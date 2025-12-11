Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp ngày thi đấu 11/12 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: Kỳ vọng vào bơi, bóng đá và bóng rổ

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (11/12) là ngày tranh tài chính thức thứ 2 của SEA Games 33. TPO sẽ cập nhật liên tục những trận thi đấu, thành tích của đoàn VĐV Việt Nam trên đất Thái Lan.

report Chung kết Jujitsu đôi nam

Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thanh Trà vừa kết thúc phần thi của mình. Cặp đôi này giành 108,0 điểm.

report Mỹ Tiên đứng cuối vòng loại 200 mét tự do nữ
f.jpg
report Phạm Thanh Bảo về thứ 3 vòng loại, vào chung kết nội dung 100 mét ếch

Ở lượt đấu vòng loại vừa kết thúc, niềm hy vọng của Việt Nam Phạm Thanh Bảo chỉ về thứ 3. Anh kém 2 đối thủ Singapore là Chun Ho Chan và Max Wei Ang. Anh kém khoảng 1 giây so với 2 cái tên này. Dù vậy, anh vẫn đủ điều kiện dự chung kết. Dự kiến Thanh Bảo sẽ thi chung kết lúc 18h00 ngày 11/12.

capture.jpg
report NHM có thể xem trực tiếp SEA Games 33 tại đây
img-7433.jpg

Các môn sẽ thi đấu liên tục và hôm nay, tâm điểm sẽ dồn vào điền kinh, bóng rổ, bơi và đặc biệt là bóng đá. Môn điền kinh có những VĐV có tiềm năng giành HCV như Ngần Ngọc Nghĩa, Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời. Họ sẽ bắt đầu thi đấu các nội dung vòng loại hôm nay.

Đến trưa, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam sẽ đại chiến với Malaysia. Sau khi thua Philippines, các cầu thủ phải giành chiến thắng trước Malaysia thì mới có thể vào bán kết. Trong khi đội nữ đã có mặt ở bán kết. Lúc 15h30 đội sẽ thi đấu trận bán kết cũng với Malaysia.

Thêm một trận đại chiến Việt Nam vs Malaysia khác nhưng là trận đấu ở bóng đá nam. Lúc 16h00 tại Rajamangala, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia trong trận đấu mà kẻ thắng sẽ đi tiếp còn người thua rất có thể bị loại.

Cũng không thể quên nội dung bóng đá nữ, nơi các cô gái cũng phải “tử chiến”. Đội đã thua Philippines nên buộc phải thắng Myanmar thì mới có vé vào vòng trong.

Ngoài ra, môn bơi ngày hôm nay cũng hứa hẹn sẽ mang về thêm những tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam khi sẽ có 7 nội dung trao huy chương trong ngày 11/12. NHM sẽ kỳ vọng Phạm Thanh Bảo ở những cự ly bơi ếch sở trường.

Tại môn cầu lông, các VĐV Việt Nam thi đấu những nội dung đơn nam và đơn nữ gồm Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh sẽ tham gia thi đấu vòng 1.

2.png
image.png
Đặng Lai
#SEA Games 33 #tường thuật SEA Games #bóng đá #bóng rổ #U22 việt nam #đoàn thể thao việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục