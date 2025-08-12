Việt Nam đánh bại Thái Lan ở giải Đông Nam Á 2025

TPO - Pha ghi bàn duy nhất của Trần Thị Thu Thảo đem về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A, giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025. Kết quả giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bán kết với tư cách nhất bảng.

foul Hết giờ, Việt Nam thắng 1-0 để lấy ngôi đầu bảng từ tay Thái Lan time Hiệp 2 chỉ có 4 phút đá bù report Thanh Nhã lại lấy bóng thành công 88': Sự cơ động và tốc độ của Thanh Nhã đã giúp cô đoạt bóng của đối thủ. Không chỉ ngăn chặn những pha tấn công của đối thủ, cô còn giúp Thu Thảo có dịp tung ra cú đá từ xa. report Thanh Nhã liên tục làm khổ hàng thủ Thái Lan 83': Thanh Nhã đi bóng bên cánh phải rồi bó vào trong. Cú sút của cô là rất căng, nhưng lại đi ra bên ngoài lưới. report Hải Yến bắt volley đầy nỗ lực 78': Thanh Nhã quyết tâm giành bóng để chuyền ra cho Thái Thị Thảo. Bóng được tạt vào và Hải Yến ngả người bắt bóng. Tiếc rằng cú đá chưa thể đi vào khuôn khổ khung thành. substitution Hải Yến vào sân thay Huỳnh Như 73': Sau những phút hoạt động miệt mài, Huỳnh Như đã rời sân để giữ sức cho trận chung kết. Hải Yến có mặt thay thế cô. substitution ĐT Việt Nam thay người 67': Nhận thấy một số vị trí xuống sức, HLV Mai Đức Chung liền thay người. Thanh Nhã và Vạn Sự vào sân. 2 cầu thủ này có tốc độ và sức càn lướt, qua đó có thể tạo ra thêm cơ hội cho ĐT Việt Nam. report Lại là Bích Thùy 60': Bích Thùy pressing quyết liệt, lấy bóng trong chân đối thủ rồi đưa ra cú sút từ xa. Tuy nhiên, bóng đi nhẹ nên không làm khó thủ môn Thái Lan. report Thái Lan bế tắc 54': Dù rất nỗ lực lên bóng song Thái Lan lại không thể tìm được sự ăn ý. Các cầu thủ của họ xử lý rất lúng túng. Đó là lý do hàng thủ Việt Nam dễ dàng đánh chặn. report Thái Lan đã nỗ lực ép sân 51': Thái Lan không chấp nhận thua trận. Họ đang nỗ lực ép sân. Nhưng các pha phối hợp của họ chưa thực sự liền mạch. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1, Việt Nam dẫn 1-0 45': Thế trận rất triển vọng giúp ĐT Việt Nam nắm lợi thế sau 45 phút đầu. Đội cần cải thiện khâu dứt điểm để có thể bảo toàn lợi thế trong hiệp 2. report Việt Nam lại ép sân 38': Ngay sau bàn thắng, ĐT Việt Nam lại pressing và khiến Thái Lan lúng túng. Lần này, không có pha dứt điểm trúng đích nào từ các cô gái áo đỏ. goal VÀO, Việt Nam đã ghi bàn 37': Sau hàng loạt pha hãm thành, ĐT nữ Việt Nam đã có được điều mình cần là bàn thắng. Huỳnh Như đi bóng uyển chuyển và tạt vào để Thu Thảo dứt điểm rất mềm mại. Việt Nam dẫn 1-0. report HLV Mai Đức Chung kêu gọi các học trò tập trung 33': Từ đầu trận, HLV Mai Đức Chung liên tục theo sát các học trò. Ông hò hét với cường độ liên tục để chỉ đạo các học trò. report Lại là Bích Thùy bỏ lỡ 27': Thêm một pha bóng nữa Bích Thùy không thể xử lý gọn gàng. Cô nhận pha chọc khe từ đồng đội và đối mặt thủ môn Thái Lan. Song cô không thể dứt điểm. report Việt Nam ép sân liên tục 20': Các pha pressing liên tiếp giúp Việt Nam dồn ép đối thủ. Liên tiếp những đường tạt bóng đã được Việt Nam tạo ra. Tiếc rằng khâu cuối, đội thực hiện chưa tốt. report Việt Nam liên tục bỏ lỡ 14': Khoảng trống đã mở ra cho các cô gái Việt Nam nhưng Bích Thùy hay Thái Thị Thảo đều xử lý vội vàng, khiến mọi thứ trôi qua tay. report Không vào, Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vàng 11': Sau sai lầm của hàng thủ đối phương, Bích Thùy đã băng xuống và đối diện cơ hội ghi bàn mười mươi. Song cô lại sút bóng lên trời. report Các cầu thủ Việt Nam đang gặp tâm lý? 9': Dù thời gian mới là đầu trận nhưng đã xuất hiện nhiều đường chuyền hay giữ bóng lỗi của các cầu thủ Việt Nam. report Thái Lan chọn chơi phòng ngự phản công 5': Sau những phút đầu, có thể thấy các vị khách chọn cách tiếp cận dè dặt. Họ dồn đội hình về phần sân nhà nhằm chặn những pha tấn công từ phía Việt Nam. foul Trận đấu bắt đầu report Trận đấu bị hoãn ĐT nữ Thái Lan đi trễ, do đó dẫn đến màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ dời xuống diễn ra lúc 19h40 ngày 12/8 thay vì 19h30 theo kế hoạch. report Thái Lan mặc áo xanh, Việt Nam mặc áo đỏ truyền thống report Đội hình ra sân của tuyển nữ Thái Lan 2 ngòi nổ quan trọng nhất là Janista và Madison Casteen vẫn đá chính, hứa hẹn thử thách hàng thủ của Việt Nam. report Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam Do chấn thương nên Dương Thị Vân nghỉ trận này. Hải Linh sẽ thay cô quán xuyến khu trung tuyến. Ngoài ra, Việt Nam cũng thay một số vị trí khác như Hải Yến, Hoàng Thị Loan...

