Nhận định Chelsea vs Barcelona, 03h00 ngày 26/11: Thời cơ bứt phá

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Barcelona, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea và Barcelona đang có cùng số điểm. Đội bóng xứ Catalan chỉ hơn đội bóng Anh về hiệu số bàn thắng bại. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ bứt phá.

Nhận định trước trận đấu Chelsea vs Barcelona

Chelsea đang trải qua một mùa giải khá ổn định, ngoại trừ một chút sa sút phong độ vào giữa tháng 9. Sự sa sút này bắt đầu ngay sau thất bại 1-3 trước Bayern Munich tại Champions League, trận thua đầu tiên của họ trên mọi đấu trường từ đầu chiến dịch.

Chuỗi trận bết bát đã bị chặn đứng với chiến thắng 1-0 trước Benfica vào cuối tháng 9. Kể từ đó, đội bóng của Enzo Maresca chỉ thua 1 trong 10 lần ra sân. Mới nhất, họ đánh bại Burnley để vươn lên đứng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh.

Nhưng ở Champions League thì vị trí của Chelsea không được tích cực như vậy. Sau trận hòa trên sân khách trước Qarabag ở vòng 4, CLB này đang giậm chân tại chỗ ở vị trí 12.

Công bằng mà nói, Enzo Maresca đã có chút chủ quan. Nhà cầm quân này tung ra đội hình phụ, gần giống với đội hình đã dùng ở Conference League mùa trước. Đúng là đội bóng của ông đã kiểm soát bóng, nhưng lại để đối thủ vươn lên dẫn trước trong suốt trận đấu và cái giá phải trả là họ chỉ có 1 điểm.

Chắc chắn Chelsea cần phải cải thiện tình hình ở lượt trận còn lại vì vị trí thứ 12 không tương xứng với vị thế của họ. CLB này sẽ làm hài lòng NHM hơn nếu đứng ở Tốp 8.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Barcelona

Thành tích của Barcelona mùa này cũng tương tự như Chelsea. Họ cũng sa sút phong độ ở một số giai đoạn. Nếu như Chelsea vào tháng 9 thì Barcelona muộn hơn một chút, đầu tháng 10. Đoàn quân của Hansi Flick đã phải nhận thất bại đầu tiên trên mọi đấu trường tại Champions League, trước PSG (0-2). Sau đó, họ lại tiếp tục chịu thất bại trước Sevilla tại La Liga (1-4).

Kể từ đó, Barcelona đã đứng dậy mạnh mẽ, chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất. Tại La Liga, Barcelona đang đứng thứ 2 như Chelsea trong khi tại Champions League, họ đứng thứ 11, hơn Chelsea đúng 1 bậc.

Càng giống với Chelsea khi Barcelona đã không thể giành chiến thắng ở lượt trận 4 Champions League. Chỉ khác là tỷ số cuối cùng là 3-3. Tuy nhiên, trong trận đấu La Liga gần nhất của họ, họ đã đánh bại Athletic Bilbao một cách thuyết phục với tỷ số 4-0 và bám đuổi Real Madrid trên ngôi đầu.

Cả hai CLB đều đang đạt phong độ tốt, khiến kết quả của trận đấu sắp tới trở nên khó lường. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chạm trán căng thẳng. Trong những màn so tài như thế này, chất lượng của trận đấu thường được định đoạt bằng vài khoảnh khắc ngôi sao trên sân. Mà nếu nói về ngôi sao thì chắc chắn Barcelona vẫn ấn tượng hơn vì nhân tố nổi bật nhất Chelsea là Cole Palmer trận này phải dưỡng thương.