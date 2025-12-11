Từ Bangkok: Hành trình săn vàng gian nan, nhưng đáng giá

TPO - Như tất cả đã biết, hành trình săn vàng tại SEA Games, tưởng dễ mà khó không tưởng. Ở cuộc chơi đặc thù này, đôi khi các vận động viên nghĩ rằng đã đánh bại đối thủ và vượt qua chính mình, nhưng bằng cách nào đó họ lại bị xếp vào bên thua cuộc....

Ảnh: Anh Thắng

Khi thể thao Việt Nam bứt phá, theo đuổi giấc mơ vươn tầm và tìm kiếm những thành tích phi thường ở các đấu trường thế giới, SEA Games bỗng nhiên bị hạ cấp xuống mức "ao làng".

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ, SEA Games không bao giờ bị lãng quên. Ấn tượng của người Việt về sự kiện lớn đầu tiên thể thao Việt Nam tham dự sau ngày hội nhập lớn đến mức bất kỳ ai cũng biết về nó, chờ đợi nó và bàn tán về nó.

Thành thực mà nói, đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn rất quan trọng. Đây là nấc thang phải bước lên trước khi nghĩ về Asiad, Olympic hay các giải thế giới khác, là sân chơi để giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ, đồng thời là cơ hội để những vận động viên chơi các môn thể thao ít người biết đến tự giới thiệu bản thân.

Ảnh: Anh Thắng

Cũng cần lưu ý, SEA Games có thể giúp các vận động viên thay đổi vận may, bởi không phải môn thể thao nào cũng có mức thu nhập đủ sống. Có không ít người thổ lộ, họ hy vọng có thể giúp đỡ gia đình, xây nhà hoặc có tiền lấy vợ sau SEA Games, với những tấm huy chương đạt được.

Chính vì thế, phần lớn các vận động viên coi thi đấu ở SEA Games là niềm mơ ước, để rồi tập luyện không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm, liên tục nỗ lực cải thiện bản thân trước khi bước ra sàn đấu, vắt đến những giọt tinh túy cuối cùng để đổi lấy tấm huy chương.

Tại sàn taekwondo trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, tất cả đã chứng kiến điều đó. Những thành viên của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã làm mọi thứ, cống hiến mọi thứ cho khoảnh khắc quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong tiếng Quốc ca hùng tráng.

Phải có mặt ở Island Hall (Bangkok), địa điểm thi đấu taekwondo, bạn mới có thể thấy hết khát khao chiến thắng của những tuyển thủ Việt Nam. Đó là một cuộc chiến thực sự, của tất cả, không phải một cá nhân riêng lẻ.

Ảnh: Anh Thắng

Mỗi khi các cặp đôi, hoặc đội năm người bước lên sàn đấu, phần còn lại, bao gồm cả các thành viên đoàn, lại tập hợp trên khán đài và cất cao tiếng hô vang dội, thổi lửa vào những màn trình diễn. Tiếng gầm họ tạo ra khiến không ai có thể ngồi yên. Thậm chí nhiều đoàn thể thao khác, như của Phippines hay Timor Leste cũng bật dậy hô vang "Việt Nam".

Nhưng như tất cả đã biết, hành trình săn vàng tại SEA Games, tưởng dễ mà khó không tưởng. Khoảnh khắc kết thúc bài thi đấu, cặp đôi Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc tưởng rằng đã giành chiến thắng ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn và ôm nhau trong hạnh phúc. Nhưng té ra không phải. Họ lại bị đẩy sang bên thua cuộc.

Nhiều lần tác nghiệp SEA Games, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn luôn tươi mới, bởi mỗi lần là một trải nghiệm mới, với những cung bậc mới. Đôi khi các vận động viên nghĩ rằng đã đánh bại đối thủ và vượt qua chính mình, nhưng trọng tài lại ngăn họ bước lên bục cao nhất.

Nhiều giọt nước mắt rơi, và cả những phóng viên như tôi cũng thấy uất nghẹn trong lồng ngực. Nhưng biết làm sao được, cuộc chơi đặc thù mà, để chính điều đó trở thành động lực để các chiến binh của chúng ta siết chặt tay nhau, gồng mình chiến đấu và giành lấy những thứ mà họ thuộc về.

Video: Thanh Hải

Điều tuyệt vời nhất trong tinh thần mọi tuyển thủ tham dự SEA Games chính là ý chí không bỏ cuộc. Những khó khăn, nghịch cảnh càng khiến họ quyết tâm hơn, thổi bùng lên sức mạnh và khát vọng chiến thắng.

Vào cuối ngày, dàn võ sỹ nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn đã cùng nhau tạo nên màn trình diễn bùng nổ ở Island Hall (Bangkok) và lên ngôi xứng đáng. Khi nhìn lại, với nước mắt, sự giận dữ và tình đoàn kết, tất cả khiến tấm huy chương đạt được trở nên ngọt ngào quá đỗi. Và tôi cùng bạn bè cũng vui lây cho họ, thấy rằng mỗi chuyến đi săn thực sự đáng giá.

Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán ở SEA Games. Chắc chắn. Và "ao làng" thân thuộc, với tính độc đáo của nó, thật sự tuyệt vời.