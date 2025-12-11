Golf Việt Nam xuất trận SEA Games 33: Đổi màu huy chương

TPO - Với quyết tâm, sự tập trung cao độ và khát khao khẳng định mình, đội tuyển golf Việt Nam bước vào hành trình SEA Games 33 với nhiều kỳ vọng, đặc biệt từ những gương mặt nổi bật như Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An.

Nguyễn Anh Minh là niềm hy vọng lớn của golf Việt Nam.

Hôm nay, môn golf chính thức khởi tranh tại sân Siam Country Club Rolling Hills (Chonburi, Thái Lan). Đội tuyển Việt Nam góp mặt với 7 tuyển thủ: Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân. Đây là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng qua hệ thống giải quốc gia và đánh giá chuyên môn của Ban huấn luyện, với mục tiêu nối dài kỳ tích của SEA Games trước.

Nguyễn Anh Minh, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam, tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Sau hai tháng du học và tập luyện trong môi trường đỉnh cao tại Mỹ, Anh Minh trở lại với phong độ tốt, sẵn sàng hướng tới tấm huy chương cao nhất. Ở kỳ SEA Games gần nhất, tài năng trẻ gây ấn tượng với HCĐ cá nhân và HCB đồng đội, nền tảng để anh tự tin đặt mục tiêu cao hơn năm nay.

Ở nội dung nữ, Lê Chúc An là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất tuyển nữ với lần thứ ba dự SEA Games. Đồng hành cùng cô là hai tài năng trẻ Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân, lần đầu khoác áo đội tuyển Quốc gia tại đấu trường khu vực. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ hứa hẹn mang tới làn gió mới cho golf Việt Nam.

“Thi đấu cá nhân thì mỗi người tự chịu trách nhiệm, còn khi thi đấu đồng đội và mang quốc kỳ trên ngực áo, đó là niềm tự hào lớn nhất. Chúng em sẽ nỗ lực hết sức mình”, Chúc An chia sẻ.

Sân đấu Rolling Hills được đánh giá có độ khó cao, với tốc độ green nhanh, fairway dốc và bunker bố trí chiến lược. Ban tổ chức thiết lập chiều dài sân 7.162 yards cho nam và 6.454 yards cho nữ- chuẩn các giải quốc tế. Những ngày qua, đội tuyển liên tục làm quen sân, điều chỉnh kỹ thuật và chiến thuật dưới sự theo sát của Ban huấn luyện.

Tại SEA Games 33, tuyển golf Việt Nam thi đấu đủ 4 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Kết quả cá nhân tính theo tổng điểm Gross sau 4 vòng; kết quả đồng đội dựa trên điểm tốt nhất mỗi ngày thi đấu của 3 VĐV nam và 2 VĐV nữ.