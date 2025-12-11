Những kịch bản nào cho U22 Việt Nam vào bán kết khi đối đầu U22 Malaysia

TPO - Trên lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn hy vọng vào bán kết nếu thất bại trước U22 Malaysia, song cơ hội sẽ rất mong manh.

Trước trận đại chiến U22 Malaysia, U22 Việt Nam đang nắm trong tay 3 cơ hội để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Nếu thắng, thầy trò ông Kim đứng nhất bảng và thẳng tiến vào trong. Khi hòa U22 Malaysia, U22 Việt Nam chắc chắn đi tiếp với suất nhì bảng. Còn khi thua U22 Malaysia, các "chiến binh sao vàng" cần rất nhiều điều kiện để lách qua khe cửa hẹp.

Ngay lúc này, U22 Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng/thua +1. Nếu không thắng trận cuối, U22 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với hiệu số nhiều nhất là về 0. Thầy trò HLV Kim sẽ chờ đợi 2 đối thủ cạnh tranh có hiệu số kém hơn để là đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất.

Ở bảng A, kịch bản sẽ thuận lợi nhất với U22 Việt Nam nếu U22 Thái Lan thắng Singapore. Khi đó, U22 Timor-Leste vẫn đứng nhì bảng với hiệu số -3. Nếu U22 Singapore thắng U22 Thái Lan, sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra với U22 Việt Nam khi hiệu số của U22 Singapore đang là -2.

Ở bảng đấu còn lại, U22 Indonesia đại chiến U22 Myanmar cho mục tiêu giành 3 điểm. Đây chính là nguy cơ lớn nhất cho U22 Việt Nam (trong trường hợp thầy trò HLV Kim thua), khi hiệu số của U22 Indonesia đang là -1, còn U22 Myanmar là -2. Theo phân tích của Bola, trong trường hợp bảng B có biến từ thất bại của U22 Việt Nam, cơ hội đi tiếp cho U22 Indonesia rộng mở.

Tất nhiên, U22 Việt Nam sẽ không muốn cạnh tranh với đối thủ trong điều kiện ngặt nghèo nhất. Quyền tự quyết vẫn hoàn toàn nằm trong tay "Chiến binh sao vàng" với việc thắng U22 Malaysia hoặc tối thiểu là một trận hòa. U22 Việt Nam sẽ tránh đụng độ U22 Thái Lan nếu đứng nhất bảng B.

Ranh giới giữa bị loại và đi tiếp của cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đang rất mong manh. Với U22 Malaysia, trên lý thuyết đang nắm cơ hội cực lớn để vào bán kết khi giành kết quả hòa là chắc chắn nhất bảng. Nhưng chỉ cần thua U22 Việt Nam, "Hổ Malay" cũng đối mặt viễn cảnh tồi tệ khi cạnh tranh cùng nhóm đội có 3 điểm.