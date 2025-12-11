Trực tiếp ngày thi đấu 11/12 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: Kỳ vọng vào bơi, bóng đá và bóng rổ

TPO - Hôm nay (11/12) là ngày tranh tài chính thức thứ 2 của SEA Games 33. TPO sẽ cập nhật liên tục những trận thi đấu, thành tích của đoàn VĐV Việt Nam trên đất Thái Lan.

report Chung kết Jujitsu đôi nam Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thanh Trà vừa kết thúc phần thi của mình. Cặp đôi này giành 108,0 điểm. report Mỹ Tiên đứng cuối vòng loại 200 mét tự do nữ report Phạm Thanh Bảo về thứ 3 vòng loại, vào chung kết nội dung 100 mét ếch Ở lượt đấu vòng loại vừa kết thúc, niềm hy vọng của Việt Nam Phạm Thanh Bảo chỉ về thứ 3. Anh kém 2 đối thủ Singapore là Chun Ho Chan và Max Wei Ang. Anh kém khoảng 1 giây so với 2 cái tên này. Dù vậy, anh vẫn đủ điều kiện dự chung kết. Dự kiến Thanh Bảo sẽ thi chung kết lúc 18h00 ngày 11/12. report NHM có thể xem trực tiếp SEA Games 33 tại đây

Các môn sẽ thi đấu liên tục và hôm nay, tâm điểm sẽ dồn vào điền kinh, bóng rổ, bơi và đặc biệt là bóng đá. Môn điền kinh có những VĐV có tiềm năng giành HCV như Ngần Ngọc Nghĩa, Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời. Họ sẽ bắt đầu thi đấu các nội dung vòng loại hôm nay.

Đến trưa, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam sẽ đại chiến với Malaysia. Sau khi thua Philippines, các cầu thủ phải giành chiến thắng trước Malaysia thì mới có thể vào bán kết. Trong khi đội nữ đã có mặt ở bán kết. Lúc 15h30 đội sẽ thi đấu trận bán kết cũng với Malaysia.

Thêm một trận đại chiến Việt Nam vs Malaysia khác nhưng là trận đấu ở bóng đá nam. Lúc 16h00 tại Rajamangala, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia trong trận đấu mà kẻ thắng sẽ đi tiếp còn người thua rất có thể bị loại.

Cũng không thể quên nội dung bóng đá nữ, nơi các cô gái cũng phải “tử chiến”. Đội đã thua Philippines nên buộc phải thắng Myanmar thì mới có vé vào vòng trong.

Ngoài ra, môn bơi ngày hôm nay cũng hứa hẹn sẽ mang về thêm những tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam khi sẽ có 7 nội dung trao huy chương trong ngày 11/12. NHM sẽ kỳ vọng Phạm Thanh Bảo ở những cự ly bơi ếch sở trường.

Tại môn cầu lông, các VĐV Việt Nam thi đấu những nội dung đơn nam và đơn nữ gồm Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh sẽ tham gia thi đấu vòng 1.