Loại Thái Lan, tuyển nữ Philippines tái ngộ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33

TPO - Với sự lạnh lùng và chiến thuật hiệu quả, Philippines đã vượt qua Thái Lan để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết môn bóng đá nữ tại một kỳ SEA Games. Họ sẽ gặp lại tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33.

Thái Lan bước vào trận bán kết gặp Philippines với sự tự tin rất cao. Họ đã thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng bảng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chính việc gặp những đối thủ quá dễ khiến cho các cầu thủ Thái Lan không thể bắt nhịp khi đối đầu với đối thủ “gai góc” như Philippines.

Nhờ nền tảng thể lực tốt và thể hình ấn tượng, các cô gái áo trắng đã khiến Thái Lan rất vất vả. Gần như ở những tình huống tranh chấp tay đôi, tuyển Thái Lan đều thất thế.

Công bằng mà nói Thái Lan có tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm. Nhưng các chân sút của họ thiếu sự chuẩn xác và cả may mắn (2 lần bóng đập xà ngang). Hiệp 1 khép lại với bảng tỷ số câm lặng.

Đầu hiệp 2, mọi việc tưởng như thuận lợi hơn với chủ nhà khi họ có bàn mở tỉ số. Trung vệ Moriah Long phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Jiraporn Mongkoldee băng xuống dứt điểm ghi bàn.

Sau bàn thắng, Thái Lan đổi nhịp độ, chơi chậm và chắc. Các tiền vệ kỹ thuật của họ kiểm soát tốt tuyến giữa.

Thế trận được duy trì như vậy cho đến những phút cuối cùng và tưởng như Thái Lan đã có thể về đích an toàn thì phút 87, hậu vệ của họ đưa tay cản đường tạt bóng của cầu thủ Philippines. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Philippines đã tận dụng rất tốt cơ hội vàng để gỡ hòa, đẩy trận bán kết môn bóng đá nữ vào hiệp phụ.

Nỗi buồn của các cầu thủ Thái Lan

Tại đây, nền tảng thể lực tốt giúp Philippines lấn lướt Thái Lan. Các tình huống đối đầu thường nghiêng về Philippines. Họ đã tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm khiến hàng thủ vốn mệt nhoài của Thái Lan rất lúng túng. Dẫu vậy, thủ môn Thái Lan vẫn giữ được sự tập trung để giúp lưới đội nhà không rung lên lần 2.

Không có thêm bàn thắng trong 2 hiệp phụ, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Tại đây, Philippines cho thấy họ đã chuẩn bị cho kịch bản "đấu súng" trên chấm 11m rất tốt. Các cú đá của những cô gái áo trắng rất chắc chân và lạnh lùng, trong khi Thái Lan bị áp lực tâm lý. Kết quả các cầu thủ Thái Lan sút hỏng 2 lần (bóng đập cột dọc và 1 lần bóng bay lên trời).

Chung cuộc, Philippines thắng 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó tái ngộ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.