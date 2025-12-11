HLV Mai Đức Chung tiết lộ áp lực được các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam biến thành nguồn cảm hứng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đánh bại Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến tới bán kết SEA Games 33 với ngôi đầu bảng. Theo HLV Mai Đức Chung, chính những áp lực gặp phải đã mang tới sự hưng phấn cho các tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam.

z7316601637849-342d77cf5c3b90dffaa5ebc6da6f1b6e.jpg
Ảnh: Đức Cường

Sau chiến thắng 2-0 trước Myanmar, bước vào phòng họp báo, điều đầu tiên HLV Mai Đức Chung nói là lời cảm ơn. Ông cảm ơn các tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc với nỗ lực hết mình, và cảm ơn những khán giả đã có mặt tại Chonburi Stadium để cỗ vũ cho đội tuyển.

"Khán giả Việt Nam chắc chỉ có hơn 10 người, nhưng đó là nguồn động viên lớn cho chúng tôi. Còn khán giả Myanmar, vừa bước vào sân đã thấy toàn cổ động viên của họ. Nói thật với các bạn, ĐT nữ Việt Nam vẫn quen với bầu không khí đông đảo người hâm mộ mỗi khi thi đấu tại Việt Nam, không vắng vẻ như ở đây.

Cho đến trận hôm nay, khán giả đến nhiều nhưng lại toàn người hâm mộ của đối thủ. Nhưng điều đó không tạo ra áp lực với đội tuyển. Các cầu thủ của tôi tìm thấy sự hưng phấn ở những khán đài náo nhiệt, và trước Myanmar, họ đã chơi rất tốt để có chiến thắng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

z7316599059868-01c2544edfd5af942a80abc7dbe4908f.jpg
Ảnh: Đức Cường

Ông cũng cho biết, ĐT nữ Việt Nam rơi vào thế khó sau thất bại trước Philippines. "Chúng tôi chỉ có một cửa thắng đoạt vé đi tiếp", ông nói, "Nhưng chúng tôi luôn tự hứa với đất nước và người hâm mộ sẽ chơi với quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần quật khởi của phụ nữ Việt Nam để đánh bại khó khăn".

HLV Mai Đức Chung cũng tiết lộ, ĐT nữ Việt Nam đã có sự điều chỉnh chiến thuật, chơi tấn công tích cực với những nhân tố phù hợp, bao gồm Ngân Thị Vạn Sự. "Hai bàn thắng bằng đầu, một của Vạn Sự và một của Bích Thùy, là những tình huống đã được tập rất nhiều. Vạn Sự tuy chiều cao hạn chế nhưng nhanh nhẹn và chọn điểm rơi tốt, lại có sự quyết đoán. Còn Trần Thị Duyên, cô ấy có những phẩm chất tốt trong phòng ngự nhưng hôm nay tấn công cũng rất tốt, và chơi ngày càng chững chạc", ông bình luận.

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội sẽ tập trung cao độ cho trận bán kết tới gặp Indonesia, nỗ lực hết sức cho mục tiêu giành huy chương Vàng.

Thanh Hải
