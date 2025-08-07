Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Nữ Myanmar vs Nữ Australia, 16h30 ngày 7/8: Sức mạnh của Chuột túi

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Myanmar vs Nữ Australia, Giải vô địch nữ Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau 2 lần không tham dự, năm nay Australia đã cử đại diện tranh tài. Dù chỉ là đội U23 nhưng họ vẫn đủ sức đe dọa tham vọng đăng quang của những Thái Lan, Việt Nam hay Philippines. Trận đấu chiều nay sẽ phần nào lộ ra sức mạnh của đại diện xứ chuột túi.

australia-v-argentina-may-30-1.jpg
Dù chỉ là đội U23 nhưng Australia vẫn đẳng cấp hơn hẳn Myanmar

Nhận định trước trận đấu Nữ Myanmar vs Nữ Australia

Bóng đá nữ Australia đã vươn tầm thế giới. Đội tuyển của họ mạnh vượt trội những đại diện Đông Nam Á. Ngay cả đội U20 của Australia cũng từng 1 lần vô địch và 2 lần vào chung kết giải Đông Nam Á.

Nếu đặt lên bàn cân với Myanmar, sức mạnh của Australia càng đáng gờm hơn. Những năm gần đây, bóng đá Myanmar đang có dấu hiệu sa sút vì biến cố trong nước. Họ đã không còn đứng ngang hàng với những Việt Nam, Thái Lan hay Philippines.

Tại vòng loại Asian Cup 2026, Myanmar đã thua sốc trước Bangladesh, một trong những nền bóng đá yếu của châu Á. Thất bại ấy khiến họ không thể giành vé dự VCK. Đây chính là dấu mốc phản ánh đà lao dốc của bóng đá nữ Myanmar. Đội bóng này từng vào bán kết ở cả 4 lần tổ chức gần nhất, vào chung kết ở ASEAN Cup nữ 2015. Tuy nhiên năm nay, họ khó lặp lại điều này.

Bảng đấu của Myanmar có Australia và đương kim vô địch Philippines. Do vậy, Australia hiểu rằng gặp Myanmar, họ buộc phải thắng để duy trì cuộc đua song mã với Philippines. Tham vọng của Australia là có thể hiểu được khi họ sở hữu đội hình mạnh hơn.

Đội bóng xứ chuột túi có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở giải VĐQG như Bryleeh Henry, Amy Chessari, Alicia Woods, Emilia Murray... Trong số này, Bryleeh Henry đã 6 lần ra sân ở cấp ĐTQG. Bên cạnh đó, họ mang theo nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường U20 World Cup.

gtmla5cx0aae2kj-6984.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Myanmar vs Nữ Australia

Bên kia chiến tuyến là một tập thể gần như vô danh của Myanmar. Nhiều thành viên từng tỏa sáng của họ như Khin Moe Wai, Khin Than Wai… đã không còn gắn bó với tuyển, trong khi lứa kế cận của Myanmar quá yếu. Họ không được phát triển ở giải trong nước, lại thiếu cơ hội cọ xát quốc tế.

Đây là điều Australia vượt trội. Dù phong độ vừa qua của Australia là kém hơn, khi họ không thắng nhiều bằng Myanmar. Tuy nhiên, khó có thể cân nhắc đến yếu tố này vì đối thủ của Australia đẳng cấp hơn nhiều. Đó là Đức, Thụy Điển, Ba Lan… Đó không phải những đối thủ trung bình yếu như Lebanon, Nepal, Kyrgyzstan… mà Myanmar được gặp. Myanmar thường thắng dễ những đối thủ yếu hơn, song khi đối đầu với các đội ngang hàng hoặc mạnh hơn, họ thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

Một điểm yếu nữa là thể hình. Không chỉ các cầu thủ Myanmar, Australia vượt trội so với mặt bằng chung Đông Nam Á. Hôm nay, họ có thể phô diễn tất cả những điểm ưu việt ấy khi đối đầu với các cô gái Myanmar.

Đội hình dự kiến Nữ Myanmar vs Nữ Australia

Myanmar: Ma Nyein, Ya Oo, Thaw Thaw, Mo Tun, Phyu Win, Theingi Tun, Win Win, Mo Tun, Yuper Khine, Htet Lu, Lae Oo.

Australia: Franco, Cicco, Chinnama, Cassidy, Furthy, Gomez, Grove, Henry, Jancevki, Murray, Rasmussen.

Dự đoán tỷ số: Nữ Myanmar 1-3 Nữ Australia

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Nữ Myanmar vs Nữ Australia #Nhận định Nữ Myanmar vs Nữ Australia #Phong độ #lịch sử đối đầu Nữ Myanmar vs Nữ Australia #Đội hình dự kiến Nữ Myanmar vs Nữ Australia #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Nữ Myanmar vs Nữ Australia #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục