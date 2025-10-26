Nhận định Everton vs Tottenham, 23h30 ngày 26/10: Muôn trùng khó khăn

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Tottenham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham đang nỗ lực tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận thất thường, nhưng thử thách mang tên Everton chắc chắn không dễ vượt qua. Đội bóng vùng Merseyside đang biến pháo đài của mình thành điểm đến “đi dễ, về khó” cho mọi đối thủ.

Chuyến làm khách đầy khó khăn đối với Tottenham.

Nhận định trước trận đấu Everton vs Tottenham

Tottenham bước vào mùa giải 2025/26 với nhiều tín hiệu lạc quan. Vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của thầy trò Thomas Frank. Thế nhưng, ánh sáng ấy lại đang bị che mờ bởi những cơn gió bất ổn đến từ chuỗi phong độ trồi sụt gần đây.

Dưới bàn tay chiến lược gia người Đan Mạch, Tottenham đã có khởi đầu khá hứa hẹn. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh cố hữu, đó là thiếu ổn định ở những thời điểm quyết định. 4 vòng đấu gần nhất, “Gà trống” chỉ giành được 1 chiến thắng. Trái ngược với hình ảnh chệch choạc ở sân nhà, phong độ sân khách của đội bóng này lại ấn tượng đến bất ngờ. Sau 4 chuyến hành quân xa nhà, họ vẫn chưa phải nếm mùi thất bại, giành tới 10 điểm, thành tích tốt nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Rõ ràng, “Gà trống” của Frank đang cho thấy họ chỉ thực sự bay cao khi không chịu áp lực từ khán đài nhà.

Trong khi Tottenham đang loay hoay tìm lại sự cân bằng, Everton lại mang đến một bức tranh đối lập. Dưới thời David Moyes, đội bóng áo xanh vùng Merseyside đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ lối chơi chắc chắn và tinh thần quật cường. Sân nhà mới Hill Dickinson nhanh chóng trở thành điểm tựa vững chắc khi Everton vẫn bất bại sau 4 trận tại đây, giành 8 điểm và chỉ thủng lưới 2 bàn, thành tích ấn tượng nhất của họ trong gần một thập kỷ.

Với lợi thế sân nhà, Everton hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Tottenham. Ở mùa giải trước, Tottenham chính là bại tướng trong một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của Everton mùa trước, khi đội bóng vùng Merseyside thắng ngược 3-2 tại Goodison Park. Tính ra, “Gà trống” đã không thể ca khúc khải hoàn trên sân nhà của Everton kể từ năm 2018, đó con số khiến Spurs nào cũng phải dè chừng trước chuyến đi này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Everton vs Tottenham

Tottenham đang chơi khá tệ trong thời gian gần đây khi chỉ thắng 1/5 trận đấu gần nhất, hòa 3 và thua 1. Everton cũng đạt thành tích tương tự đội bóng thành London trong quãng thời gian đó.

Tottenham nhỉnh hơn Everton trong 10 lần gặp nhau gần nhất với 4 chiến thắng, 2 thất bại và 4 trận hòa.

Thông tin lực lượng Everton vs Tottenham

Tottenham không có sự phục vụ của Udogie, Cristian Romero, Maddison, Ben Davies, Dragusin, Kulusevski, Kota Takai, Solanke và Bissouma do chấn thương

Everton thiếu Jarrad Branthwaite và Nathan Patterson.

Đội hình dự kiến Everton vs Tottenham

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Tel; Kolo Muani.

Dự đoán tỷ số Everton 1-1 Tottenham