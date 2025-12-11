Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Những kịch bản nào cho U22 Việt Nam vào bán kết khi đối đầu U22 Malaysia

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn hy vọng vào bán kết nếu thất bại trước U22 Malaysia, song cơ hội sẽ rất mong manh.

z7288657316728-5d2974b710ae0ef79044bd7346088cd5.jpg

Trước trận đại chiến U22 Malaysia, U22 Việt Nam đang nắm trong tay 3 cơ hội để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Nếu thắng, thầy trò ông Kim đứng nhất bảng và thẳng tiến vào trong. Khi hòa U22 Malaysia, U22 Việt Nam chắc chắn đi tiếp với suất nhì bảng. Còn khi thua U22 Malaysia, các "chiến binh sao vàng" cần rất nhiều điều kiện để lách qua khe cửa hẹp.

Ngay lúc này, U22 Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng/thua +1. Nếu không thắng trận cuối, U22 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với hiệu số nhiều nhất là về 0. Thầy trò HLV Kim sẽ chờ đợi 2 đối thủ cạnh tranh có hiệu số kém hơn để là đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất.

Ở bảng A, kịch bản sẽ thuận lợi nhất với U22 Việt Nam nếu U22 Thái Lan thắng Singapore. Khi đó, U22 Timor-Leste vẫn đứng nhì bảng với hiệu số -3. Nếu U22 Singapore thắng U22 Thái Lan, sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra với U22 Việt Nam khi hiệu số của U22 Singapore đang là -2.

Ở bảng đấu còn lại, U22 Indonesia đại chiến U22 Myanmar cho mục tiêu giành 3 điểm. Đây chính là nguy cơ lớn nhất cho U22 Việt Nam (trong trường hợp thầy trò HLV Kim thua), khi hiệu số của U22 Indonesia đang là -1, còn U22 Myanmar là -2. Theo phân tích của Bola, trong trường hợp bảng B có biến từ thất bại của U22 Việt Nam, cơ hội đi tiếp cho U22 Indonesia rộng mở.

Tất nhiên, U22 Việt Nam sẽ không muốn cạnh tranh với đối thủ trong điều kiện ngặt nghèo nhất. Quyền tự quyết vẫn hoàn toàn nằm trong tay "Chiến binh sao vàng" với việc thắng U22 Malaysia hoặc tối thiểu là một trận hòa. U22 Việt Nam sẽ tránh đụng độ U22 Thái Lan nếu đứng nhất bảng B.

Ranh giới giữa bị loại và đi tiếp của cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đang rất mong manh. Với U22 Malaysia, trên lý thuyết đang nắm cơ hội cực lớn để vào bán kết khi giành kết quả hòa là chắc chắn nhất bảng. Nhưng chỉ cần thua U22 Việt Nam, "Hổ Malay" cũng đối mặt viễn cảnh tồi tệ khi cạnh tranh cùng nhóm đội có 3 điểm.

Hương Ly
#U22 Việt Nam #U22 Malaysia #SEA Games 33 #bóng đá nam #bán kết #u22 việt nam vs malaysia #trực tiếp u22 việt nam vs malaysia #dự đoán u22 việt nam vs malaysia #link u22 việt nam vs malaysia #highlight việt nam #highlight sea games

Xem thêm

Cùng chuyên mục