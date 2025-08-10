Nhận định Nữ Philippines vs Nữ Australia, 19h00 ngày 10/8: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Philippines vs Nữ Australia, Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thất bại trước Myanmar đặt Australia vào tình thế hiểm nghèo trước trận đấu này. Họ buộc phải thắng thì mới có thể đi tiếp.

Nhận định trước trận đấu Nữ Philippines vs Nữ Australia

Australia tiến tới giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 với nhiều kỳ vọng. Họ muốn giành vị trí cao dù chỉ mang theo đội hình U23. Tuy nhiên ngay trong ngày ra quân, các cô gái xứ chuột túi đã nhận thất bại sốc trước Myanmar. Australia ép sân nhưng không thể tận dụng các cơ hội. Trong khi đó, họ nhận 2 bàn thua vô duyên với những tình huống xử lý rất đáng trách của các hậu vệ và thủ môn.

Huấn luyện viên Australia thừa nhận rằng đội bóng của ông đã thi đấu tệ ở trận đấu này, tấn công kém, phòng thủ dở. Nhưng một trong những lý do được đưa ra là các cô gái trẻ xứ chuột túi chưa quen với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam.

Dù có lý do gì đi nữa thì Australia vẫn phải thừa nhận sự thật rằng họ đang thất thế ở cuộc đua giành vé đi tiếp. Gặp đương kim vô địch Philippines vào tối nay, Australia buộc phải giành chiến thắng thì mới có thể nuôi hy vọng. Mà trong bối cảnh hiện tại, thắng được một Philippines với nguồn cầu thủ nhập tịch dồi dào không phải là điều dễ dàng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Philippines vs Nữ Australia

Philippines tham dự giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch. Đội bóng này dù không thể mang theo chân sút trụ cột Sarina Bolden song vẫn phô trương sức mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân. Đây là chiến thắng mà người hâm mộ có cảm giác Philippines vẫn chưa tung ra tối đa sức mạnh.

Với thể hình và thể lực vượt trội, Philippines thường xuyên tấn công bằng những đường tạt cánh đánh đầu đơn giản nhưng hiệu quả gần như là tối đa khi họ rất dễ dàng tiếp cận bóng và dứt điểm tung lưới.

Gặp Australia, có lẽ Philippines sẽ vào trận với quyết tâm cao hơn, triển khai thứ bóng đá quyết liệt hơn. Phong độ của Philippines đang là khá tốt với 4 trận gần nhất toàn thắng, ghi tới 17 bàn và không thủng lưới lần nào. Họ cũng thắng Australia ở lần đối đầu gần nhất ở ASEAN Cup 2022.

Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Myanmar đã nối dài chuỗi trận kém cỏi của Australia. 4 trận gần đây họ thua tới 3. Thực sự, Australia đến với giải lần này với quá nhiều nỗi lo. Không loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục nhận một cái kết buồn và sớm bị Philippines “đá bay” khỏi giải.