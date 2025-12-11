“Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn: Bản lĩnh vượt giới hạn ở SEA Games 33

TPO - Thi đấu ở hạng cân không phải sở trường, võ sĩ jujitsu Đào Hồng Sơn vẫn ghi dấu ấn tại SEA Games 33 (Thái Lan) bởi tinh thần chiến đấu kiên cường cùng tấm HCĐ.

Jujitsu Việt còn nhiều tiềm năng để phát triển, khẳng định vị trí ở đấu trường khu vực (ảnh Ngọc Tú)

SEA Games 33 của Đào Hồng Sơn khởi đầu theo cách không quen thuộc. Võ sĩ từng hai lần vô địch SEA Games và đang giữ ngôi số một thế giới hạng 56 kg buộc phải bước vào đấu trường khu vực với xuất phát điểm ở nội dung 62 kg - hạng cân vốn không phải sở trường của anh.

Khi ban tổ chức loại hạng cân 56 kg khỏi chương trình thi đấu, “quỷ lùn” Hồng Sơn hiểu rằng kỳ Đại hội này sẽ là một hành trình nhiều thử thách. Anh phải đối diện những đối thủ có thể hình vượt trội và những luật chơi hạn chế điểm mạnh của chính mình.

Ở trận đầu tiên, Đào Hồng Sơn đối đầu võ sĩ chủ nhà Thái Lan sở hữu chiều cao và sải tay rất dài. Dù linh hoạt và tốc độ, đại diện Việt Nam không thể áp sát để tạo ra các đòn quyết định, dẫn tới thất bại đáng tiếc.

Thua trận ra quân buộc Hồng Sơn phải xuống nhánh đấu tranh huy chương đồng, nơi anh đối mặt với người đồng đội Lê Kiên. Trong trận đấu quyết định, võ sĩ sinh năm 1997 tỏ ra mạnh mẽ, tận dụng kỹ thuật vật sở trường để khóa đối thủ, giành chiến thắng và mang về tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33.

Kết thúc ngày thi đấu, mí mắt phải sưng tím sau cú đấm trúng đích của đối thủ Thái Lan, nhưng Sơn vẫn giữ tinh thần thoải mái. Anh thừa nhận bản thân chỉ có một con đường chiến thắng duy nhất ở hạng cân này là đánh theo hướng ăn trọn ippon, tức phải tung đủ ba đòn: đấm, vật và đè trước khi đối thủ kịp áp đặt thể hình.

Không chỉ góp mặt ở nội dung kể trên, Đào Hồng Sơn tiếp tục bước vào nội dung ne-waza 62 kg, một sân chơi khác thử thách hơn với nhiều đối thủ từng đoạt huy chương thế giới. Anh xác định mục tiêu từng trận, coi đây vừa là cơ hội tranh chấp huy chương, vừa là dịp quan trọng để tích lũy kinh nghiệm ở một hạng cân mới.

Các võ sĩ Việt Nam luôn khiến đối thủ phải nể vì bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường (ảnh Ngọc Tú)

Tại SEA Games 33, vợ của Đào Hồng Sơn cũng sang Thái Lan để cổ vũ, trở thành nguồn động lực lớn cho chồng trong hành trình thử thách. Dù chưa thể giành huy chương vàng quen thuộc, song tấm huy chương đồng ở hạng cân không phải sở trường vẫn khẳng định tinh thần chiến đấu kiên cường của “Quỷ lùn”.

Đào Hồng Sơn sinh ra và lớn lênn ở làng Triều Khúc (Hà Nội). Anh sớm bộc lộ tố chất khi mới 11 tuổi, giành giải Ba tại hội vật làng. Sau khi trúng tuyển vào đội vật Hà Nội, anh được điều chuyển sang tập judo để phát triển kỹ thuật chiến đấu hiện đại, rồi bén duyên với jujitsu - bộ môn đưa tên tuổi anh ra đấu trường quốc tế.

Điểm mạnh của Hồng Sơn là tốc độ, khả năng xoay chuyển linh hoạt cùng những miếng đánh lắt léo khiến đối thủ khó đoán. Những phẩm chất ấy giúp anh giành huy chương vàng SEA Games 31 và 32, vô địch thế giới 2022, vô địch châu Á và thế giới 2025 ở hạng 56 kg. Tại giải trẻ Đông Nam Á 2025, anh thậm chí thống trị cả 3 nội dung thi đấu ở hạng cân sở trường.

Mạnh mẽ trên sân tập nhưng Đào Hồng Sơn ngoài đời dễ gần và được yêu mến (ảnh Minh Dân)

Ngoài thảm đấu, Đào Hồng Sơn còn được yêu mến nhờ sự gần gũi. Anh thường chia sẻ về vật hội làng - niềm tự hào quê hương và từng góp phần đưa đô vật Belarus Zakhar Dzmitrychenka tới Việt Nam giao lưu, tạo nên những cuộc đối kháng thu hút cộng đồng.

SEA Games 33 có thể không phải điểm đến trọn vẹn, nhưng lại là dấu mốc cho thấy bản lĩnh và sự bền bỉ của Đào Hồng Sơn - biểu tượng trẻ khát vọng của jujitsu Việt.

