Nhận định nữ Thái Lan vs nữ Philippines, 18h30 ngày 14/12: Chủ nhà SEA Games gặp khó

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá nữ Thái Lan vs nữ Philippines, bán kết SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ở trận bán kết thứ 2 nội dung bóng đá nữ, chủ nhà Thái Lan sẽ đối đầu với Philippines trong một trận đấu mà họ hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn.

1765285032648miam4812.jpg

Nhận định trước trận đấu nữ Thái Lan vs nữ Philippines

Thái Lan nằm ở bảng đấu rất dễ. Hai đối thủ Indonesia và Singapore kém rất xa họ về trình độ. Chủ nhà đã dồn những cái tên khó gặp nhất và một bảng để chọn cho mình một nhóm đấu dễ dàng.

Cách sắp xếp ấy tạo cơ hội để tuyển nữ Thái Lan đi qua vòng bảng một cách đơn giản với những chiến thắng gần như không tốn nhiều mồ hôi. 11 bàn thắng, không bàn thua cùng 6 điểm tuyệt đối cho thấy sự áp đảo toàn diện của họ.

Nhưng ngược lại, việc không được thử thách có thể khiến các cô gái Thái Lan bị ngợp khi bước vào bán kết. Đối thủ của Thái Lan, Philippines, về lý thuyết vẫn bị đánh giá thấp hơn họ. Nhưng đây là một cái tên đáng gờm, mang tới một lối chơi khó chịu hơn rất nhiều so với Singapore hay Indonesia.

Không cần hoa mỹ, không cần đấu pháp quá cao siêu, Philippines vẫn giành kết quả tốt ở chặng đường vừa qua. Trước Myanmar, họ đã ghi 2 bàn nhờ 2 pha chớp thời cơ xuất sắc. Trước Việt Nam, họ đã nhẫn nhịn suốt cả trận trước khi hạ đối thủ bằng tình huống dàn xếp bóng bổng cực kỳ sắc nét trong thời gian bù giờ.

596543524-1184516087215636-988625672140851926-n.jpg
Philippines đã khiến Việt Nam trầy trật ở vòng bảng

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Thái Lan vs nữ Philippines

Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Philippines không có gì nổi bật nhưng thể hình và thể lực tốt giúp họ có thể kiềm tỏa phần nào sức mạnh của đối thủ. Như ở trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam, những pha tấn công từ 2 biên gần như bị Philippines triệt tiêu hoàn toàn nhờ dàn hậu vệ vừa to cao, vừa đánh chặn tốt. Thể lực dồi dào cũng giúp họ thắng trong phần lớn những pha tranh chấp tay đôi.

Thể hình tốt, lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Philippines thực sự là một "bài toán khó" cho hàng công của Thái Lan ở trận bán kết hôm nay. Trong khi chỉ cần một thoáng giây mất tập trung ở hàng thủ, đội chủ nhà có thể phải ôm hận trước những chân sút Philippines rất biết khai thác sai lầm của đối phương.

Đội hình dự kiến nữ Thái Lan vs nữ Philippines

Nữ Thái Lan: Thichanan Sodchuen; Yongkul, Panita Phomrat, Panittha Jeeratanapavibu, Kanjanaporn Saenkhun; Natalie Ngosuwan, Madison Jade Casteen, Pikul Khueanpet; Rhianne Rush, Supapron Intaraprasit, Jiraporn Mongkoldee.

Nữ Philippines: Daniels; Long Moriah, Cesar Louise, Rebecca, Katrina; Marie, Kristine, Beard Racheel; Isabella, Ramirez Louise, Pino Marie.

Dự đoán tỷ số: nữ Thái Lan 1-2 nữ Philippines

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
