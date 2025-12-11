'Độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất và khát khao đưa lá cờ Tổ quốc bay cao

TPO - Có mặt trên khán đài và chứng kiến các võ sỹ MMA Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33, Nguyễn Trần Duy Nhất tin tưởng vào một tương lai sáng cho MMA Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

SEA Games 33 là kỳ đại hội đầu tiên môn Võ thuật tổng hợp (MMA) được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, với 6 hạng mục dành cho nam và nữ, theo hai thể thức MMA truyền thống và MMA hiện đại.

Với "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất, đây là điều tuyệt vời cho MMA, mang tới cơ hội để quảng bá và phát triển MMA, đồng thời cung cấp sân chơi đẳng cấp để các võ sỹ MMA Việt Nam thể hiện bản thân.

"Điều tuyệt vời nhất là các võ sỹ MMA Việt Nam được đại diện cho Việt Nam bước ra sàn đấu, khoác lên mình lá quốc kỳ, chiến đấu với niềm tự hào và mang vinh quang về Tổ quốc", Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong tại sàn đấu MMA của SEA Games 33 tại MMC Hall.

Từng tham dự nhiều kỳ SEA Games và gặt hái không ít thành tích ở môn Muay Thái, ở hai kỳ Đại hội gần nhất Nguyễn Trần Duy Nhất góp mặt với tư cách HLV. Năm 2023, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trần Duy Nhất, đội tuyển Kun Khmer Việt Nam đã giành được 5 HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia. Năm nay, anh là HLV cho riêng học trò Lê Ngọc Thu ở nội dung MMA truyền thống 54kg nữ.

Theo dõi từ khán đài, Nguyễn Trần Duy Nhất nhận định việc đưa MMA vào chương trình thi đấu khiến nhiều võ sỹ chuyên nghiệp chuyển qua đánh nên chất lượng chuyên môn rất cao.

"Chúng ta tham dự với 6 võ sỹ và 3 người vào chung kết, tạo nên nhiều màn trình diễn hay đầy cảm xúc. Điều này cho thấy trình độ của các võ sỹ MMA Việt Nam, xác lập vị thế trong tốp các đội mạnh ở Đông Nam Á.

Tôi hy vọng MMA sẽ trở thành môn thi đấu chính thức, và thường xuyên tại SEA Games, qua đó các võ sỹ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, lựa chọn những gương mặt xuất sắc để gặt hái thành tích tốt hơn nữa. Ở SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam đầu tư nhiều vào các VĐV trẻ và tôi tin chúng ta có rất nhiều nhân tố tiềm năng mới để đưa MMA Việt Nam tiến xa, khiến lá cờ Tổ quốc bay cao ở đấu trường quốc tế", võ sỹ Độc cô cầu bại từng sở hữu tấm huy chương Vàng SEA Games 31 khẳng định.