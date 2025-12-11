Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

'Độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất và khát khao đưa lá cờ Tổ quốc bay cao

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Có mặt trên khán đài và chứng kiến các võ sỹ MMA Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33, Nguyễn Trần Duy Nhất tin tưởng vào một tương lai sáng cho MMA Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

1000039876.jpg

SEA Games 33 là kỳ đại hội đầu tiên môn Võ thuật tổng hợp (MMA) được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, với 6 hạng mục dành cho nam và nữ, theo hai thể thức MMA truyền thống và MMA hiện đại.

Với "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất, đây là điều tuyệt vời cho MMA, mang tới cơ hội để quảng bá và phát triển MMA, đồng thời cung cấp sân chơi đẳng cấp để các võ sỹ MMA Việt Nam thể hiện bản thân.

"Điều tuyệt vời nhất là các võ sỹ MMA Việt Nam được đại diện cho Việt Nam bước ra sàn đấu, khoác lên mình lá quốc kỳ, chiến đấu với niềm tự hào và mang vinh quang về Tổ quốc", Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong tại sàn đấu MMA của SEA Games 33 tại MMC Hall.

1000039877.jpg

Từng tham dự nhiều kỳ SEA Games và gặt hái không ít thành tích ở môn Muay Thái, ở hai kỳ Đại hội gần nhất Nguyễn Trần Duy Nhất góp mặt với tư cách HLV. Năm 2023, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trần Duy Nhất, đội tuyển Kun Khmer Việt Nam đã giành được 5 HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia. Năm nay, anh là HLV cho riêng học trò Lê Ngọc Thu ở nội dung MMA truyền thống 54kg nữ.

Theo dõi từ khán đài, Nguyễn Trần Duy Nhất nhận định việc đưa MMA vào chương trình thi đấu khiến nhiều võ sỹ chuyên nghiệp chuyển qua đánh nên chất lượng chuyên môn rất cao.

"Chúng ta tham dự với 6 võ sỹ và 3 người vào chung kết, tạo nên nhiều màn trình diễn hay đầy cảm xúc. Điều này cho thấy trình độ của các võ sỹ MMA Việt Nam, xác lập vị thế trong tốp các đội mạnh ở Đông Nam Á.

Tôi hy vọng MMA sẽ trở thành môn thi đấu chính thức, và thường xuyên tại SEA Games, qua đó các võ sỹ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, lựa chọn những gương mặt xuất sắc để gặt hái thành tích tốt hơn nữa. Ở SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam đầu tư nhiều vào các VĐV trẻ và tôi tin chúng ta có rất nhiều nhân tố tiềm năng mới để đưa MMA Việt Nam tiến xa, khiến lá cờ Tổ quốc bay cao ở đấu trường quốc tế", võ sỹ Độc cô cầu bại từng sở hữu tấm huy chương Vàng SEA Games 31 khẳng định.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #MMA SEA Games 33 #Nguyễn Trần Duy Nhất #Nguyễn Trần Duy Nhất SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục