trên BXH FIFA, Việt Nam xếp hạng 36 thế giới, cao nhất khu vực Đông Nam Á, trong khi Indonesia chỉ xếp hạng 105. Mỗi lần gặp nhau, Việt Nam luôn áp đảo toàn diện đối thủ.

Lần gần nhất đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia là tại Giải vô địch bóng đá nữ ASEAN 2025 vào tháng 8/2025. Khi ấy, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Việt Nam cũng vùi dập Indonesia tới 7-0.

Có lẽ trước trận đấu này, kịch bản thắng thua đã rõ. Vấn đề có lẽ là Việt Nam sẽ thắng bao nhiêu, có bảo toàn quân số cho trận chung kết hay không. Trong khi đó, Indonesia coi như đã hoàn thành mục tiêu nên họ cũng khá thoải mái nếu có thua đậm ở trận này.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #nữ Indonesia #nữ Việt Nam #U22 Malaysia #U22 Myanmar #U22 Indonesia #Myanmar

Xem thêm

Cùng chuyên mục