Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 11/12: Thời khắc định đoạt

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần đánh bại U22 Malaysia để đứng nhất bảng và có thể né U22 Thái Lan ở bán kết. Còn không, một kết quả hòa cũng đủ để chúng ta đi tiếp.

report Ba kịch bản để U22 Việt Nam tiến vào bán kết Trước trận đại chiến U22 Malaysia, U22 Việt Nam đang nắm trong tay 3 cơ hội để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Nếu thắng, thầy trò ông Kim đứng nhất bảng và thẳng tiến vào trong. Khi hòa U22 Malaysia, U22 Việt Nam chắc chắn đi tiếp với suất nhì bảng. Còn khi thua U22 Malaysia, các "chiến binh sao vàng" cần rất nhiều điều kiện để lách qua khe cửa hẹp. Ngay lúc này, U22 Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng/thua +1. Nếu không thắng trận cuối, U22 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với hiệu số nhiều nhất là về 0. Thầy trò HLV Kim sẽ chờ đợi 2 đối thủ cạnh tranh có hiệu số kém hơn để là đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất. report U22 Malaysia đón 2 viện binh chất lượng HLV Nafuzi xếp Ubaidullah và Izwan Yuslan đá chính ngay sau khi 2 cầu thủ này sang Thái Lan hội quân cùng cả đội. Ubaidullah thậm chí đeo băng thủ quân, được kỳ vọng là chốt chặn vững chắc để chỉ huy hàng thủ U22 Malaysia trước U22 Việt Nam. report Đội hình xuất phát U22 Malaysia đối đầu U22 Việt Nam report Đội hình xuất phát U22 Việt Nam đối đầu U22 Malaysia

U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ tạo nên trận đấu được chờ đợi nhiều nhất ở vòng bảng SEA Games 33. Kết quả của cặp trận này cũng quyết định đến đại cục cho các bảng đấu còn lại, khi 2 đội có thể dắt tay đi tiếp với kết quả hòa. Khi đó, những nỗ lực của phần còn lại, đặc biệt là nhà đương kim vô địch U22 Indonesia trở nên vô vọng.

Thế nhưng, đây không phải lúc để cả 2 vào trận với tâm lý cầu hòa. Một chiến thắng là điều U22 Việt Nam hướng đến để vươn lên đứng nhất bảng. U22 Malaysia chỉ cần hòa để giữ nguyên ngôi đầu nhưng HLV của họ, ông Nafuzi tuyên bố sẽ không vào trận với tâm lý giành một điểm.

Trước giờ bóng lăn, U22 Malaysia có nhiều biến động đội hình. "Hổ Malay" sẽ không có sự phục vụ của Haqimi Rosli vì tiền đạo này về quê chịu tang bố. Đổi lại, U22 Malaysia đón tin vui liên tiếp khi các trụ cột là trung vệ Ubaidullah, thủ môn Mukhriz và tiền vệ Yuslan lần lượt sang Thái Lan hội quân. U22 Malaysia sẽ mạnh hơn so với chính họ ở trận đầu, đây là điều chắc chắn.

Với U22 Việt Nam, lực lượng dưới tay HLV Kim không có gì thay đổi. Trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã chơi khá thong dong, dường như vẫn giữ lại nhiều phần sức lực và đấu pháp để hướng đến trận đại chiến U22 Malaysia. Cả 2 đội đều giấu những "miếng đánh" chủ lực trong ngày ra quân và cục diện trong trận chiều nay sẽ rất khó đoán.



