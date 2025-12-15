Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Khi thể thao không chỉ về thành tích

Thanh Hải
TPO - Khi kết thúc, chiến thắng không phải là tất cả. Thể thao còn là về tinh thần fair-play và sự tôn trọng đối thủ, là nhân cách và giá trị gắn kết, cũng như niềm vui khi được sống hết mình trong từng khoảnh khắc.

z7326274667003-3f5d62724955d67fe3a9f42dce5aa1cc.jpg
Thành Ngưng trên hành trình đi bộ 20km nam. (Ảnh: Đ.C)

Có thể thấy sự thất vọng của Hoàng Nguyên Thanh khi chỉ về đích thứ tư trong cuộc đua marathon nam SEA Games 33 trên đường chạy Happy & Healthy Bike Lane. Anh đã quyết tâm trong một thời gian dài để sẵn sàng cho đại hội thể thao Đông Nam Á, không ngại đương đầu với những đối thủ mạnh để có thể đăng quang một lần nữa sau tấm huy chương Vàng giành được năm 2021.

Thế nhưng trong buổi tối dịu mát ở gần sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, nơi những chiếc máy bay vươn tới bầu trời, chân chạy sinh năm 1995 lại không thể cất cánh. Anh mệt mỏi rũ người xuống sau vạch đích sau 2 giờ 38 phút miệt mài bám đuổi đối thủ.

Nhưng ngay sau đó, Hoàng Nguyên Thanh đứng thẳng dậy, tiến lại chúc mừng đối thủ vừa đánh bại anh. Một cái ôm đầy tinh thần thể thao, không có người thắng kẻ thua. Mọi thứ đã kết thúc và bị bỏ lại phía sau, chỉ có những người người trân trọng tài năng cùng những nỗ lực của nhau.

588233399-18096033331886289-5974.jpg
Hoàng Nguyên Thanh chỉ về thứ 4 ở nội dung marathon nam. (Ảnh: RunBib)

Tương tự là Nguyễn Thành Ngưng, người đã xuất sắc giành tấm huy chương Đồng đi bộ 20km. Chia sẻ khi về đích, anh nói rằng "biết các đối thủ ở nội dung đi bộ nam 20km rất mạnh, vậy nên không nghĩ nằm trong nhóm đoạt huy chương, vì thế tấm huy chương Đồng này có thể coi là thành công ngoài mong đợi".

Vài phút trước, Thành Ngưng gần như kiệt sức sau hành trình cạnh tranh khốc liệt. Anh nằm dài ra đường chạy, và sau khi cố đứng dậy, lại gục xuống tấm pano. Nhưng khi hơi thở dần điều hòa trở lại, việc đầu tiên Thành Ngưng làm là tiến đến, kéo tay người về đích trước anh cùng đứng dậy, trao cho anh ta cái ôm kèm lời chúc mừng. Hành động đẹp này khiến những người hâm mộ đứng dọc đường chạy dành tặng Thành Ngưng tràng pháo tay kéo dài.

Thể thao là cạnh tranh, là khát khao chiến thắng. Bất cứ ai cũng mong muốn minh đứng trên bục cao nhất là đắm mình trong vinh quang. Mặc dù vậy, chiến thắng không phải là tất cả. Như nhiều vận động viên của Myanmar hay của Lào hoặc Malaysia, dù không nằm trong tốp đoạt huy chương nhưng họ vẫn tự hào khi đã cống hiến tới giọt mồ hôi cuối cùng trên đường chạy, để rồi nhận lấy lá cờ và giơ cao với niềm tự hào.

Khi kết thúc, thể thao còn là về tinh thần fair-play và sự tôn trọng, là nhân cách và giá trị gắn kết, cũng như niềm vui khi được sống hết mình trong từng khoảnh khắc.

Thanh Hải
