Nhận định Brentford vs Liverpool, 2h00 ngày 26/10: Thoát khỏi vũng lầy

TPO - Nhận định bóng đá Brentford vs Liverpool, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool rất cần một chiến thắng tưng bừng trước Brentford để phả hơi nóng vào gáy đội đầu bảng Arsenal trong cuộc đua vô địch.

4.jpg
Chiến thắng 5-1 trước Frankfurt giúp Liverpool giải tỏa áp lực.

Nhận định trước trận đấu Brentford vs Liverpool

Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Gtech Community trong tâm thế vừa tìm lại được niềm vui chiến thắng. Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp đầy thất vọng trên mọi đấu trường, “Lữ đoàn đỏ” đã trút giận lên Eintracht Frankfurt bằng màn vùi dập 5-1 tại Champions League. Đáng chú ý, chiến thắng ấy đến trong bối cảnh Salah bị đẩy lên ghế dự bị, và hàng công gồm Wirtz - Ekitike - Gakpo - Szoboszlai thi đấu bùng nổ.

Dẫu vậy, Liverpool vẫn chưa thể an tâm khi trở lại Premier League. Ba trận thua liên tiếp trước Crystal Palace, Chelsea và MU khiến họ tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm. Tệ hơn, cả ba thất bại ấy đều đến từ những bàn thua ở 10 phút cuối, dấu hiệu cho thấy hàng thủ của đội bóng vùng Merseyside đang thiếu tập trung nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, Brentford đang hồi sinh sau khởi đầu chật vật. Thầy trò Thomas Frank thắng 2/3 trận gần nhất tại Premier League, trong đó có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại West Ham 2-0. Tiền đạo Igor Thiago đang là niềm hy vọng lớn nhất của “Bầy ong” với 5 bàn thắng từ đầu mùa, đặc biệt khi anh là một trong những cầu thủ có tỷ lệ dứt điểm trúng đích cao nhất giải đấu.

Brentford từng khiến nhiều ông lớn ôm hận trên sân Gtech, và họ không giấu tham vọng làm điều tương tự trước Liverpool, đội đã thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Tuy nhiên, “The Kop” cũng có lý do để tự tin: họ đã ghi bàn trong cả 8 trận Premier League gặp Brentford, và vẫn sở hữu hàng công mạnh mẽ bậc nhất giải đấu.

Một chiến thắng sẽ giúp Liverpool lấy lại ngôi đầu và tạo đà tâm lý quan trọng trước giai đoạn khốc liệt sắp tới. Nhưng nếu hàng thủ tiếp tục thi đấu mất tập trung như thời gian qua, thầy trò Arne Slot hoàn toàn có thể phải trả giá đắt tại London.

Phong độ, lịch sử đối đầu Brentford vs Liverpool

Liverpool sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước Brentford. Thất bại gần nhất của The Kop đã diễn ra cách đây hơn 2 năm.

Sau 4 trận toàn hòa và thua trên mọi đấu trường, Liverpool đã có chiến thắng tưng bừng để giải tỏa tâm lý.

Brentford thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận đấu gần nhất.

Thông tin lực lượng Brentford vs Liverpool

Brentford thiếu vắng bộ đôi Antoni Milambo và Paris Maghoma vì chấn thương.

Bên phía Liverpool, Wataru Endo, Stefan Bajcetic, Alisson Becker và Giovanni Leoni cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong khi Ryan Gravenberch và Isak bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Brentford vs Liverpool

Brentford: Kelleher, Hickey, Berg, Colins, Kayode, Yamoliuk, Henderson, Damsgaard, Ouattara, Schade, Thiago.

Liverpool: Mamardashvili, Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Jones, Allister, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Eketike.

Dự đoán tỷ số Brentford 1-2 Liverpool

Khanh Kiều
