Nhận định Burnley vs Arsenal, 22h00 ngày 1/11: Tiếp đà thăng hoa

TPO - Nhận định bóng đá Burnley vs Arsenal, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal đang giữ mạch 5 trận toàn thắng, trở thành đội đạt phong độ cao nhất Ngoại hạng Anh. Xem ra Burnley khó chặn Arsenal nối dài mạch trận này.

Nhận định trước trận đấu Burnley vs Arsenal

Burnley đã xoay sở để tạo khoảng cách với khu vực xuống hạng 5 điểm. Mặc dù họ không leo lên cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng Premier League, vẫn đang đứng ở vị trí thứ 16 nhưng khoảng cách 5 điểm dù sao cũng cho thấy nỗ lực vượt khó của Burnley, một trong những tập thể có đội hình khiêm tốn nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Sự cải thiện của Burnley đến nhờ các chiến thắng liên tiếp trước Leeds (2-0) và Wolverhampton (3-2). Trong cả hai trận đấu, đội bóng của Scott Parker không nhất thiết phải thống trị trên sân. Burnley chỉ tích lũy được tổng cộng chỉ số bàn thắng kỳ vọng trong 2 trận là 1,73. Tuy nhiên, họ vẫn thể hiện bản lĩnh. Trong lần ra quân gần nhất gặp Wolves, sau khi để vuột mất lợi thế dẫn trước hai bàn, Burnley đã giành được chiến thắng ngược dòng ngoạn mục ở thời gian bù giờ.

Ngôi sao nổi bật nhất trận đấu với Wolves là Zian Flemming. Cầu thủ người Hà Lan đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất với cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, màn trình diễn này sẽ không thể thành công nếu không có một người hùng thầm lặng khác - Quilindschy Hartman. Tất cả các bàn thắng của Flemming đều đến từ những pha phối hợp ăn ý với đồng hương Hartman. Anh đã có 4 pha kiến ​​tạo trong 4 vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh và đó là điểm tựa để Burnley mơ về một kết quả tốt trước gã khổng lồ Arsenal.

Arsenal đang là tập thể đáng sợ nhất giải đấu

Phong độ, lịch sử đối đầu Burnley vs Arsenal

Trong khi các ông lớn đang bất ổn thì Arsenal vẫn lừng lững tiến lên. Với mỗi chiến thắng, Arsenal tiếp tục củng cố vị thế ứng cử viên cho chức vô địch Premier League. Sau chiến thắng 1-0 ở vòng 9 trước Crystal Palace, Pháo thủ đã được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chức vô địch (66,86%).

Tỷ lệ này không có gì đáng ngạc nhiên. Đội bóng áo đỏ trắng đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và bất bại 11 trận liên tiếp. Mikel Arteta rất chú trọng vào hàng phòng ngự, với việc David Raya không bị thủng lưới trong 6 trận.

Chỉ để thủng lưới 3 bàn từ đầu giải, Arsenal tự hào có thành tích phòng ngự tốt nhất tại Premier League. Điều tương tự cũng đúng tại Champions League, nơi đội bóng thành London đã giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu vừa qua.

Ngoài những ngôi sao thầm lặng ở hàng thủ, Eberechi Eze hay Viktor Gyokeres đang là điểm tựa trên hàng công của Arsenal. Eze cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Arsenal, giúp ấn định chiến thắng trước Crystal Palace. Đây là pha lập công thứ hai liên tiếp của cầu thủ người Anh, sau pha kiến ​​tạo cho Gyokeres trong trận đấu với Atletico tại Champions League. Trong khi đó, Gyokeres cũng vừa lập cú đúp ấn tượng, mang tới tự tin để anh tiếp tục thăng hoa trước Burnley.

Phong độ của 2 đội nhìn chung rất ổn. Burnley thắng 2 trận liên tiếp còn Arsenal là 5. Đây thực sự là điểm tựa mạnh mẽ của 2 đội. Nhưng nên nhớ rằng 7 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng tới 5 và chỉ thua 1. Với phong độ đang có, họ thừa sức nối dài cái duyên trước Burnley.