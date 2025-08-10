Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lần đầu đả bại Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử

Kiều Khanh
TPO - Chiến thắng ngược dòng ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mang về chức vô địch chặng 2 SEA V-League 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng trước Thái Lan.

Có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc không tốt và bị Thái Lan lấn lướt phần lớn set đầu tiên. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận thất bại chung cuộc trong set này với tỷ số 17-25. Bước sang set 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn và đã có thời điểm dẫn trước đối thủ 5 điểm. Tuy nhiên, các học trò của Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ chơi chùng xuống và thua set thứ 2 liên tiếp.

Bị dồn vào thế chân tường, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không hề nao núng mà thi đấu bùng nổ hơn để đánh bại Thái Lan ở các set 3 và 4. Tỷ số lần lượt là 25-17 và 25-22. Hai ngôi sao Bích Tuyền và Trần Thị Thanh Thúy là những nhân tố quan trọng trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội chủ nhà tiếp tục thể hiện bản lĩnh trong set quyết định để giành chiến thắng 16-14. Nguyễn Thị Bích Tuyền ghi điểm quyết định của trận đấu với cú đập dũng mãnh, mang về thắng lợi lịch sử.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch một chặng của SEA V-League và đánh bại đại kình địch Thái Lan. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đòi lại món nợ thất bại ở chặng 1 SEA V-League. Thái Lan luôn là một đối thủ khó nhằn với các cô gái Việt Nam trong lịch sử các giải đấu Đông Nam Á. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải nhận tới 11 thất bại liên tiếp trong trận chung kết trước Thái Lan tại SEA Games.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), Thái Lan đang đứng thứ 21, còn Việt Nam xếp thứ 22. Bóng chuyền nữ Việt Nam đã cải thiện đáng kể thứ hạng nhờ vào rất nhiều kết quả khả quan trong thời gian gần đây. Chiến thắng đáng nhớ trước đại kình địch Thái Lan chắc chắn sẽ giúp các cô gái Việt Nam có thêm nhiều sự tự tin để chinh phục tấm HCV SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay.

Kiều Khanh
