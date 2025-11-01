Nhận định Tottenham vs Chelsea, 0h30 ngày 2/11: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Chelsea, vòng 10 Premier League 2025/26, lúc 0h30 ngày 2/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Chelsea lâm khủng hoảng sau chuỗi trận gây thất vọng. Nếu tiếp tục thua Tottenham, ghế của HLV Enzo Maresca sẽ bị đe dọa.

Nhận định trước trận Tottenham vs Chelsea

Chelsea thắng Wolves 4-3 ở trận gần nhất ra sân tại Cúp Liên đoàn. Đây là chiến thắng giải tỏa cho thầy trò Maresca sau chuỗi ngày tệ hại. Thế nhưng, cách Chelsea thắng Wolves vẫn chưa khiến CĐV của họ yên tâm. Vì trong thế dẫn trước 3-0, Chelsea phải run sợ ở những phút cuối và Delap nhận thẻ đỏ.

Trước đó, Chelsea thua Sunderland ở vòng 9 Premier League 2025/26. "The Blues" đã rơi xuống vị trí thứ 9, với cách biệt 3 điểm so với top 3. Toàn bộ thành viên của Chelsea biết rằng họ đã rơi vào thế không còn đường lùi vì giai đoạn sắp tới là "khúc cua" quan trọng ở Premier League mùa này.

Đêm nay, Chelsea làm khách đến sân của Tottenham. Mục tiêu giành trọn 3 điểm của Chelsea sẽ không dễ dàng khi Tottenham đang có phong độ khá tốt. Vòng gần nhất, Tottenham thắng Everton 3-0. "Gà trống" đang đứng thứ 2 trên BXH Premier League.

Trước trận derby thành London, Tottenham chịu cú sốc khi thua Newcastle 0-2 ở Cúp Liên đoàn. Dù rằng HLV Thomas Frank tung nhiều cầu thủ dự bị ra sân ở trận gần nhất, việc bị loại khỏi một sân chơi và từ bỏ một cơ hội giành danh hiệu vẫn là điều khó chấp nhận với đội chủ sân Tottenham Hotspur.

Giới chuyên môn dự đoán trận Tottenham tiếp đón Chelsea sẽ cân bằng. Tottenham có lợi thế sân nhà, nơi mà họ chơi khá ổn từ đầu mùa này. Lực lượng của Chelsea được đánh giá tốt hơn, song phong độ của nhiều trụ cột "The Blues" không ấn tượng. Bên phía Tottenham, các trụ cột của "Gà trống" cũng không có phong độ cao ở các trận gần đây.

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Chelsea

Tại Premier League, Tottenham luôn là miếng mồi ngon của Chelsea. Mùa trước, Chelsea thắng Tottenham cả 2 trận. Tính chuỗi 5 trận đối đầu gần đây, Tottenham chỉ thắng một, thua 4. Còn với chuỗi 10 trận, Tottenham chỉ giành được một điểm.

Tính cả lịch sử, 2 CLB chạm nhau 179 lần. Chelsea áp đảo với 81 trận thắng Tottenham, 42 hòa và 56 thua. Với những trận derby thành London, Chelsea là khắc tinh của Tottenham. Dù thời thế thay đổi ra sao, mỗi khi 2 CLB gặp nhau, dự đoán về chiến thắng cho Chelsea luôn vượt trội.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Chelsea

Tottenham tiếp tục chống chọi với cơn bão chấn thương, khi Bissouma, Takai, Solanke, Dragusin, Kulusevski, Maddison, Gray, Ben Davies không ra sân ở trận này. Trước trận, HLV Frank cho biết Romero, Udogie, Odobert và Vicario có thể trở lại. Tottenham đã đối mặt với tình trạng mất gần 10 cầu thủ vì chấn thương và họ đã xoay vòng khá tốt trong thời gian qua.

Chelsea không có Delap vì án treo giò. Palmer, Essugo, Badiashile và Colwill là các ca chấn thương từ trước của Chelsea.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Chelsea.