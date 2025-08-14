Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngược dòng không tưởng, PSG lần đầu đoạt Siêu Cúp châu Âu

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thật khó tin, nhưng PSG đã làm được. Đội quân của Luis Enrique có một khởi đầu khó khăn trước một Tottenham chơi hợp lý và kỷ luật, sau đó rơi vào tình cảnh bị dẫn trước 2 bàn. Thế nhưng chỉ trong 9 phút, từ phút 85 đến 90+4, PSG đã ghi hai bàn để đưa trận đấu tới loạt đá luân lưu. Tại đó, Tottenham một lần nữa dẫn trước nhưng cũng một lần nữa, cầm vàng lại để vàng rơi.

report Dembele được vinh danh Cầu thủ hay nhất trận
gettyimages-2229998038-612x612.jpg
report PSG lần đầu đoạt Siêu Cúp châu Âu

Thật khó tin, nhưng PSG đã làm được. Đội quân của Luis Enrique có một khởi đầu khó khăn trước một Tottenham chơi hợp lý và kỷ luật, sau đó rơi vào tình cảnh bị dẫn trước 2 bàn. Thế nhưng chỉ trong 9 phút, từ phút 85 đến 90+4, PSG đã ghi hai bàn để đưa trận đấu tới loạt đá luân lưu. Tại đó, Tottenham một lần nữa dẫn trước nhưng cũng một lần nữa, cầm vàng lại để vàng rơi.

gettyimages-2229996640-612x612.jpg
goal PSG 4-3 Tottenham

Nuno Mendes là người sút cuối, và anh đã giúp PSG lên ngôi ở Siêu Cúp châu Âu 2025.

gettyimages-2229996727-612x612.jpg
goal PSG 3-3 Tottenham

Porro không mắc sai lầm. Hai đội lại tiếp tục.

goal PSG 3-2 Tottenham

Lee Kang-in, người hùng rút ngắn tỷ số, thành công với cú sút vào góc trái.

report PSG 2-2 Tottenham

Mathys Tel sút ra ngoài.

goal PSG 2-2 Tottenham

Dembele đã thành công.

report PSG 1-2 Tottenham

Cú sút của Van de Ven đã bị thủ môn PSG chặn đứng.

goal PSG 1-2 Tottenham

Ramos, người gỡ hòa 2-2, đã đánh bại Vicario với cú sút thẳng đầy uy lực.

goal PSG 0-2 Tottenham

Bentancur đã thành công với cú sút rất căng.

report PSG 0-1 Tottenham

Thủ môn Vicario đổ sai hướng nhưng cú sút của Vitinha lại đưa bóng đi chệch cột phải.

goal PSG 0-1 Tottenham

Solanke dứt điểm thành công với cú sút chìm vào góc phải.

time Cần loạt đá luân lưu để phân định thắng thua

Bàn gỡ phút bù giờ của Ramos khiến kế hoạch nâng Cúp sớm của Tottenham đổ bể. Hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu để quyết định thắng bại.

goal PSG gỡ hòa

Phút 90+3: Điều tồi tệ đã xảy ra với Tottenham. Hakimi gẩy bóng cho Dembele thoát xuống, căng ngang để Goncalo Ramos đánh đầu cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

gettyimages-2229214448-612x612.jpg
gettyimages-2229214445-612x612.jpg
gettyimages-2229214517-612x612.jpg
report Có 6 phút bù giờ

Phút 90+1: Đây là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng với cả hai đội, khi PSG sẽ tấn công không còn gì để mất còn Tottenham tìm cách giữ lại lợi thế 1 bàn mong manh.

goal Bàn thắng cho PSG

Phút 85: Cuối cùng PSG đã có bàn gỡ. Lee Kang-in là người ghi bàn với cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc xa.

gettyimages-2229993744-612x612.jpg
gettyimages-2229994067-612x612.jpg
report Cú sút thứ 9 của PSG

Phút 82: Hakimi đá phạt ngay trước vòng cấm PSG. Tuy nhiên bóng chạm người Porro, khiến cầu thủ này bị choáng.

report PSG đang bế tắc

Phút 76: PSG cố gắng đẩy cao và gia tăng áp lực bên phần sân Tottenham. Mặc dù vậy, tính sáng tạo của họ không cao trước hàng thủ Spurs chơi rất kỷ luật.

gettyimages-2229203785-612x612.jpg
substitution Tottenham có sự thay đổi người

Phút 72: Solanke và Gray vào sân thay Richarlison và Palhinha.

report Dembele tiếp tục vô duyên

Phút 70: Ruiz chuyền ngược từ đáy biên mang tới cơ hội cho Dembele. Tuy nhiên ứng viên lớn nhất của Quả bóng Vàng lại sút bóng đi chệch cột dọc.

