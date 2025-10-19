Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Tottenham vs Aston Villa, 20h00 ngày 19/10: Nỗi sợ của Gà trống

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Aston Villa, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham đang thăng hoa nhưng họ vướng phải cái dớp trước Aston Villa, đội thường áp đảo họ trong những lần gặp gỡ gần đây…

tottenham-1.jpg

Nhận định trước trận đấu Tottenham vs Aston Villa

Tối chủ nhật, bên cạnh đại chiến MU vs Liverpool thì người hâm mộ Ngoại hạng Anh sẽ chắc chắn sẽ tập trung vào trận đấu giữa Tottenham và Aston Villa, 2 đội bóng nằm trong nhóm trung bình khá nhưng luôn hứa hẹn tạo nên những màn đối đầu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Tottenham đang mang tới những tín hiệu tích cực. Đội hình không được bổ sung quá nhiều nhân tố mới, vẫn phải phụ thuộc vào dàn cầu thủ trẻ vốn thất thường nhưng đội bóng này đang gặt hái được kết quả tích cực. Gần 2 tháng qua trên khắp các mặt trận, họ không thua trận nào. Những kết quả tốt giúp Tottenham tự tin cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi họ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Sức tấn công của Tottenham vẫn được duy trì nhưng so với mùa giải trước, họ đã chứng kiến những tín hiệu tích cực khi hệ thống phòng thủ được cải thiện. Tottenham mới thủng lưới 5 bàn từ đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh mùa này, họ nằm trong số 2 đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải. Và đó là bệ phóng để họ tự tin đối đầu với Aston Villa, một trong những cái tên khó chịu nhất hiện tại.

tottenham-2.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Aston Villa

Aston Villa được đánh giá không hề thấp. Đội bóng này có lối chơi cực kỳ khó chịu, thường xuyên gây ra khó khăn cho các ông lớn. Nhưng sau 1 mùa hè nhiều biến động, Aston Villa lúc này đã tụt lại khá xa. Họ từng trải qua 5 vòng đầu không biết ghi bàn là gì khiến họ chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đến vòng đấu thứ 6, đội bóng này mới giải cơn khát ghi bàn nhưng họ vẫn chưa thể có được chiến thắng khi chỉ có được trận hòa 1 đều trước Sunderland.

Rất may là 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Aston Villa đã trở lại mạnh mẽ với 4 chiến thắng. Nó giúp họ tự tin hơn trên con đường cạnh tranh. Từ chỗ không biết ghi bàn là gì, 2 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Aston Villa đã ghi tới 5 bàn.

Đây là chuỗi phong độ tốt nhất của Aston Villa trong 2 năm qua. Và chắc chắn đó sẽ là điểm tựa để các vị khách tự tin giành thêm một kết quả tốt trước chủ nhà, những người đang mang theo một nỗi sợ khi gặp Aston Villa. Hai trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội, chiến thắng luôn thuộc về Aston Villa. Liệu hôm nay, điều này sẽ lặp lại hay Tottenham sẽ tiếp tục mạch bất bại của mình?

Thông tin lực lượng Tottenham vs Aston Villa

Cả 2 đội đang đối mặt với những nỗi lo về lực lượng. HLV Thomas Frank khẳng định Randal Kolo Muani đã hồi phục và sẵn sàng thi đấu sau chấn thương. Dominic Solanke cũng có thể góp mặt trong đội hình ra sân, nhưng Yves Bissouma đã dính chấn thương từ kỳ nghỉ quốc tế. Mất tiền vệ trụ số 1, Tottenham chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bên kia chiến tuyến, Aston Villa cũng vắng vài trụ cột. Ollie Watkins dính chấn thương nhẹ ở dịp FIFA Days trong khi Tyrone Mings cần được kiểm tra y tế.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Aston Villa

Tottenham​​: Vicario; Porro, Palhinha, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Simons; Kudus, Tel & Odobert

Aston Villa: Martinez; Martin Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Kamara; Guessand, Rogers, Malen & Watkins

Dự đoán tỷ số: Tottenham 1-2 Aston Villa

Đặng Lai
