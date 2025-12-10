SEA Games 33: Không buồn ở Bangkok

TPO - Có chút thân quen khi chúng tôi đặt chân tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) khi SEA Games 33 đã bắt đầu khởi tranh với lễ khai mạc rực rỡ ở Rajamangala tối 9/12.

SEA Games sẽ giúp Đông Nam Á hàn gắn những chia rẽ, nâng cao tình đoàn kết bạn bè (ảnh Minh Dân)

Đấy là sự niềm nở và chu đáo của nước chủ nhà với các vị khách từ phương xa. Chúng tôi được các cán bộ và tình nguyện viên hướng dẫn từ sân bay, hỗ trợ thủ tục đăng ký, nhận thẻ, sim điện thoại…một cách niềm nở.

Bangkok vẫn thế, dòng xe cộ tấp nập và chật chội. Những bác "xế" tuk-tuk phóng như bay trên đường. Những hàng quán đủ hương vị, màu sắc...

Đảo một vòng qua khu phố cũ trên ngõ phố Ratchada, tôi nhận ra quán cơm gà quen thuộc, giản dị nhưng luôn đông khách. Nhiều đồng nghiệp của tôi mỗi lần tới Bangkok lại ghé nơi đây, như để cảm nhận lại chút không gian quen thuộc.

Cánh phóng viên lâu năm vẫn nhớ như in những ngày chạy đua với từng trận đấu ở SEA Games 2007, Nakhon Ratchasima được Thái Lan chọn làm nơi đăng cai. Thể thao Việt Nam thời điểm trên đã dần bắt nhịp với hơi thở của khu vực, nhưng bóng đá vẫn đang chật vật với giấc mơ có được 1 tấm HCV.

BTC hỗ trợ phóng viên nước ngoài làm thủ tục, cài sim điện thoại khi đến Bangkok

Người Thái đã thể hiện là một chủ nhà hiếu khách và chu đáo. Công tác tổ chức, đón tiếp, chuẩn bị cơ sở vật chất…nhận được nhiều sự khen ngợi của các nước tham dự. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn nghiêm nhiên được thừa nhận ở vị trí số 1, bất chấp có những đại hội họ không kết thúc ở ngôi đầu.

SEA Games 33 có vẻ như đang bắt đầu không như ý, những hạt sạn trong công tác tổ chức khiến Việt Nam và nhiều nước phải phiền muộn. Sự cố xảy ra ngay trước và trong Lễ khai mạc, tiếp tục kéo dài đến ngày thi đấu đầu tiên. Trọng tài vốn vẫn là câu chuyên muôn thuở qua các kỳ SEA Games, nhưng hiếm khi nào tranh cãi và khiến kiện lại sớm xảy ra đến vậy.

Có phải sau gần 2 thập niên, Thái Lan đã chuẩn bị cho SEA Games không còn chu đáo như trước?

Ắt là không, chẳng nước chủ nhà nào không muốn làm tròn vai của mình. Nhưng phải thừa nhận 1 thực tế, SEA Games 33 diễn ra trong bối cảnh Thái Lan gặp nhiều bất ổn về chính trị, an ninh. Điều đó không ít thì nhiều, tác động tới công tác tổ chức.

Trước khi SEA Games khởi tranh, các môn thi đấu ở Songkhla gồm bóng đá nam của U22 Việt Nam đã phải chuyển địa điểm do bão lụt nghiêm trọng. Một ngày sau Lễ khai mạc, Campuchia rút khỏi đại hội.

Tất cả đều khiến công tác tổ chức gặp khó khăn, và ở cương vị chủ nhà, người Thái hẳn không khỏi buồn. Nhìn rộng hơn, SEA Games 33 diễn ra khi khu vực Đông Nam Á và thế giới đều không thật ổn định.

Trong bối cảnh hiện tại, những lời than phiền có lẽ không giúp ích cho thành tích của Việt Nam, trái lại dễ tác động tiêu cực tới tâm lý HLV, VĐV. Đây cũng là lúc thể thao Đông Nam Á thể hiện sức mạnh như công cụ kết nối, hàn gắn những rạn vỡ, đem lại sự đoàn kết trong khu vực.