gettyimages-2229205629-612x612.jpg
report PSG đưa được bóng vào lưới Tottenham

Phút 67: Doue có bóng và tung cú sút rất căng, buộc thủ thành Vicario bay người cản phá. Sau cú sút tiếp theo bị chặn của Ruiz, Barcola đã đưa được bóng vào lưới Tottenham sau tình huống đá bồi, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Ngay sau đó, Barcola rời sân, nhường chỗ cho Ibrahim Mbaye. Đồng thời, Warren Zaire-Emery cũng ra nghỉ. Lee Kang-in thay thế.

report Nhà vô địch Champions League gặp khó

Phút 62: Mặc dù bị dẫn bàn nhưng PSG đang gặp khó khăn trong việc tạo nên những pha lên bóng chất lượng. Bóng thậm chí chú yếu lăn bên phần sân PSG bởi Tottenham kiểm soát tốt thế trận.

gettyimages-2229987621-612x612.jpg
yellow Les Parisiens lại nhận thẻ

Phút 59: Willian Pacho nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi và Tottenham hưởng quả đá phạt ngay trước khu cấm địa. Bóng rời sân Pedro Porro và đi chệch cột dọc.

yellow PSG liên tục phạm lỗi

Phút 55: Pedro Porro ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Tottenham. Ngay sau đó Desire Doue phạm lỗi và Bradley Barcola phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

report Tottenham có nhiều cơ hội chất lượng

Phút 51: Từ quả tạt bên cánh trái, Kevin Danso bật cao đánh đầu. Bóng đi chệch khung thành PSG trong gang tấc.

gettyimages-2229205797-612x612.jpg
goal Tỷ số được nâng lên 2-0

Phút 47: Từ quả đá phạt cố định của Porro, bóng treo về phía cột xa và Romero đánh đầu chéo góc. Bóng vọt qua tay thủ môn Chevalier và đi vào lưới.

gettyimages-2229206023-612x612.jpg
gettyimages-2229988414-612x612.jpg
time Hiệp hai bắt đầu!

Phút 46: PSG và Tottenham tiếp tục phần còn lại của trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2025. Spurs đang nắm giữ lợi thế dẫn trước nhưng Les Parisiens vẫn còn nhiều thời gian để đảo ngược tình thế.

gettyimages-2229982934-612x612.jpg
gettyimages-2229982935-612x612.jpg
time Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Tottenham. Đại diện nước Anh đã tạo nên thế trận hợp lý trước PSG và có được bàn thắng quan trọng của Van de Ven.

gettyimages-2229205829-612x612.jpg
gettyimages-2229985680-612x612.jpg
report Cầu môn PSG lại chao đảo

Phút 45: Kusdus đánh đầu đưa bóng đi vào cột dọc PSG. Tuy nhiên trọng tài xác định Richarlison đã việt vị trước đó.

goal Tottenham vươn lên dẫn trước

Phút 38: Tottenham đã mở tỷ số sau 2 cú sút. Từ quả treo bóng của thủ môn Vicario, Palhinha sút bóng cận thành đi vào xà ngang, sau đó Micky van de Ven lao vào đá bồi, khiến lưới PSG tung lên.

gettyimages-2229206067-612x612.jpg
gettyimages-2229984495-612x612.jpg
gettyimages-2229206024-612x612.jpg
report Dembele bỏ lỡ cơ hội

Phút 34: Kvaratskhelia đột phá và chuyền vào vòng cấm. Cầu thủ Tottenham phá bóng tới đúng chân Dembele, mang đến cơ hội tuyệt vời để cầu thủ người Pháp mở tỷ số. Thế nhưng Dembele lại đưa bóng đi vọt xà.

gettyimages-2229203755-612x612.jpg
report Cơ hội khác cho Tottenham

Phút 32: Tottenham đang tạo nên thế trận khá tốt trước PSG. Họ thực hiện quả tạt từ cánh phải. Bóng không tới được vị trí của Richarslison nhưng Kudus có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên bóng bị chặn lại.

gettyimages-2229203575-612x612.jpg
report PSG lên bóng tốc độ

Phút 29: PSG lên bóng tốc độ và Barcola thâm nhập từ cánh trái. Anh nỗ lực thực hiện đường trả ngược nhưng Danso đã chặn lại.

report Tottenham suýt mở tỷ số

Phút 22: Từ sai lầm của cầu thủ PSG, Richarlison cướp bóng, chuyền cho đồng đội và nhận lại, sau đó dẫn bóng trước khi tung ra cú sút căng về phía khung thành của Lucas Chevalier. Tuy nhiên thủ môn tân binh của PSG đã bay người cản phá thành công.

gettyimages-2229980938-612x612.jpg
gettyimages-2229983074-612x612.jpg
gettyimages-2229983187-612x612.jpg
report Không được!

