Ngày khó khăn của tuyển điền kinh Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều tối 14/12, điền kinh Việt Nam tranh tài ở hai nội dung, marathon nam-nữ và đi bộ 20km nam-nữ. Thật không may, khá nhiều chuyện đã xảy ra trên đường chạy Happy & Healthy Bike Lane, Bangkok.

20251214-202449.jpg
(Ảnh: Thanh Hải)

Với các vận động viên, chiều tối ngày 14/12 thực sự lý tưởng cho các cuộc thi chạy bộ. Chủ nhà chọn Happy & Healthy Bike Lane, đường đua xe đạp dài 23,5 km đẳng cấp thế giới quanh sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, nơi cách trung tâm Bangkok khoảng 30km. Cách xa ồn ào và không khí trong lành vùng đồng quê, lại thêm thời tiết dịu nhẹ, cung đường đẹp, đó sẽ là không gian tuyệt vời để các vận động viên hoàn thành nội dung marathon nam-nữ và đi bộ 20km nam-nữ với thành tích tốt nhất.

Thế nhưng mọi thứ lại đi theo kịch bản khác. Trên cung đường 20km đi bộ, nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thanh Phúc cảm thấy không ổn sau khoảng 5km. Đến km thứ 11, cô choáng ngất và gục xuống, chấp nhận dừng cuộc chơi. Giấc mơ về tấm huy chương Vàng thứ 6 đã không thể thành hiện thực.

screenshot-20251214-194041-gallery-88.jpg
Hoàng Nguyên Thanh chỉ về thứ 4 marathon nam. (Ảnh: Thanh Hải)
20251214-201008.jpg
Bùi Thị Thu Hà gần như kiệt sức sau khi cán đích thứ 3 marathon nữ. (Ảnh: Thanh Hải)

Thanh Phúc buồn bã rời cuộc đua và nói rằng chấn thương gặp phải trong buổi tập quá tải sau khi trở về từ tại giải vô địch quốc gia tưởng chừng đã ổn sau 5 mũi collagen tiêm vào khớp gối. Cô hoàn toàn tự tin cho SEA Games 33, nhưng không ngờ tái phát đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Thái Thị Kim Ngân là người lãnh trách nhiệm giành huy chương, nhưng cô chỉ về thứ 4.

Ở nội dung marathon, tình hình cũng không suôn sẻ. Hoàng Nguyên Thanh, người đã nỗ lực rất nhiều cho SEA Games 33, chỉ có thể cán đích thứ 4 sau các vận động viên Indonesia và Philippines. Điều đáng nói là thành tích 2h38 không phải rất tốt với Hoàng Nguyên Thanh, người từng hoàn thành 42km với 2 giờ 18 phút 43 giây, không chỉ phá kỷ lục cá nhân mà còn xô đổ kỷ lục quốc gia đã tồn tại hơn 20 năm. Khi anh cán đích, tốp ba dẫn đầu thậm chí đã xong việc ăn mừng, hồi phục và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

20251214-202449.jpg
Xe cấp cứu đưa Ngọc Hoa từ đường chạy về lều y tế. (Ảnh: Thanh Hải)

Không lâu sau khi Hoàng Nguyên Thanh về đích, các vận động viên nữ cũng lần lượt hoàn thành phần thi. Sau người đầu tiên, người thứ hai đến lượt Bùi Thị Thu Hà cán đích, qua đó đoạt huy chương Đồng.

Nhưng rất lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng Thị Ngọc Hoa. Trước đó xe cấp cứu đã tiến vào đường đua. Nó chỉ trở lại sau một khoảng thời gian dài, mang theo cô gái bé nhỏ người Bình Phước (cũ).

Theo các HLV của đội điền kinh, Ngọc Hoa bị choáng, ngất khi cách đích khoảng 3km cuối, thời điểm đang đua tốp 3 với Bùi Thị Thu Hà. Khi về đến lều y tế, Ngọc Hoa đã tỉnh. Tuy nhiên cô vẫn cần điều trị thêm nên được đưa lên xe vào viện. Đi cùng có các bác sỹ của đoàn thể thao Việt Nam.

20251214-205953.jpg
HLV Trần Văn Sỹ động viên cô học trò Bùi Thị Thu Hà. (Ảnh: Thanh Hải)

Bùi Thị Thu Hà cũng không ở tình trạng tốt sau cuộc đua. Cô thậm chí không thể đi nổi, phải nhờ HLV Nguyễn Tuấn Anh cõng một đoạn trước khi lên xe cứu thương về lều y tế. Rất may, sau khi được điều trị, cô đã hồi phục và đi lại.

Ngày 14/12 chỉ đỡ tệ hơn với điền kinh Việt Nam khi Nguyễn Thành Ngưng đoạt huy chương Đồng. Em trai Thanh Phúc chia sẻ, anh biết các đối thủ ở nội dung đi bộ nam 20km rất mạnh, vậy nên không nghĩ nằm trong nhóm đoạt huy chương. Vì thế tấm huy chương Đồng này có thể coi là thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, tấm huy chương Đồng của Bùi Thị Thu Hà cũng rất đáng khen ngợi, với thành tích 2 giờ 54 phút 49.

Thanh Hải
