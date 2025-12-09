Nhận định Atalanta vs Chelsea, 03h00 ngày 10/12: Hai kẻ bất ổn

TPO - Nhận định bóng đá Atalanta vs Chelsea, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atalanta và Chelsea là 2 đội bóng thất thường bậc nhất châu Âu mùa này. Cuộc đọ sức giữa họ sẽ mang tới nhiều cảm giác kỳ lạ cho NHM.

Nhận định trước trận đấu Atalanta vs Chelsea

Sự xuất hiện của Raffaele Palladino với tư cách là huấn luyện viên trưởng vẫn chưa mang lại thành công đáng kể cho Atalanta. Trận đấu đầu tiên dưới Palladino đã kết thúc với thất bại 1-3 trước Napoli. Tình hình sau đó được cải thiện đáng kể với 3 chiến thắng liên tiếp ở Champions League, Serie A và Coppa Italia.

Tuy nhiên, trận đấu vào vòng 14 Serie A lại mang tới nỗi thất vọng cho Atalanta. Đội bóng này đã để thua một Verona khiêm tốn, đội đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Atalanta chiếm ưu thế về kiểm soát bóng (64% so với 36%), nhưng không vượt qua được đối thủ, trong khi hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm.

Sự sa sút ở mặt trận trong nước của Atalanta dường như là khó cứu vãn. Lúc này, họ chỉ có thể tìm kiếm niềm vui khi thi đấu Cúp C1 châu Âu. Tình hình khả quan hơn nhiều với Atalanta vì họ đang nằm trong Top 10. Sau thất bại 0-4 trước PSG , đội bóng đến từ Bergamo đã có chuỗi 4 trận bất bại ấn tượng, thắng 3.

Ở lượt trận phân hạng gần nhất, Atalanta đã đè bẹp Eintracht Frankfurt 3-0 trên sân khách. Đoàn quân của Raffaele Palladino tạo ra thế trận tấn công vũ bão, tung ra tới 21 cú sút với xG trung bình là 3,14 so với 9 cú sút bên phía đối phương.

Hôm nay, Atalanta sẽ gặp một kẻ cũng bất ổn như họ, đội bóng nắng mưa thất thường ở các mặt trận.

Phong độ, lịch sử đối đầu Atalanta vs Chelsea

Chelsea đã không thắng 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong suốt quãng thời gian này, The Blues chỉ để thua 1, nhưng cũng chỉ giành được 2 điểm. Từ vị trí thứ 2, CLB này đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, càng bị ngôi đầu bỏ xa

Vấn đề với họ là lối chơi của The Blues như “chiều lòng” đối phương. Gặp Barcelona và Arsenal vốn được đánh giá cao hơn thì họ giành kết quả tốt, gặp Qarabag vốn yếu thế thì họ lại hòa, gặp Leeds nằm trong nhóm xuống hạng, trước đó thua cả 4 trận thì Chelsea lại thua. Và mới nhất, khi đối đầu một Bournemouth đang khủng hoảng với 5 trận liền không thắng, Chelsea cũng không thắng.

Đối thủ như thế nào, Chelsea “sao chép” y hệt như vậy. Tại Champions League, Chelsea khá hơn đôi chút. Sau thất bại trước Bayern Munich (1-3), đội bóng thành London đã bất bại. Họ chỉ hòa 1 lần trong chuyến làm khách trên sân Qarabag (2-2). Còn lại là những kết quả tốt, đặc biệt là màn hủy diệt Barcelona 3-0.

Nhìn chung, cả Atalanta lẫn Chelsea còn xa mới tìm thấy sự ổn định. Cả hai đang chơi thứ bóng đá phiêu lưu, mang tới cảm giác thót tim cho người xem. Nhưng có một chi tiết mang tới niềm tin lớn lao cho Chelsea là việc đối thủ của họ rất kỵ giơ các CLB Anh. Atalanta chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất gặp các đội bóng Anh tại Champions League (hòa 3, thua 3), trong khi Chelsea toàn thắng 3 trận gần nhất gặp các đội bóng Ý. Thậm chí ở giai đoạn này họ không để thủng lưới bàn nào.