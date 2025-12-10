Truyền thông Thái Lan ái ngại với công tác tổ chức SEA Games 33: Hết sai sót này đến sai sót khác!

TPO - SEA Games 33 mới kết thúc lễ khai mạc, rất nhiều môn còn chưa thi đấu nhưng cho tới lúc này, công tác tổ chức của chủ nhà Thái Lan thực sự đang gặp vấn đề. Đến truyền thông của quốc gia chủ nhà cũng phải lên tiếng bày tỏ sự ái ngại.

Màn hình hiển thị sai quốc kỳ Indonesia

Mới nhất, trong lễ khai mạc SEA Games 33. Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi trên màn hình trình chiếu, Thái Lan đưa nhầm cờ. Kỳ đại hội năm 1997 tổ chức ở Indonesia nhưng trên màn hình hiển thị, ban tổ chức lại gắn quốc kỳ Singapore. Cờ 2 nước Indonesia và Singapore có khác biệt không nhỏ nhưng ban tổ chức vẫn nhầm lẫn khiến các kênh thông tin lớn của Thái Lan phải lên tiếng chỉ trích nặng nề.

Tờ Thairaith viết: “Sai lầm nối tiếp sai lầm. Trước là lịch thi đấu (nhầm cờ Việt Nam với Thái Lan), giờ là cờ của Singapore và Indonesia. Thực sự, khâu tổ chức của giải đang gặp vấn đề rất lớn. Thái Lan được kỳ vọng sẽ trở lại với vị thế là nước giành nhiều HCV nhất nhưng nó đang trở thành kỳ SEA Games nhiều sai sót nhất”.

Trước đó ban tổ chức đã nhầm cờ Việt Nam với Thái Lan

Tờ Siamsport bình luận: “Thật không thể chấp nhận. Thông báo trong lễ khai mạc ghi rằng SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, nhưng cờ Singapore lại được kéo lên. Ngoài ra còn có trường hợp nhầm lẫn số huy chương vàng, từ 574 thành 547, trong lễ trình diễn máy bay không người lái”.

“Những ngày qua, vấn đề này đã bị mổ xẻ liên tục nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí càng trở nên nghiêm trọng hơn”, tờ Mainstaind chỉ trích.

Không rõ đây là sai sót bao nhiêu trong khâu tổ chức sự kiện. Ngày diễn ra môn đầu tiên vào 3/12, 2 đội Lào và Việt Nam đã phải hát quốc ca “chay” do hệ thống âm thanh của sân bị hư hỏng. Ở môn bóng chày, sân bãi cũng bị chỉ trích là thiếu tiêu chuẩn.

Ở môn bóng đá nữ, chủ nhà Thái Lan đã đăng nhầm địa điểm thi đấu khiến người hâm mộ Myanmar tới nhầm sân. Rất may là địa điểm chính xác cách đó 7 km nên họ vẫn kịp xoay sở. Hay như ở khâu đưa đón các vận động viên, nhiều đoàn phải chờ rất lâu mới có phương tiện...