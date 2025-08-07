Nhận định Nữ Myanmar vs Nữ Australia, 16h30 ngày 7/8: Sức mạnh của Chuột túi

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Myanmar vs Nữ Australia, Giải vô địch nữ Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau 2 lần không tham dự, năm nay Australia đã cử đại diện tranh tài. Dù chỉ là đội U23 nhưng họ vẫn đủ sức đe dọa tham vọng đăng quang của những Thái Lan, Việt Nam hay Philippines. Trận đấu chiều nay sẽ phần nào lộ ra sức mạnh của đại diện xứ chuột túi.

Dù chỉ là đội U23 nhưng Australia vẫn đẳng cấp hơn hẳn Myanmar

Nhận định trước trận đấu Nữ Myanmar vs Nữ Australia

Bóng đá nữ Australia đã vươn tầm thế giới. Đội tuyển của họ mạnh vượt trội những đại diện Đông Nam Á. Ngay cả đội U20 của Australia cũng từng 1 lần vô địch và 2 lần vào chung kết giải Đông Nam Á.

Nếu đặt lên bàn cân với Myanmar, sức mạnh của Australia càng đáng gờm hơn. Những năm gần đây, bóng đá Myanmar đang có dấu hiệu sa sút vì biến cố trong nước. Họ đã không còn đứng ngang hàng với những Việt Nam, Thái Lan hay Philippines.

Tại vòng loại Asian Cup 2026, Myanmar đã thua sốc trước Bangladesh, một trong những nền bóng đá yếu của châu Á. Thất bại ấy khiến họ không thể giành vé dự VCK. Đây chính là dấu mốc phản ánh đà lao dốc của bóng đá nữ Myanmar. Đội bóng này từng vào bán kết ở cả 4 lần tổ chức gần nhất, vào chung kết ở ASEAN Cup nữ 2015. Tuy nhiên năm nay, họ khó lặp lại điều này.

Bảng đấu của Myanmar có Australia và đương kim vô địch Philippines. Do vậy, Australia hiểu rằng gặp Myanmar, họ buộc phải thắng để duy trì cuộc đua song mã với Philippines. Tham vọng của Australia là có thể hiểu được khi họ sở hữu đội hình mạnh hơn.

Đội bóng xứ chuột túi có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở giải VĐQG như Bryleeh Henry, Amy Chessari, Alicia Woods, Emilia Murray... Trong số này, Bryleeh Henry đã 6 lần ra sân ở cấp ĐTQG. Bên cạnh đó, họ mang theo nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường U20 World Cup.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Myanmar vs Nữ Australia

Bên kia chiến tuyến là một tập thể gần như vô danh của Myanmar. Nhiều thành viên từng tỏa sáng của họ như Khin Moe Wai, Khin Than Wai… đã không còn gắn bó với tuyển, trong khi lứa kế cận của Myanmar quá yếu. Họ không được phát triển ở giải trong nước, lại thiếu cơ hội cọ xát quốc tế.

Đây là điều Australia vượt trội. Dù phong độ vừa qua của Australia là kém hơn, khi họ không thắng nhiều bằng Myanmar. Tuy nhiên, khó có thể cân nhắc đến yếu tố này vì đối thủ của Australia đẳng cấp hơn nhiều. Đó là Đức, Thụy Điển, Ba Lan… Đó không phải những đối thủ trung bình yếu như Lebanon, Nepal, Kyrgyzstan… mà Myanmar được gặp. Myanmar thường thắng dễ những đối thủ yếu hơn, song khi đối đầu với các đội ngang hàng hoặc mạnh hơn, họ thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

Một điểm yếu nữa là thể hình. Không chỉ các cầu thủ Myanmar, Australia vượt trội so với mặt bằng chung Đông Nam Á. Hôm nay, họ có thể phô diễn tất cả những điểm ưu việt ấy khi đối đầu với các cô gái Myanmar.