Phút 17: Tottenham hưởng quả đá phạt bên cánh trái tuy nhiên không thể tận dụng thành công. Bóng treo vào trước cầu môn và Palhinha đánh đầu vọt xà.

report PSG cầm bóng áp đảo

Phút 14: Sau những phút đầu, PSG đang dần kiểm soát thế trận và cầm bóng áp đảo. Tottenham cũng chuyển sang chơi phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công từ hai cánh.

gettyimages-2229980862-612x612.jpg
report Cú sút đầu tiên

Phút 8: PSG phối hợp nhịp nhàng để thâm nhập từ cánh trái, kết thúc bằng cú xoay người dứt điểm rất thiếu chính xác của Kvaratskhelia.

report Nhịp độ trận đấu khá chậm

Phút 5: Hai đội đều không vội vàng, tiếp cận trận đấu một cách thận trọng khiến tiết tấu diễn ra tương đối chậm.

gettyimages-2229203811-612x612.jpg
start Trận đấu bắt đầu!

Trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa PSG và Tottenham tại Stadenham tại Stadio Friuli, Udine (Italia) chính thức bắt đio Friuli, Udine (Italia) chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Pinheiro.

Tottenham giao bóng.

gettyimages-2229979406-612x612.jpg
report Các nhà vô địch Champions League chiếm ưu thế

11/12 trận tranh Siêu Cúp châu Âu gần nhất, phần thắng đều thuộc về nhà vô địch Champions League.

gettyimages-2229124500-612x612.jpg
report Những hình ảnh tại Stadio Friuli, Udine (Italia)
gettyimages-2229959641-612x612.jpg
gettyimages-2229124325-612x612.jpg
gettyimages-2229758797-612x612.jpg
gettyimages-2229743638-612x612.jpg
report Đội hình ra sân của Tottenham
z6904581641265-2837367fd818b504bb4f40e0a6e69d8c.jpg

Đá chính: Vicario, Van de Ven, Danso, Romero, Porro, Sarr, Bentancur, Palhinha, Spence, Richarlison, Kudus.

Dự bị: Kinsky, Austin, Tel, Gray, Bergvall, Solanke, Johnson, Odobert, B Davies, Byfield, Vuskovic.

report Đội hình ra sân của PSG
z6904581639885-e401d614873377296aae765e9c302dd0.jpg

Đá chính: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự bị: Safonov, Marin, Beraldo, Ruiz, Ramos, Lee, L Hernandez, Kamara, Mbaye.

530914214-1301015581391323-20652-3279.jpg

PSG đến với Siêu Cúp châu Âu 2025 với tư cách nhà vô địch Champions League 2024/25, nơi họ thể hiện sức mạnh không gì cản nổi với những chiến thắng đặc biệt ấn tượng, bao gồm kết quả 5-0 ở trận chung kết với Inter. Đây là lần thứ hai PSG tham gia vào trận tranh Siêu Cúp, sau lần đầu vào năm 1996 và thua Juventus với tổng tỷ số 2-9. Điều này đồng nghĩa, Les Parisiens đang đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu này lần đầu tiên trong lịch sử.

Hồi tháng trước, đội quân của Luis Enrique đã bỏ lỡ danh hiệu FIFA Club World Cup 2025 sau thất bại bất ngờ trước Chelsea. Điều này cho thấy PSG không phải không thể đánh bại. Họ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, và quyết tâm này được thể hiện bằng hai bản hợp đồng hơn 100 triệu bảng với hậu vệ Illia Zabarnyi cùng thủ môn Lucas Chevalier.

Về phía Tottenham, sau khi cán đích ở vị trí thứ 17 mùa trước, Thomas Frank đã được bổ nhiệm với nhiệm vụ đưa Spurs tới vinh quang mới, với bước ngoặt hy vọng được tạo ra từ chức vô địch Europa League 2024/25. Mặc dù vậy, dù đã chi ra hơn 120 triệu bảng để tăng cường lực lượng, quá trình tái thiết đang diễn ra chậm chạp.

Tuy có mục tiêu tương tự PSG - lần đầu giành Siêu cúp châu Âu - nhưng xét cả về chất lượng đội hình, lối chơi đến tính gắn kết, đội bóng Bắc London khó có thể so sánh. Họ cũng có rất ít cơ sở để tạo nên chiến thắng bất ngờ như đồng hương Chelsea đã làm tại chung kết FIFA Club World Cup. Cơ sở để Spurs tự tin chính là ở trận đối đầu duy nhất tại giải giao hữu ICC Cup 2017. Thời điểm ấy Spurs đang là á quân Premier League và được biết đến là đội bóng gắn bó, tràn đầy năng lượng. Không ngạc nhiên khi họ giành chiến thắng 4-2.

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
#Siêu cúp châu Â 2025 #Siêu cúp châu Â 2025 live #trực tiếp Siêu cúp châu Â 2025 #tường thuật Siêu cúp châu Â 2025 #đối đầu PSG vs Tottenham #tỷ lệ PSG vs Tottenham #trưc tiếp PSG vs Tottenham #soi kèo PSG vs Tottenham #PSG vs Tottenham #PSG vs Tottenham live

Xem thêm

Cùng chuyên mục