As Roma và Aston Villa thua sốc, Nottingham tạo lịch sử ở Europa League

TPO - Cú sốc lớn xảy ra trên sân Olimpico khi AS Roma để thua đội bóng ít tên tuổi Viktoria Plzen. Aston Villa cũng gục ngã trước Go Ahead Eagles trong khi một đại diện khác của Anh, Nottinham Forest giành chiến thắng lịch sử sau 29 năm.

Nottinham đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng ấn tượng trước Porto

Mọi dự báo trước trận đấu đều nghiêng về AS Roma, đội có cả danh tiếng và lực lượng vượt hẳn so với Viktoria Plzen. Các nhận định của giới chuyên môn trước đó đều nghiêng về chiến thắng cho chủ sân Olimpico.

Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra khi đội bóng Czech chơi một trận đầy cảm hứng trước AS Roma. Chỉ trong 2 phút từ 20 đến 22, Viktoria Plzen có 2 bàn thắng nhờ công của Prince Kwabena Adu và Cheick Souare.

Hai bàn thua quá sớm đã ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ AS Roma. Trong cả hiệp 1, đội chủ sân Olimpico không tìm được đường vào mành lưới đối phương. Phải đến phút 54, Paulo Dybala mới thắp lên hy vọng cho AS Roma với bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở một trận đấu khác, Aston Villa cũng bất ngờ ngã ngựa trước đối thủ ít tên tuổi hơn Go Ahead Eagles. Aston Villa tưởng như sẽ gặp thuận lợi khi mở được tỷ số trên sân của Go Ahead Eagles ngay phút thứ 4 do công của Evann Guessand. Tuy nhiên, đội bóng Anh sau đó đã để Suray và Deijl ghi 2 bàn, giúp Go Ahead Eagles ngược dòng ấn tượng thắng chung cuộc 2-1.

Real Betis bất lực trước đội bóng yếu hơn Genk

Vòng đấu này cũng là ngày buồn của các đội bóng Anh khi Crystal Palace thất thủ 0-1 ngay tại sân nhà trước AEK Larnaca. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Riad Bajic ở phút 51. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Crystal Palace bất lực trong việc tìm bàn gỡ hoà.

Ngược chiều với Aston Villa và Crystal Palace, đại diện khác của Anh là Nottinham Forest đánh dấu sự trở lại đấu trường châu Âu sau 29 năm bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Porto. Đây là chiến thắng đầu tiên của Nottinham Forest kể từ năm 1996.

Cũng ở loạt trận đêm qua, Real Betis gây thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trước Genk. Dù chơi lấn lướt trước đối thủ, hàng tấn công của Real Betis lại không tạo được nhiều cơ hội thực sự.