Sau 2 lượt trận đầu, Việt Nam cùng Thái Lan toàn thắng, không để thủng lưới bàn nào. Khác biệt duy nhất giữa hai bên chỉ là chênh lệch 1 bàn thắng với Việt Nam 13 và Thái Lan 14.

Cả hai đã sớm giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, với 13 bàn ghi được, chủ nhà chỉ xếp thứ 2. Hôm nay, rõ ràng là mục tiêu dành cho Việt Nam là 3 điểm để giành vị trí dẫn đầu. Và đội đang lạc quan thực hiện nhiệm vụ ấy trên “thánh địa” Lạch Tray, nơi mà Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 30.

Đó là 1 trong số 7 trận gần nhất, trải dài trong 10 năm qua mà Việt Nam bất bại trước các cô gái Thái Lan. Thậm chí 3 lần đụng độ mới đây, Việt Nam toàn thắng và không thua bàn nào. Đội lần lượt thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 30, 2-0 ở vòng play-off Asian Cup nữ 2022 và 1-0 ở chung kết SEA Games vào năm 2022.

Jinantuya và Madison Casteen (17) nắm phần lớn sức mạnh tấn công của Thái Lan

Các cô gái Thái Lan ngoài bất lợi về đối đầu trước Việt Nam còn có một điểm yếu là kinh nghiệm thi đấu. Hầu như thế hệ cầu thủ mà họ mang tới ASEAN Cup 2025 đều là lứa U23. Khâu ghi bàn của họ chủ yếu tập trung vào 2 cầu thủ Jinantuya và Madison Casteen. Jinantuya đã ghi 5 bàn từ đầu giải còn Casteen là 4. Họ chiếm hơn 60% số bàn thắng của đội nhà từ đầu giải.

Cả 2 đều rất nhanh nhẹn, có thể hình tốt và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Đặc biệt, Jinantuya rất giỏi ở những pha đi bóng lẫn sút phạt. Chính cô tạo ra cú sút phạt thần sầu trong thắng lợi 7-0 trước Campuchia.

Trong khi đó, Việt Nam lại mất "máy quét" Dương Thị Vân vì chấn thương. Đây sẽ là bất lợi lớn của đội tuyển. Nhưng hãy tin rằng với điểm tựa lịch sử, với kế sách hợp lý và sự ủng hộ từ NHM, các cô gái áo đỏ vẫn sẽ hoàn thành mục tiêu.