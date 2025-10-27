Nhận định Real Betis vs Atletico Madrid, 03h00 ngày 28/10: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Real Betis vs Atletico Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atletico Madrid hành quân đến Benito Villamarin với quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại bẽ bàng trước Arsenal. Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra cho tham vọng của thầy trò Diego Simeone.

Nhận định trước trận đấu Real Betis vs Atletico Madrid

Real Betis cho thấy sự ổn định đáng khen ở mùa giải năm nay. Sau 9 vòng đấu đầu tiên tại La Liga, thầy trò Manuel Pellegrini đang tạm thời góp mặt trong nhóm dự cúp châu Âu, kém vị trí thứ ba của Villarreal đúng 1 điểm. Không chỉ chơi tốt trong nước, đại diện xứ Andalusia còn đang duy trì phong độ ấn tượng ở đấu trường châu Âu. Trận hòa trên sân của Genk tại Europa League giúp Betis kéo dài chuỗi bất bại lên con số 8 trên mọi mặt trận. Kể từ đầu mùa, thất bại duy nhất của họ là trước Athletic Bilbao hồi tháng 8.

Trở về sân nhà Benito Villamarin, Betis sẽ phải tiếp đón một thử thách thực sự: Atletico Madrid. Đội bóng của Pellegrini từng nhận thất bại nặng nề 1-4 trước chính đối thủ này vào tháng 5 vừa qua, nhưng cũng chính họ đã giành chiến thắng 1-0 trong lần chạm trán trên sân nhà mùa trước. Với lợi thế khán đài và phong độ ổn định, Betis có đủ cơ sở để tin vào một kết quả tích cực.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid đang trải qua một giai đoạn thiếu ổn định, đặc biệt ở đấu trường châu Âu. Thất bại 0-4 trước Arsenal tại Champions League đã bộc lộ rõ những vấn đề nơi hàng thủ. Dù vậy, tại La Liga, thầy trò Diego Simeone vẫn giữ được mạch bất bại kể từ sau trận thua Espanyol ở vòng mở màn.

Đáng chú ý, Atletico vẫn chưa thắng trận nào trên sân khách tại La Liga mùa này, hòa 3 và thua 1 sau 4 chuyến hành quân. Trong khi đó, Betis lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trên sân nhà, nơi họ chỉ mất điểm một lần từ đầu mùa. Đây hứa hẹn là trận đấu đầy rẫy những khó khăn đối với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha, khi họ phải đọ sức với Betis đang đạt phong độ cao.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Betis vs Atletico Madrid

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía đội bóng thủ đô khi thắng 4/6 trận gần nhất, song rõ ràng Atletico không thể chủ quan, nhất là khi Real Betis đang ngày càng tiến bộ và thi đấu đầy tự tin trước các ông lớn.

Real Betis và Atletico Madrid đều có phong độ tốt ở mùa giải này. Hai đội có cùng 16 điểm tại La Liga.

Thông tin lực lượng Real Betis vs Atletico Madrid

Real Betis thiếu "nhạc trưởng" Isco vì chấn thương.

Atletico Madrid không có sự phục vụ của Johnny Cardoso vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Atletico Madrid

Real Betis: Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Firpo; Amrabat, Fornals, Roca; Antony, Hernandez, Ezzalzouli.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Sorloth, Alvarez.

Dự đoán tỷ số Real Betis 2-2 Atletico Madrid